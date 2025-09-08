Root.cz  »  Periferie  »  Zřejmě byla objevena příčina problémů s SSD ve Windows 11

Zřejmě byla objevena příčina problémů s SSD ve Windows 11

Podle sobotního článku na serveru Neowin.net čínská skupina nadšenců PCDIY! dokázala replikovat problémy s SSD ve Windows 11 s řadiči Phison s předprodukčním firmwarem. Phison měl poté jejich zjištění potvrdit. Problémy se začaly některým uživatelům objevovat během léta po aktualizaci operačního systému. Microsoftu se je ale nepodařilo potvrdit.

Zajímavé je, že použitý předprodukční firmware by se vůbec neměl na postižených SSD v oficiálním prodeji objevit, což má vysvětlovat i to, proč ani Phison, ani Microsoft problém reprodukovat nedokázaly. Testy totiž zřejmě proběhly na kusech z oficiální distribuce, tedy s finálním firmwarem.

Podtrhuje to tedy důležitost nákupu hardwaru z oficiálních kanálů a výhodu alespoň nějaké správy firmwaru provozovaného hardwaru.

