AMD nebude omezovat těžbu kryptoměn, z Linuxu zmizí podpora legacy IDE

Z Linuxu zmizí podpora legacy IDE

Rozhraní ATA (či chcete-li PATA, resp. IDE), je jako celek z hlediska běžných pevných disků dávnou minulostí. SATA je tu s námi už 18 let a PATA rozhraní mu na základních deskách rychle vyklidilo pozice (IDE konektory v posledních letech jsou dílem přídavných čipů na deskách, nikoli podpory v čipsetu). Poslední IDE/PATA disky vyrobil Western Digital před 8 lety (a nebál bych se dát ruku do ohně za to, že mohly být interně SATA s onboard převodníkem). Obecně tedy disky typu ATA-133 (Maxtor) či ATA-100 (všichni ostatní) jsou dávnou minulostí, za hranou spolehlivé životnosti, a to se bavíme o posledních výkřicích ATA/IDE rozhraní. Nikoli o klasickém legacy IDE rozhraní.

Není tedy divu, že se blížíme do finální fáze procesu, který z linuxového jádra odstraní podporu legacy IDE rozhraní realizovanou zastaralým ovladačem. Ovladač byl již před dvěma roky označen za zastaralý a naplánován k odstranění v tomto roce. Končí přitom „jen“ legacy IDE, podpora IDE jako takového zatím přetrvává, a to pomocí vrstvy libata , která je pro podporu ATA disků beztak využívána už roky.

Jinými slovy: kernel se tímto pročistí o slušnou část kódu (přes 41 tisíc řádků, plus v návaznosti na to se bude moci čistit kód i v blokové vrstvě) a uživatelé ATA disků v 99,9999% případů o nic nepřijdou. Jen v některých specifických případech bude nutné přepnout podporu na libata. Nejde o ATA disky pro x86 platformu, ale spíše minoritní případy jako ovladače na platformách jako MIPS či m68k, které zatím nemají ekvivalent v libata. Případně na těchto platformách lze nadále využívat starší LTS Linux.

Canonical nadále s Google Flutter UI Toolkitem

S vydáním verze 2.0 UI open-source toolkitu Flutter od Google přišla řada velkých změn, včetně možnost tvorby univerzálních aplikací pro řadu platforem včetně webu. Mezi velkými partnery Google při představení hovořil i o Canonicalu, který potvrzuje, že na Flutteru bude stavět své mobilní a desktopové aplikace. Nyní podrobnosti shrnuje v blogpostu.



Autor: Canonical

Flutter je na Ubuntu dostupný jako balíček Snap a na Flutteru vzniká například nový instalátor systému, který se objeví v Ubuntu 21.10.

GNOME 40 RC je venku, finální verze za týden

Vedle již dříve odhalených změn na poslední chvíli přináší kandidát na GNOME 40 další novinky. Nechybí opravy ve webovém prohlížeč WWW (Epiphany), oprava bezpečnostní chyb s glib, podpora RARu v GNOME-Autoar, nové výchozí pozadí plochy a další možnosti jeho nastavení, podpora USB 3 jako výchozího v GNOME Boxes, nové klávesové zkraty pro Kalkulačku, rychlejší spouštění GNOME Music, zapnutá podpora Last.fm v GNOME Online Accounts, aplikační karusel v GNOME Software a dále třeba opravy pro Vulkan v GTK 4.1.2, vylepšení výkonu NGL atd. Více v oznámení RC verze, případně v detailním přehledu změn.

Adriaan de Groot (FreeBSD) o Sway a KDE Plasma na Waylandu

Dříve či později čeká i FreeBSD přechod na Wayland, resp. minimálně zajištění podpory jeho bezproblémového běhu. Nyní víme, že jako základní Wayland kompozitor lze na FreeBSD použít projekt Sway s pár menšími úpravami. Naproti tomu velké projekty jako desktopové prostředí KDE Plasma jsou zatím na Waylandu a FreeBSD poměrně oříškem.

Věcí se usilovně zabývá vývojář Adriaan de Groot, který s příslušnými úvodními kroky, aktivací kernelového modulu Intel DRM a použitím Sway spolu s řadou konfiguračních úprav dokázal dosáhnout běhu na Intel GPU na Waylandu s několika aplikacemi na zkoušku. Podobně úspěšný byl ve zprovoznění dlaždicového kompozitoru River.

Horfší je to s Plasmou. Ta na Wylandu na FreeBSD zkrátka neběží. Kompozitor KWin se nespustí v pořádku ani přes SDDM, ani z terminálu. Prvotní průzkum říká, že selhávají věci kolem libinput bindings. Považujme to ale za první vzájemné oťukávání, Adriaan se bude zprovoznění KDE na Waylandu v rámci FreeBSD samozřejmě věnovat i nadále. Podrobnosti u něj na blogu.

Referenční kodek AV1 od AOMedia k dispozici ve verzi 3.0 RC1

Referenční implementace video formátu AV1 známá jako libaom povýšila na verzi 3.0-rc1, tedy prvního kandidáta na třetí vydání. Nejde o revoluční skok vpřed, Google jen přeznačil verzi 2.1 na 3.0, kdy vůči 2.1-rc1 přidal opravy několika kritických chyb, kvůli kterým shledal za opodstatněné takto významné povýšení verze. Povyšuje i ABI. Tato řada každopádně přináší vylepšení v efektivitě kompresních algoritmů, zvýšení rychlosti běhu v realtime módu, nová API, nové nastavení rychlosti 9 pro rychlejší realtime kódování, vylepšení multi-threadingu a opravu řady chyb.

Audacity 3.0 přechází na nový datový formát projektů

Nová verze zvukového editoru Audacity 3.0.0 přichází s novým datovým formátem projektů. Končí doby, kdy projekt v Audacity znamenal jeden malý soubor a k tomu adresář haldy dalších, už velkých souborů. Nově bude Audacity používat zpětně nekompatibilní vlastní formát .aup3, který staví na SQLite3 a celý projekt ukládá do jednoho velkého souboru. Práce s aup3 by měla být na většině počítačů rychlejší než dosud s aup. Dokončování, resp. ukládání projektu naopak může být výrazně pomalejší, ale tvůrci věří, že tahle daň stojí za to.

Podporován je samozřejmě i převod z aup na aup3. Dále došlo na úpravy některých efektů (Noise Gate), je zde nový analyzátor (Label Sounds), přibyla podpora importu a exportu pro makra a dále několik nových příkazů. Opraveno je více než 160 chyb.

AMD nebude omezovat těžbu kryptoměn na grafických kartách

Nvidia se snaží vytvářet dojem, že jí jde o hráče, což je však v rozporu s tím, kam míří její grafické karty – primárně k čínským těžařům kryptoměn a na hráče se nedostává. S uvedením GeForce RTX 3060 se jí povedlo ukázkové chucpe, kdy tvrdila, že těžbu na svých kartách výkonově omezí, aby se těžařům nevyplatilo je používat. Avšak omylem (nebo možná „omylem“) pustila do světa zkušební verzi ovladače, který měl tuto ochranu deaktivovanou, takže těžba na GeForce RTX 3060 běží naplno.

AMD tyto hloupé marketingové hry nehraje a jednoduše na otázku odpovídá, že AMD omezovat těžbu na GPU nijak nebude. Firma nechce zákazníkům diktovat, co smí či nesmí se svými kartami dělat. AMD nebude u svých karet blokovat žádný způsob jejich využití. Firemní GPU obsahují některé architektonické prvky vyvinuté speciálně pro co nejvyšší výkon v herní zátěži, například Inifinity Cache, které činí těžbu na jejích kartách méně výhodnou, než kdyby byla v GPU zvolena jiná implementace. To je třeba důvodem toho, proč současný hi-end model RX 6900 XT dává při těžbě podobný výkon jako starší a v nižším výkonnostním segmentu trhu posazený RX 5700 XT.

Cherry představila spínače Cherry MX Ultra Low Profile

Známý německý výrobce klávesnicových spínačů inovoval svůj loňský model Low Profile. Nové spínače Cherry MX Ultra Low Profile mají celkovou výšku pouhých 3,5 milimetrů, s délkou chodu 1,8 milimetru (a 0,8 mm pro sepnutí). Síla je opět 45 cN. Dávají přitom dobrou hmatovou u zvukovou odezvu na sepnutí/rozepnutí. I zde je použita technologie Gold Crosspoint, design spínače je však oproti MX zcela přepracovaný. Spínače používají SMD uchycení a mohou tedy být přímo pájeny na PCB. Nechybí ani RGB podsvícení. První nasazení je v herních noteboocích Alienware.