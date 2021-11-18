Zásoba IPv4 adres v RIPE NCC (opět) vyčerpána

Opět došlo k vyčerpání zásob IPv4 adres v registru RIPE NCC, který spravuje bloky adres pro Evropu a Blízký východ. Znovu tedy došlo k otevření čekací listiny, na kterou se zapisují zájemci o získání nové alokace o velikosti 256 adres; každý zájemce může požádat o nejvýše jednu alokaci, její získání však není garantováno.
Čekací listina byla od ledna 2020 prázdná díky zásobě vrácených adres, připravených k opětovné alokaci. V posledním půlroce však čerpání zásob probíhá rychleji než jejich doplňování, nejspíše také kvůli velmi vysokým cenám IPv4 adres na volném trhu.