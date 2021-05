Autor: SEGA

Na Steamu máte nyní zdarma známé strategické hry z období druhé světové války Company of Heroes 2 a Company of Heroes 2 – Ardennes Assault. Je potřeba si hry na svůj účet přidat do pondělí 31. května do 19 hodin našeho času. Součástí akce je i sleva na DLC.

Hry podporují Windows, Linux i macOS. Ale multiplayer je zvlášť pro Windows a Linux s macOS. To lze v Linuxu obejít hraním windowsové verze přes Proton. Jen je potřeba ještě nahradit nějaké knihovny.

(zdroj: gamingonlinux)