Začíná konference OpenAlt 2026, sledujte živé přenosy

O víkendu probíhá 21. ročník tradiční brněnská konference OpenAlt, tentokrát opět dva dny: 7. a 8. listopadu. OpenAlt propojuje otevřené technologie, svobodný software a hardware i lidi, kteří se kolem nich sdružují. Vstup na celou akci je zdarma.
Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete sledovat živé přenosy na VHSky a YouTube.
Program se neomezuje na počítače a programování. Věnovat se bude například bezpečnosti a soukromí, Linuxu a svobodnému softwaru, umělé inteligenci, otevřenému hardwaru, elektronice, otevřeným datům i komunitním projektům.