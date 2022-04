CutiePi: tablet s čistým Linuxem postavený na Raspberry Pi

CutiePi je zařízení pocházející z Japonska a z Taiwanu, díky kterému můžeme mít čistý Linux na tabletu. Je certifikovaný jako Open Source Hardware (JP000005). Pokud máte vhodné vybavení pro výrobu plošných spojů a 3D tisk, můžete si ho postavit doma sami.

Na GitHubu jsou 3D modely krabičky, schéma základní desky, i ovladače a další potřebný software. Do základní desky je připojený Rasbperry Pi compute module 4. Dodává se standardně s tabletem ve variantě se 2 GB paměti, ale je možné použít i vyšší modely.

Deska má vyvedeno micro HDMI, USB-A, micro SD slot a USB-C, které slouží ale pouze pro nabíjení. Dále je připojený osmipalcový dotykový displej. Použitý je poměrně standardní hardware: pětimegapixelová kamera je OV5647, což je model, který se běžně připojuje k Raspberry Pi. Dále je tam třeba MPU6050, což je gyroskop a akcelerometr v jednom, který můžete najít také třeba v PinePhone. Uvnitř je i reproduktor a mikrofon. Další věcí, která na běžném Raspberry chybí, a bylo potřeba ji dodělat, je vypínací tlačítko a řízení baterie.





Specifikace

Procesor BCM2711, Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5 GHz

Raspberry Pi Compute Module 4, Wireless, 2GB Lite (CM4102000) Displej 8” IPS LCD (1280×800) Baterie Li-Po 5000 mAh Připojení WLAN 2.4 GHz, 5.0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac

Bluetooth 5.0, BLE Kamera Zadní kamera 5MPix (OV5647) IO 1× USB type-A

1× USB type-C (charging)

1× micro HDMI

1× microSD slot Rozměry 206 × 134 × 14 mm OS Raspberry Pi OS + CutiePi shell

Provedení

Krabička vyrobená na 3D tiskárně může vyvolávat obavy. Navzdory tomu působí tablet docela bytelným dojmem. Držák je kovový a jeho vůle je přiměřená, takže se jím dá otáčet ani ne moc zlehka, ani příliš ztuha. Lze ho použít pro postavení tabletu naležato, kde je displej zhruba v náklonu 20 stupňů. V poloze na výšku, pod úhlem cca 85 stupňů, stojí stabilně, ale půjde snadno převrhnout.

V zapnutém stavu tablet poměrně hodně hřeje. Podle slov výrobce je to schválně a znamená to, že kovové části pro odvádění tepla od procesoru fungují dobře.

Pro běžné používání by se hodil obvod reálných hodin (RTC). Raspberry Pi OS jeho nepřítomnost kompenzuje synchronizací vůči NTP serveru hned po připojení k internetu.

Zařízení trpí celou řadou dětských nemocí. Například někdy nefunguje připojení na Wi-Fi. Problém je pravděpodobně v kompatibilitě s WPA3.

Baterie a vypínací tlačítko jsou řízeny pomocí MCU, jehož zdrojáky jsou samozřejmě také k dispozici na GitHubu. S MCU se komunikuje přes sériovou linku. Existuje k němu démon, který tuto komunikaci obsluhuje a zpřístupňuje informace o nabití baterie a informace o stavu tlačítka dál do systému přes DBUS. Standardně se to však dělá jinak. Dodělání potřebných ovladačů do jádra je v plánu. Výdrž na baterii ve finále není úplně dobrá, protože nefunguje uspání do režimu deep sleep.

Vestavěný reproduktor je poměrně malý a není dobře slyšet. Jack pro připojení sluchátek, který by to mohl vyřešit, ovšem není k zapojený. Situaci lze aspoň trochu zlepšit posunutím hlasitosti na 120 %:

pactl -- set-sink-volume 0 120%

Uživatelské rozhraní

CutiePi se dodává s Rasbperry Pi OS s jeho výchozím uživatelským rozhraním Pixel. K němu je přidaný CutiePi Shell, což je v podstatě webový prohlížeč postavený na Qt WebEngine, který se automaticky spouští po startu v režimu celé obrazovky. Rozhraní do sebe integruje základní ovládací prvky jako je nastavení hlasitosti, jasu obrazovky a připojení k Wi-Fi.

Dokonce v sobě skrývá i terminál. Skrývá je to správné pojmenování, protože se spustí podržením tlačítka pro otevření nové záložky. Při jednoduchém testu prohlížeče lze zjistit, že zvládne přehrávat videa z YouTube, ale roztažení videa na celou obrazovku už nefunguje.

Pro vytvoření obrazu operačního systému se používá pi-gen. Kromě shellu, ovladačů a dalších věcí, přidává cutiepi například klávesnici na obrazovce. Z shellu lze kdykoliv vyskočit do standardního rozhraní Pixel a spustit si například VLC, Chromium nebo terminál. Ty se dají přímo použít s klávesnicí na obrazovce. S hardwarovou klávesnicí připojenou třeba přes Bluetooth nebo přes USB je to ale výrazně pohodlnější.

Bastlení

Do krabičky se dá dostat křížovým šroubovákem. Výrobce k bastlení přímo. Záruka se samozřejmě nevztahuje na poškození neopatrným zacházením. Takto už začali vznikat první rozšíření: například vnitřní USB port použitý pro připojení 256GB flash disku.



Autor: Dale Cousins

Shrnutí

Konkurence na trhu linuxových tabletů není mnoho. CutiePi lze porovnávat třeba s JingPadem, PineTabem od Pine64, RasPadem nebo Raspberry Pad 5. Rozhodně patří spíše do kategorie pro bastlíře než do kategorie herních tabletů pro Běžného Frantu Uživatele. Přesto zvládne přehrávat videa, prohlížet web nebo spustit Android. V případě Androidu jsou to spíš první pokusy o jeho zprovoznění.

Bastlíři určitě ocení přístupné porty a kvalitní open-source základ pro vývoj. Na druhou stranu je potřeba vytknout nedodělané ovladače MCU. Bastlíři by určitě chtěli GPIO porty a Ethernet dostupné i z vnějšku. Vzhledem k tomu, že je k dispozici komplet dokumentace, někdo to snad v budoucnu dotáhne.

Uživatelské rozhraní v Linuxu potřebuje ještě hodně práce, aby se pohodlně dalo používat i na tabletu. Výchozí rozhraní lze nahradit například pomocí Phosh pro mobilní telefony, které je pro ovládání dotykem o poznání dál.

Tablet se dá na webu cutiepi.io předobjednat za 229 dolarů + 30 dolarů za dopravu. Předpokládaný termín doručení je v červnu letošního roku.

(Původně vyšlo na autorově blogu.)