Zneškodněte hackery a vyhrajte Raspberry Pi nebo YubiKey4

Forenzní laboratoř CESNET letos přichází s novinkou. V rámci Měsíce kybernetické bezpečnosti nabídne vedle tradičního semináře pro veřejnost ještě interaktivní výherní soutěž The Catch.

The Catch dává možnost každému, kdo se zaregistruje, odhalit během října fiktivní skupinu hackerů a udělat tak svět internetu zase o trochu bezpečnější. Hra je psána na motivy Capture the Flag a probíhá ve čtyřech na sobě nezávislých kolech. Soutěžící dostane každý týden jeden úkol, vyřešení všech úkolů ho dovede až k šanci vyhrát poukaz na školení Forensic analysis nebo jednu z technických vychytávek. Registrace jsou otevřeny na mkb.cesnet.cz až do 5.11..