Co se chystá pro Linux 5.15 a příměs novinek pro verzi 5.16

Potvrzeno: Linux 5.15 si vyžádá nejméně GCC 5.1

Minimální verze pro kompilaci Linuxu se zvýší z GCC 4.9 na 5.1. Jde nově o verzi, která je zhruba 6 let stará a která už beztak byla vyžadována na 64bit ARM platformě, pročež se neočekávají žádné potíže. Více viz patch Linuse Torvaldse.

Intel Alder Lake a podpora v Linuxu 5.15

Uvedení procesorů Intel Core 12. generace, tedy generace Alder Lake, je naplánováno takto: 27. října start předobjednávek a oficiální představení celé této generace a následně 4. listopadu expedice prvních procesorů a konec NDA na benchmarky. Kdo rád kupuje zajíce v pytli, bude tímto přístupem potěšen, pro nás linuxáky z toho ale logicky plyne jedno: do začátku listopadu je potřeba, aby Linux podporoval procesory Alder Lake, včetně jejich nového scheduleru a specifické kombinace různých CPU jader.

Podpora pro Alder Lake je v relativně dobrém stavu již v Linuxu 5.14. Zbývající důležité části to pak vesměs stihnou do vydání Linux 5.15, které s reálnou dostupností Alder Lake na trhu bude korelovat. Jde například o aktualizovaný ovladač Intel TCC (Thermal Control Circuit), což je nový ovladač zabývající se teplotní ochranou CPU, tedy snižováním jeho výkonu v teplotně mezních situacích. Vedle Alder Lake umí i předchozí CPU architektury až po Skylake (první spotřebitelská 14nm CPU Intel).

Dále jde o ovladač Intel P-State, který bude lépe kalibrován pro hybridní architekturu Alder Lake. Jak však dodává Phoronix, (zatím) se neobjevily patche upravující podporu Thread Directoru, tedy onoho hw scheduleru, se kterým procesory 12. generace Core, kombinující až 8 Atomových jader s až 8 velkými CPU jádry (navíc s HT) přijdou. Otázkou tak je, jak přesně kvalitní bude podpora například Core i9–12900K v Linuxu oproti Windows, případně co a jak rychle bude moci býti backportováno.

Podpora displejů u AMD „Cyan Skillfish“ s Display Core Next 2

Od července se do jádra hrnou patche z AMD, které vylepšují podporu APU generace „Cyan Skillfish“, které obsahuje grafické jádro generace Navi 1×. Vedle již dříve začleněného kódu pro počáteční podporu této dílčí generace se nově objevily patche implementující zobrazovací kód, který je u ní odlišný, a to kvůli použití architektonické varianty DCN2 (Display Core Next).

Otázkou je, o co přesně s Cyan Skillfish půjde, když sama AMD se v mnoha produktových řadách už posunula/posouvá ke generaci Navi 2× (RDNA2) a i v ovladači AMDGPU probíhají práce na podpoře novějších GPU/APU architektur jako Yellow Carp / Rembrandt a Van Gogh. Cyan Skillfish může být nějakým specifickým APU designem, každopádně patche přidávají podporu Display Core Next 2.01 "DCN201, což v době, kdy je podporováno již Display Core Next 2.1, 3.0. 3.01 či 3.02 může působit … zajímavě. Celkově jde o nějakých 34 tisíc řádků kódu, z nichž většina připadá na automaticky generované hlavičky. Očekává se začlenění až do větve pro Linux 5.16.

Další zefektivnění I/O

Linuxový IO_uring může nově dosahovat výkonu až ~3,8 miliónů IOPS na 1 jádro. Opět jde o optimalizace, které to stihnou až do jádra Linux 5.16, oproti ~3,5M IOPS z minulého měsíce jde ale o další symaptický posuv do vyšších propustností. Změřeno na výkonném stroji správce a předního vývojáře této části jádra Jense Axboeho, který staví na Intel Optane. O optimalizace se postaral Pavel Begunkov, kernelový vývojář aktuálně už přes rok pracující pro Facebook.

Oprava výkonnostní regrese v Memcg maže přímo do Linuxu 5.15

Do jádra se dříve dostala chybička, která vedla k měřitelně pomalejšímu běhu Memcg. Záplata na sebe nenechala dlouho čekat a Linus Torvalds ji zběžně zkontroloval a poslal přímo do větve 5.15 s dodatkem, že kdyby někdo přeci jen narazil na problematické chování, k věci se vrátí. Phoronix ukazuje stav před a po na několika praktických měřeních (JPEG XL, LLVM, Rawtherapee.

Samba 4.15 s modernizovaným VFS rozhraním

Minule jsme psali o kernelovém SMB3, neboli KSMBD, dnes se zastavíme krátce u staré dobré Samby. Ta přichází s verzí 4.15 přinášející vylepšení CLI (přepracované) a také rozhraní VFS (modernizované), multi-channel podporu konečně ne-experimentální atd. Podporován je také příkaz Offline Domain Join / Windows ( djoin.exe ) a došlo i na nějaké bezpečnostní opravy (například stavu, kdy neautentizovaný uživatel mohl zbořit AD DC KDC jen vynecháním jména serveru). Podrobnosti shrnuje domovský web projektu.

Jinak jak mnozí poznamenávali už minule, netrvalo to dlouho a v KSMBD byla nalezena ďoura, která si vyžádala záplatu.

Podpora DECpc AXP 150 Jensen z roku 1993 bude orzbitá o něco méně

Linux stále podporuje mnohý hardware, který lze označit v roce 2021 minimálně za sběratelský či přímo obskurní. Například platforma DEC Alpha v podobně strojů DECpc AXP 150 Jensen měla v jádru rozbitou podporu (reportováno v roce 2017). Problém byl nahlášen jako nemožnost kompilace kódu, což se podařilo opravit, nicméně bez možnosti patche otestovat na reálném železe Linus jen konstatuje, že kompilace už sice proběhne, ale je si téměř jist, že kód je stále rozbitý, jen o něco méně.

OpenZFS 2.1.1 s podporou Linuxu 5.14 a úřípravou pro 5.15

V červenci přineslo OpenZFS 2.1 podporu Distributed SPARE RAID a další novinky, Nyní tu máme dílčí aktualizaci, která zejména přináší oficiální podporu pro aktuálně nejnovější jádro Linux 5.14 a přidává počáteční podporu pro budoucí Linux 5.15 (ta se stále ještě vyvíjí).

Kromě toho samozřejmě tvůrci přináší i rozličné opravy (datová integrita, ZTS, persistentní L2ARC, věci specifické pro FreeBSD, různé optimalizace atd.). Na poli Linuxu je podpora pro jádra od 3.0 po 5.14, u FreeBSD pak od 12.2 výše. Podrobnosti shrnuje GitHub projektu.

Alyssa Rosenzweig o reverzování GPU v Apple M1

Zárný 100% použitelný výstup z prací na reverzním inženýrství čipu Apple M1 zatím v Linuxu nenajdeme a bude to platit i pro verzi 5.15. Alyssa Rosenzweig se ale na virtuální X.Org Developers Conference rozpovídala o tom, jak se daří lámání specifických vlastností jeho GPU, což je část, která zatím odolává snad nejvíce. V tuto chvíli můžeme říci, že je předpřipravena podpora v Mesa pomocí ovladače AGX Gallium3D driver, v rozpracovaném stádiu je kernelový ovladač AGX DRM/KMS.

Nejnovější vývoj v podpoře použití jazyka Rust v Linuxu

Jádro Linux 5.15 nepřinese ani žádnou zásadní revoluci v možnosti použití Rust kódu, ale práce nadále pokračují. Miguel Ojeda, přední představitel těchto snah, nyní na podpoře Rustu v jádru pracuje v rámci kontraktu u Googlu. Zájemcům o nejnovější vývoj je k dispozici jak jeho prezentace, tak následující video: