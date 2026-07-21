Žáci ZŠ od 1. září 2027 bez mobilů ve škole, schválila vláda

Uzákonění celorepublikového zákazu mobilních telefonů ve školách navrhl ministr školství Robert Plaga a na svém jednání jej dle očekávaní podpořila celá současná vláda ČR. Na tiskové konferenci o výsledku informoval premiér a školství tak nyní čeká poslední školní rok, kdy mohou žáci své smartphony ve škole používat.
Návrh obsahuje pochopitelné výjimky, například používání telefonů žáky s konkrétními potřebami jako měření krevního cukru u diabetiků.
Proti zákazu se vyslovil dětský ombudsman Beneš, jeho hlas není ojedinělý. Zemi jistě čekají dlouhé debaty nad tím, zdali je dobrý a zdali je vůbec potřeba vše uzákoňovat, když 9 z 10 základek už má zákaz telefonů ve školním řádu. K podpoře této úvahy se sluší dodat, že návrh řeší i odkládání telefonů během vyučování či jejich zabavování v případě porušení zákazu. Zákaz se nevztahuje pouze na výuku, ale i na přestávky, obědové přestávky, čas ve školní družině apod. Školy mohou zařízení naopak povolit situacích, kdy jsou smartphony či tablety využívány ve výuce či na školních výletech apod.
Sluší se doplnit, že Plaga se v návrhu opírá i o jasná doporučení Národního ústavu duševního zdraví týkající se možností vzniků závislostí či vlivu zařízení na deprese, úzkosti, ztráty pozornosti či výskyt šikany. Zákaz od 1. září 2027 se pak bude vztahovat pouze na ZŠ a jim odpovídající jiné školy (nižší ročníky víceletých gymnázií či odpovídající ročníky konzervatoří). Střední školy budou i nadále v režimu úpravy této věci v rámci školních řádů.