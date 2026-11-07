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Začíná konference OpenAlt 2026, sledujte živé přenosy

Petr Krčmář
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OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
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O víkendu probíhá 21. ročník tradiční brněnská konference OpenAlt, tentokrát opět dva dny: 7. a 8. listopadu. OpenAlt propojuje otevřené technologie, svobodný software a hardware i lidi, kteří se kolem nich sdružují. Vstup na celou akci je zdarma.

Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete sledovat živé přenosy na VHSky a YouTube.

Program se neomezuje na počítače a programování. Věnovat se bude například bezpečnosti a soukromí, Linuxu a svobodnému softwaru, umělé inteligenci, otevřenému hardwaru, elektronice, otevřeným datům i komunitním projektům.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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