Apple nabírá experty na RISC-V, IBM uvedla první servery s POWER10

LG představila River OS, nový operační systém pro TV

LG je ve světě „chytrých televizorů“ známá hlavně s WebOS. Nyní její reklamní divize představila nový operační systém zvaný River OS. Jeho cílem je nabídnout platformu, která bude podporovat zobrazování reklamy a personalizaci. První televizory s River OS bychom měli vidět na trhu ještě letos, a to nejprve na indickém trhu, v příštím roce pak v USA a dalších zemích.

Divize LG Ads (ve spolupráci s firmou Alphonso, ale LG od ledna 2021 drží majoritu) doplňuje, že již mají řadu OEM partnerů. Smart TV s River OS bychom měli vidět pod značkami jako (mateřská) LG, dále Sharp, Hisense, Toshiba, Seiki, Skyworth, Tivo a Sling Media a v neposlední řadě více než desítka OEM partnerů.

River OS nabídne personalizovatelnou domovskou obrazovku s obsahem a reklamami šitými na míru danému uživateli skrze jeho profilování. Vedle možnosti obsluhy TV klasickými cestami se počítá zejména s plnohodnotným hlasovým ovládáním.

VESA přidává certifikaci DisplayHDR True Black 600

V rámci rozvíjejícího se systému certifikací displejů či monitorů s HDR rozsahem přibývá na seznam možných nová certifikace. DisplayHDR dosud nabízí dvě třídy certifikací, a to standardní DisplayHDR primárně cílící na co nejvyšší jasový rozsah, tedy v důsledku na co nejvyšší maximální hodnotu jasu (až po DisplayHDR 1400 s jasem až 1400 cd/m², avšak vysokou minimální hodnotou 0,02 cd/m²) a dále DisplayHDR True Black. Zde se novým maximem stává certifikace DisplayHDR True Black 600, která kombinuje pro tuto kategorii typickou nejnižší hodnotu jasu nejvýše 0,0005 cd/m² s maximální hodnotou nově 600 cd/m².

Prvními produkty s touto certifikací jsou nové notebooky Asus s OLED displeji. Jde o modely Vivobook Pro 14, Vivobook Pro 14X a Vivobook 15. Prozatím tedy ale stále přetrvává stav, kdy uživatelů nemá šanci na trhu koupit monitor či produkt s displejem, který by ve zcela potemnělé místnosti zobrazoval téměř dokonale černou, ale současně byl schopen „usmažit sítnici“ extrémně vysokým maximálním jasem. Ale ono něco takového snad ani není žádoucí.

Wine 6.17, nic zásadního

Nová vývojová verze Wine 6.17 je další z dílčích aktualizací, které nepřinášejí zásadní změny. Tvůrci tentokrát do formátu Portable Executable (PE) převedli program WineCfg. Dále vylepšili podporu HiDPI v zabudovaných aplikacích, opět pokročili s pracemi na rozhraní systémových volání GDI a přidali některá vylepšení v debuggeru pro režim Wow64. Oprav je tentokrát pouze 12, přičemž nejstarší opravená chyba byla nahlášena v srpnu 2010, nejnovější pak čekala na záplatu 4 dny.

GNOME 41 Release Candidate s řadou vylepšení

Na světě je kandidát na finální verzi desktopového prostředí GNOME 41. Spolu s ním tvůrci též sestavili novou verzi GNOME OS, aby bylo snadnější pro lidi nové GNOME testovat. Mezi novinkami, které ukazuje, je řada věcí, například upozornění uživatele na zaseklé webové stránky v prohlížeči WWW (Epiphany). GDM má zase opraven fallback na X.Org u přihlašovací obrazovky, Boxes umí použít VNC, pokud není k dispozici SPICE, Hudba dostla upravené rozhraní a určitá vylepšení asynchronního chodu, démon Nastavení automaticky zapíná šetřící režim ve chvíli, kdy stav akumulátoru příliš poklesne a také rychleji ubírá jas obrazovky. Shell používá optimalizovaný rendering full-screen zoomu (plus dostal řadu dalších menších vylepšení), pro verzi 41 byl též aktualizován průvodce Tour. Kompozitor Mutter dostal řadu oprav (včetně oprav pádů) a má lepší podporu automatické rotace obrazu a různá low-level vylepšení. Podrobnosti shrnuje oznámení, resp. detailní přehled novinek, finální vydání GNOME 41 je plánováno na 22. září.

IBM uvedla první servery s prcoesory rodiny POWER10

IBM Power E1080 (produktová stránka) je nová řada serverů od IBM, které již staví na 7nm procesorech POWER10. Novinky jsme letmo shrnuli před rokem. Papírově jde o úžasné procesory, jejich použitelnost mimo servery je samozřejmě s ohledem na ceny mizivá a na desktopy se hned tak nepovídá. Raptor Computing již připomínají, že prozatím dvě věci z této architektury, komponenty firmwarové části, stojí na binárních blobech a tudíž Raptor určitě zatím z otevřené platformy POWER9 na desítku nepřechází.

Apple nabírá RISC-V inženýry, pro případ, že by opravdu Nvidia koupila ARM

Ultimátním cílem Applu je naplnění vize Steva Jobse, který s oblibou citoval Alana Kaye: „People who are really serious about software should make their own hardware.“. Proto před lety začal Apple vyvíjet vlastní ARM čipy, nejprve pro smartphony a tablety, nyní s M1 i pro velké počítače. Ideál mu ale komplikuje Nvidia, resp. ARM. Nvidia tím, že chce ARM koupit a ARM tím, že se až tak úplně nebrání (byť to spíš platí pro SoftBank). A jestli je něco pro Apple absolutně nepřijatelné, tak je to případná závislost na Nvidii, se kterou sice Apple v minulosti spolupracoval (GeForce 3 byla nejprve vydána pro Apple), ale něco jiného je nynější situace.

Apple tak hledá / nabírá experty, kteří se vyznají v architektuře RISC-V, u které v principu nehrozí, že by mohla býti prodána někomu, kdo by na Apple tlačil skrze licenční poplatky a smlouvy. Neznamená to, že sotva Apple ještě ani nepřešel plně na ARM, začíná přecházet na RISC-V, ale je zjevné, že v Applu již naplno běží proces diversifikace rizik. Na RISC-V Apple hned tak nepřejde, ostatně není vůbec jisté, zdali všemožná regulátoři vůbec obchod Nvidia-ARM povolí. Ale to nic nemění na skutečnosti, že v Applu se otevírají dveře pro RISC-V. Já bych na seznam potenciálních dvířek v Applu klidně přidal i letmé sledování Intelu a potenciálu jeho produktů, které budou vyráběny u TSMC 3nm a 2nm procesem (ale jde ryze o moji spekulaci).