Cloudflare sdílel osobní data zákazníků, PipeWire je připraven k testování uživateli

Nate Graham ve svém pravidelném shrnutí novinek ve vývoji desktopu KDE přináší přehled řady zajímavých věcí. Jako první jmenuje podporu anotací ve snímači obrazovky Spectacle (objeví se ve verzi 20.12, je potřeba ještě vyladit pár chyb). Systémová nastavení pro Bluetooth jsou nyní shrnuta do jedné stránky napsané za pomoci QML, KRunner si nově pamatuje předchozí poslední text při opětovném otevření (lze to uživatelsky vypnout), navíc je KRunner nově spolehlivější při výpočtech s většími čísly tam, kde lokální nastavení používá jako oddělovač řádů tečku.

Navíc, pokud je to oprávněné a z hlediska vyhovění zákonu nutné, přistupuje Cloudflare na požadavky na blokaci zákaznických stránek, resp. třeba i jen geo-blokaci. Zde dle vlastních slov činí obezřetně, aby nenarazil na omezování svobody projevu. Neuvádí však, kolik takto blokuje domén.

Aby Cloudflare DMCA požadavkům vyhověla (což de facto musí), tak informace zahrnují např. IP adresy, ze kterých se klient přihlašuje a časy/data přihlášení. Plus další „základní info o uživateli“ (vyplněné jméno, emailová adresa, fyzická adresa, číslo telefonu, platební metoda).

To se ale nelíbilo mnoha vlastníkům práv, a tak před časem přišli se žalobou, která má Cloudflare donutit býti odpovědným za pirátské sdílení běžící na jeho službách. Další zase žádají skrze soud, aby poskytovatel musel předat informace o uživatelích, kteří jejich práva porušují. Takové praktické požadavky reálně v minulosti dopadaly a dopadají na různé torrentové či streamingové servery běžící fyzicky u Cloudflare.

Dolphin dostává zase o něco rychlejší generování náhledů souborů i složek, Konsole se rychleji spouští a výchozí velikost okna je o něco větší. V hudebním přehrávači Elisa konečně funguje kliknutí na umělce/album v sekci Nyní přehrávám. V místní nabídce na ploše je položka Nastavit pracovní plochu přesunuta nahoru a přejmenována přidáním popisu, že jde o položku i pro změnu pozadí plochy. A v neposlední řadě je opraveno několik chyb.

PipeWire je připraven k testování uživateli

Christian F.K. Schaller z Red Hatu shrnuje aktuální stav vývoje projektu PipeWire, který je takovým do budoucna hledícím frameworkem pro audio/video, s důrazem nejen an pdoporu Waylandu či Flatpaku. Projekt od svého ohlášení dosti pokročil a měl by být použitelný, backendy pro PulseAudio, Jack i ALSA fungují, pokud nejsou přímo 100% kompletní, hlásí Wim Taymans.

Tento vývojář tedy navrhuje testování širší komunitou, sám testuje PipeWire jako jediný zvukový server ve svém systému a používá přitom aplikace jako Cheese, GNOME Control center, Chrome, Firefox, Ardour, Carla, vlc, mplayer, totem, mpv, Catia, pavucontrol, paman, qsynth, zrythm, helm, Spotify či Calf Studio Gear.

V dalších krocích se vývoj zaměří na stabilizaci kódu, implementaci API jackdbus, podporu pro Flatpaky se snadboxovanými JACK aplikacemi, Bluetooth mj. s korektní podporu LDAC či AAC passthrough, kompenzaci latence, síťové audio atd.

Národní laboratoře Oak Ridge sponzorují GCC GPU Offloading pro AMD a Nvidii

V Oak Ridge je provozován jeden z nejvýkonnějších superpočítačů světa (Summit, aktuálně druhý nejrychlejší). V tomto stroji běží obrovské množství GPU Akcelerátorů Nvidia na bázi GPU GV100 z generace Volta. Oak Ridge National Laboratory's Leadership Computing Facility (OLCF) tak oznamuje něco, co dává perfektní smysl: organizace nově sponzoruje vývoj GCC, konkrétně v oblasti GPU compute offloadingu. Partnerem, který věc v rámci GCC má implementovat, je Mentor Graphics spadající pod Siemens.

Práce na podpoře výpočtů na GPU v rámci GCC budou zahrnovat explicitně i vývoj v OpenACC a OpenMP. Obecně řečeno pak Oak Ridge platí za implementaci co nejlepší podpory pro GPU od Nvidie i AMD. Mentor Graphics kromě toho bude pracovat i na podpoře standardu Fortran 2018. Detaily popisuje zpráva na webu Oak Ridge.