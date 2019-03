 »   »  Digitalizace fotek na Linuxu: od scény před objektivem po finální fotografii

Než se tedy v následujících dílech vrhneme na vlastní proces digitalizace filmových materiálů na Linuxu, dovolte mi ještě několik poznámek k jednotlivým krokům celého procesu „převodu reality do podoby fotografie za využití analogových materiálů“.

Nezřídka se totiž říká, že v dnešní digitální době je možné takřka cokoli takřka jakkoli upravit, takže je do určité míry vlastně jedno, čím fotíte. Určitě nás o tom budou mnozí přesvědčovat opět v těchto dnech, kdy Huawei uvedla nejnovější dítko své spolupráce s Leicou, smartphony řady P30, které optikou této třídy fotoaparátů naprosto excelují prakticky ve všech disciplínách a Huawei, decentně řečeno, ukazuje veškeré konkurenci záda.

Myslím ale výše uvedené i jinak. Ono totiž to, co lze dnes provádět třeba právě s oněmi smartphony, tedy úpravy scény před fotoaparátem do značně odlišné podoby od reality, se provádělo vždy i v analogové éře. Každý dílčí krok procesu, který v tomto našem seriálu budeme brát jako v první polovině analogový – ve druhé digitální, nabízí podobné možnosti změny reality.

Fotoaparát a objektiv

Prvotním prvkem, jehož volbou měníme to, jakým způsobem zachytíme danou realitu před fotoaparátem, je samotný fotoaparát, resp. v našem kontextu formát filmu. A samozřejmě objektiv. Dáte-li na mé doporučení a věnujete pár minut (hodin, dnů, týdnů) prozkoumávání webu Shorpy.com, uvidíte mnohé fotografie z 19. století, které zkrátka podávají scénu jinak než dnešní smartphony.

Může za to v první řadě tehdejší neexistence formátů filmu, které udávaly tón 20. století (tedy 35mm kinofilm a 6cm svitek typu 120) – fotilo se na větší formáty, povětšinou skleněných negativů (či ještě starších procesů jako mokrý kolodiový proces). Abychom vzpomněli obvyklou terminologii, tak etalonem, vůči kterému se vše posuzuje, je 35mm kinofilm, tedy políčko velikosti ~36×24 mm, resp. to, čemu dnes říkáme full-frame.

Nad ním leží zóna středního formátu definovaná svitkovým filmem typu 120 či 220, tedy pásem (bez perforace) o šíři 60 mm. Nad ním leží oblast velkého formátu, kterou obvykle vymezuje nejmenší rozměr negativu 9×12 cm a největší rozměr 8×10" (tedy ~20,3×25,4 cm). Nad ním pak už najdeme ultra velké formáty, včetně třeba oblud velikosti 20×24".



Autor: David Ježek Fotit lze dnes jak na československou legendu či 90 let starý německý stroj, tak i srandovní plastovou krabičku z Číny.

Druhou klíčovou věcí, která dává starým fotografiím – nebo třeba také fotografiím Josefa Sudka – jejich specifický nádech, je použitý objektiv. V 19. století de facto vždy jednodušší optické konstrukce a bez antireflexních vrstev.

Nic z výše uvedeného dnes běžná digitální foto technika nenabízí. Zrcadlovky mají malé čipy, smartphony ještě výrazně (opravdu výrazně) menší. Objektivy nemají dvě či tři čočky, spíše jich mají více než 10 a mnohdy i třeba téměř 20. Optické konstrukce jsou daleko složitější, opírají se o daleko komplexnější, náročnější a dražší výrobní procesy a unikátní směsi optických skel a antireflexních vrstev. A přitom všem tak trochu ztrácejí onu duši z 19. století. Na této vlně se ostatně vezla a veze řada výrobců podivných objektivů či fotoaparátů.

Každopádně už volbou fotoaparátu a objektivu předurčujeme to, jak bude fotografie do značné míry vypadat. A předurčujeme to jen o něco jiným způsobem, než jaký představují „hejblátka ve Photoshopu“.