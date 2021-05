Zvěsti o novém velkém open source ovladači GPU v jádře

Autor: MSI

Vypadá to, že jeden z velkých výrobců chystá nový open source ovladač v linuxovém jádře pro grafické karty. Na svém Twitteru to v pátek zveřejnil jeden ze správců DRM Daniel Vetter. Mohlo by jít o ovladače Nvidia, které sice mají open source ovladač Nouveau, ten však není moc použitelný pro nové karty.

Druhá možnost je, že jde o Microsoft a jeho ovladač DXGKRNL (DirectX Kernel Driver) pro WSL2. A poslední (patrně nejméně pravděpodobná) verze je, že jde o Apple a ovladač pro GPU M1.

(zdroj: phoronix)