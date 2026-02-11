Root.cz  »  Grafika  »  Wine pokračuje v pracích na podpoře běhu posledních verzí Photoshopu

Wine pokračuje v pracích na podpoře běhu posledních verzí Photoshopu

David Ježek
Dnes
Víno wine Autor: Depositphotos

Upstream projektu Wine dostal další nové patche, které řeší problém s nefunkčností instalátorů Adobe pro novější verze Photoshopu, jako například Photoshop 2025. Patche už sedí ve vývojové větvi Wine-Staging.

Co řeší konkrétně, je instalátorem Adobe používaný XMLSerializer, jehož implementaci v MSHTML vývojáři ladí. Spolu s dalšími pracemi jde o jednu z chybějících částí skládačky, která umožní i na Linuxu instalovat jak konkrétně Adobe Photoshop, tak obecně Adobe Creative Cloud. Komponenta XMLSerializer je v Gitu pro budoucí vydání Wine 11.3 – připomeňme, že Wine 11.2 vyšlo před pár dny.

Jak dodávají vývojáři, jsou potřeba ještě tři další konkrétní patche, aby instalátor Adobe fungoval. Tyto patche jsou částí merge requestu, který doufejme bude začleněn v nepříliš vzdálené budoucnosti. Povšimnout si můžete, že začleněný merge request je číselně novější než tento. Je to dáno tím, že ze staršího requestu byl v rámci zefektivnění procesu request pro XMLSerializer vyjmut jako samostatný. Proces se tímto posunul vpřed a nyní čekáme na doladění a začlenění zbytku.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

