Hyunwoo Kim, který našel také Dirty Frag, objevil 11 let starou chybu CVE-2026-99288 s názvem NoisyTCP. Ta umožňuje vzdálenému útočníkovi vyvolat pád celého linuxového hostitele přes běžnou TCP službu, včetně Apache nebo OpenSSH.
Jde o chybu souběhu, takže úspěšný útok může trvat od dvou minut do 14 hodin. Chyba se do jádra dostala 3. října 2015 a opravená je v 6.12.117, 6.18.63 a 7.3.4. Jako dočasná ochrana může pomoci vypnutí SYN cookies
sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=0, pak je ale snížena odolnost proti SYN flood.
(zdroj: falconinternet, bleepingcomputer)