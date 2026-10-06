YSERVER 1.7 zlepšuje paměťovou efektivitu

Nový X11 server vznikající vibe codingem v Rustu přichází v další nové verzi 1.7. Ta se vyznačuje zejména zlepšeními paměťové náročnosti při běhu.
Zatímco X.Org Server pro typický běh 4k desktopu si vystačil s méně než 1GB video paměti, YSERVER až dosud vyžadoval 2 až 4 GB paměti. S novou verzí jeho náročnost klesá na zhruba 1,2 GB video paměti, neb YSERVER už nedrží vRAM pro okna, která nejsou aktuálně viditelná, plus opravuje některé memory leaky v GLX a přidává další vylepšení.
V jednoduché konfiguraci s CDE a motif aplikacemi nyní YSERVER startuje stejně rychle jako X.Org Server, a to díky cache pro fonty a dalším dílčím vylepšením. Přibyly i opravy pro API Vulkan a sjednocení podpory 16MB X11 BIG-REQUESTS s X.Org Serverem. Více viz přehled změn na GitHubu projektu.