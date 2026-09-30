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Windows teď mohou spouštět linuxové kontejnery pomocí WSLC

Petr Krčmář
Dnes
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Coreutils for Windows Autor: Root.cz s využitím Duck.ai
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Microsoft oznámil dostupnost funkce WSL Containers, což je rozšíření systému Windows Subsystem for Linux určené pro práci s linuxovými kontejnery přímo ve Windows. Součástí je příkazový nástroj wslc.exe, který umožňuje kontejnery vytvářet, spouštět a nasazovat. K dispozici je také alias container.exe, takže lze používat známé příkazy z kontejnerového ekosystému.

Vedle příkazového řádku Microsoft zveřejnil také API pro spouštění linuxových kontejnerů z nativních windowsových aplikací. To má usnadnit například provoz lokálních AI úloh nebo cloudových aplikací zabalených v kontejnerech.

Microsoft počítá i s firemním nasazením. Integrace s Microsoft Defender for Endpoint dokáže sledovat procesy, soubory a síťovou aktivitu uvnitř WSL kontejnerů a spojovat ji s děním na hostitelském systému. Správci mohou prostřednictvím Microsoft Intune WSL Containers povolit či zakázat a omezit stahování obrazů jen ze schválených úložišť.

WSLc lze používat také s vývojářskými nástroji včetně VS Code Dev Containers. Podporu získaly mimo jiné rozšíření pro správu kontejnerů ve VS Code a nástroj Aspire. Microsoft zároveň pracuje na podpoře Compose a cílem je, aby příkaz wsl compose up fungoval se stávajícími soubory compose.yaml bez úprav.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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