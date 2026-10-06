Root.cz  »  X Window System

YSERVER 1.7 zlepšuje paměťovou efektivitu

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

YSERVER Autor: YSERVER
YSERVER
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Nový X11 server vznikající vibe codingem v Rustu přichází v další nové verzi 1.7. Ta se vyznačuje zejména zlepšeními paměťové náročnosti při běhu.

Zatímco X.Org Server pro typický běh 4k desktopu si vystačil s méně než 1GB video paměti, YSERVER až dosud vyžadoval 2 až 4 GB paměti. S novou verzí jeho náročnost klesá na zhruba 1,2 GB video paměti, neb YSERVER už nedrží vRAM pro okna, která nejsou aktuálně viditelná, plus opravuje některé memory leaky v GLX a přidává další vylepšení.

V jednoduché konfiguraci s CDE a motif aplikacemi nyní YSERVER startuje stejně rychle jako X.Org Server, a to díky cache pro fonty a dalším dílčím vylepšením. Přibyly i opravy pro API Vulkan a sjednocení podpory 16MB X11 BIG-REQUESTS s X.Org Serverem. Více viz přehled změn na GitHubu projektu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



!nové školení! WAZUH: základy bezpečnostního monitoringu
VÍCE INFO