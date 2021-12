Zařízení s BlackBerry OS přestanou fungovat 4. ledna 2022

Pokud stále používáte starší telefon značky BlackBerry s operačním systémem BlackBerry OS, nastal nejvyšší čas na nový přístroj. Těmto zařízením totiž skončí podpora už 4. ledna 2022.

Pokud máte zařízení s BlackBerry 10 nebo BlackBerry 7.1 OS či starším, v lednu vám přestanou fungovat telefonní hovory, podpora SMS a tísňová volání. BlackBerry tvrdí, že podpora Wi-Fi či mobilních dat může být také nespolehlivá. Zároveň bude „omezena funkčnost“ aplikací BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger a BlackBerry Blend.

Týká se to nejen telefonů, ale i zhruba deset let starého tabletu BlackBerry PlayBook. Pokud se vás tato změna týká, podívejte se na informace od výrobce, kde se dočtete, jak migrovat data na jinou platformu, dokud to je ještě možné.