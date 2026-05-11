Jádra 7.0.6 a 6.18.29 LTS opravují chybu Dirty Frag

Jan Fikar
Dnes
Dirty Frag Autor: Hyunwoo Kim

Dnes byla vydána jádra 7.0.6 a 6.18.29 LTS, která opravují nedávno objevenou zranitelnost Dirty Frag. Starší LTS jádra na opravu ještě čekají.

Dirty Frag jsou vlastně dvě zranitelnosti CVE-2026–43284CVE-2026–43500, jejichž zřetězením může obyčejný lokální uživatel dosáhnout práva roota. Zranitelné jsou patrně všechny verze linuxových jader mladší 9 let. Možným protiopatřením je také zakázat moduly  esp4, esp6 a rxrpc a restartovat. Je pravděpodobné, že distribuce ve svých jádrech chybu opraví ještě dříve, než bude oprava v odpovídajícím oficiálním LTS jádře.

(zdroj: phoronix)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

