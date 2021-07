Wine 6.13 připravuje půdu pro několik novinek

Na první pohled by Wine 6.13 mohlo působit jako nudné vydání. Mezi novinkami najdeme úpravu scrollbarů, které nově používají správě téma vzhledu prostředí. Dále tvůrci pracovali na převodu WinSock do formátu Portable Executable (PE), proběhly přípravné práce na rozhraní pro systémová volání GDI, nějaký vývoj kolem převodu IPHLPAPI (IP Helper API) do formátu PE conversion a opraveny jsou různé chyby.

Těch bylo celkem 31, přičemž nejstarší byla nahlášena v září 2008, nejrychleji opravená pak začátkem července.