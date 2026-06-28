Academy Software Foundation chce urychlit přechod na Wayland, nové DXVK 3.0 je efektivnější

Týden v KDE ve znamení oprav
Na světě je KDE Plasma 6.7.1 a na příští týden se chystá verze 6.7.2, to je v zásadě to podstatné, čemu se v posledních dnech vývojáři desktopového prostředí KDE věnovali – opravování nahlášených chyb. Tento týden šlo o prakticky všechen čas vývojářů. Jak Nate Graham a John Veness v přehledu konstatují, lidé nahodili novou Plasmu 6.7 na rozličném hardwaru a začali nacházet chybky, které se během beta verzí neukázaly.
Dvě novinky mířící do budoucí Plasmy 6.8 se přeci jen stihly. Jde o novou možnost nastavit slideshow pozadí plochy tak, aby se tapety neměnily automaticky, ale pouze ručně buď položkou v menu, nebo globální klávesovou zkratkou. Mezi virtuální klávesnice pak přibylo rozložení pro Esperanto.
Plasma 6.7.2 přinese lepší zarovnání textu v Monitoru systému na stránce procesů ve stromovém zobrazení. Plasma 6.8 pak zlepší přehlednost editoru aplikačního menu, díky redukci množství oddělovačů.
Plasma 6.6.6 dostává opravu padání KWin u některých aplikací s nestandardně otevíranými dialogy a vyskakovacími okny, plus je zde oprava jedné regrese v Qt 6.11. Plasma 6.7.1 opravuje celkem pětici věcí týkajících se stability KWin, dále je řešeno zamrzávání některých notebooků s GPU NVidia a AMD při připojení externí obrazovky či padání informačního centra při saze o zobrazení informací u některých GPU NVidia. Řešena je také regrese způsobující, že některé aplikace založené na Chromiu tuhnou, je-li oknu nastaveno držet jej nad ostatními.
Plasma 6.8 už nebude padat při vysunutí optické mechaniky se zvukovým CD z Dolphinu či Audexu. Řešeno je dále padání Flatpak 1.18.1 v souvislosti s desktop portály KDE a jedna specifická oprava pro GTK 4.23.2.
Plasma 6.7.2 bude svižnější při přehrávání videa v aplikacích na bázi Chromia, Plasma 6.8 přinese zapnutou podporu triple bufferingu pro GPU Nvidia ve výchozím nastavení.
Týden v GNOME #255: aplikace třetích stran
V rámci samotného GNOME není tento týden v přehledu uvedeno nic nového. Z aplikací třetích stran tu máme správce aplikací Bazaar, který v nové verzi dostává podporu nových typů widgetů, přes které mohou vývojáři uživatelům doporučovat aplikace nebo sdílet novinky o systému. Textový editor EdiTidE, který je autorem přirovnáván k Notepad++, je jednou z vypíchnutých aplikací, vydal první verzi. Nechybí ani nová verze 1.3.4 poznámkovníku Whisp s tzv. Smart Text Expansions (pomocí :: lze nově vkládat dynamická data jako třeba datum, hod kostkou, generování hesel atd.).
Nástroj Lockpicker na obnovu hesel z hashů získal ve verzi 1.3.0 nové uživatelské rozhraní s ukazatelem průběhu, plus novou podporu ukládání rozpracovaných sezení, které přežijí i restart počítače a import vlastních seznamů slov. Nechybí mu ani ukazatel průběhu úloh. AI asistent Newelle ve verzi 1.4.5 pak nově nabízí pro generování obrázků přes lokální Stable Diffusion či cloudovou službu. To a mnoho dalšího shrnuje 255. přehled novinek v projektu GNOME.
DXVK 3.0 efektivnější, ale pozor na podporu starých GPU
Projekt DXVK má novou velkou verzi 3.0. s ní přechází pro kompilaci shaderů na
dxbc-spirv, díky čemuž je vše rychlejší a současně řeší problémy některých her. Kompilátor také běží s menší paměťovou náročností, úspora je i 1 GB systémové RAM ve hrách jako Overwatch či God of War. Též by už neměly padat starší 32bitové Direct3D 9 hry jako. Vývojáři také odstranili vestavěný omezovač snímků (DXVK_FRAME_RATE), nově tuto funkcionalitu nechávají na externích nástrojích (např. Gamescope či nástroje samotné grafické karty).
Obecně ale platí, že až na vybrané specifické případy nečekejme od nového kompilátoru shaderů vyšší výkon, spíše potěší opravené chyby v běhu her, například Bioshock Infinite (problikávání obrazu po delším hraní), Fallout New Vegas (chyby v hloubce ostrosti za určitých okolností při použití některých modů), Borderlands 2 (problikávání trávy při zapnutém anizotropním filtrování) či The Sims 3 a Splinter Cell 4 (problémy běhu na některých kartách s GPU AMD).
Nová verze DXVK nasazuje některé novinky z Vulkan 1.4, pročež je potřeba příslušně vybavené grafické karty, resp. jejích ovladačů. Pro starší modely to může být problém, projekt aktualizoval příslušnou přehledovou tabulku.
Linux 7.2 bez historického ovladače PROFIBUS
Do linuxového jádra portován v roce 1998 z SCO Unixu, nyní po léta nepožíván a v roce 2026 tak definitivně odstraněn. To je ve stručnosti životní pouť ovladače PROFIBUS, resp. Applicom Profibus, který sloužil pro běh Process Field Bus, digitální komunikační protokol používaný před mnoha lety v průmyslové automatizaci, a konkrétně PCI karty od Applicom.
Důvod k odstranění je jednoduchý: ovladač je někdy od jádra Linux 2.1 / 2.2 téměř bez aktivity a doba se posunula jinam. Jak doplňují doprovodné informace, ovladač byl rozbit minimálně od doby, kdy se vývoj jádra přesunul na Git, tedy od roku 2005. V roce 2008 v něm proběhla oprava závažné chyby s dodatkem, že se nenašel nikdo, kdo by opravu mohl otestovat na reálném železe. Budoucí Profibus produkty Applicomu už měly stejně podporu jen pro Windows a navíc byly postupem let jejich výroba ukončena. Čas zbavit linuxové jádro této přítěže velikosti několika tisíc řádků zdrojového kódu.
Academy Software Foundation chce urychlit přechod na Wayland
V rámci uvedené instituce je nově zformována pracovní skupina s názvem Wayland For Artists. Vedle již podporovaných projektů jako OpenVDB, OpenMoonRay, Open Shading Language ad. je to právě přechod od X11 na Wayland, který umělce a jimi používané nástroje stále ještě tíží.
Skupina tak má zmapovat specifické oblasti v tvorby, které mohou být přechodem linuxového světa na Wayland negativně dotčeny, včetně třeba podpory grafických tabletů, možností uživatelských úprav desktopových prostředí, vzdáleného přístupu, GPU akcelerace, správy barev, HDR displejů apod. Zkrátka všech těch oblastí, na jejichž dobré podpoře v rámci Waylandu a desktopových prostředí se po léta pracuje a v posledních měsících se blýská na lepší časy.