Distribuční věstník: Fedora IoT je oficiální edicí, FreeBSD přechází na ZFS on Linux

Fedora

Fedora IoT byla zařazena mezi oficiální edice této linuxové distribuce. Jedná se o operační systém určený pro internet věcí. Tento projekt je vyvíjen od roku 2018 a zatím byl v experimentální fázi. Nyní jej vedle edicí Workstation a Server na oficiální edici povýšil výbor, který vývoj Fedory řídí (FESCo). Hlasování o názvu této edice proběhlo v anketě, jejímž výsledkem bylo ponechání původního názvu.

Fedora 32

FreeBSD

Implementace ZFS do operačního systému FreeBSD se přesunula od projektu Illumos na ZFS on Linux. Na tomto projektu bylo totiž provedeno podstatně více práce a všichni vývojáři FreeBSD se shodli na tom, že bude lepší použít zdrojové kódy pro implementaci ZFS do Linuxu. Tým vývojářů nyní usilovně pracuje na migraci z předchozí implementace na novou.

FreeBSD 12.1

Kali Linux

Kali Linux je distribuce vycházející z Debianu, která poskytuje sbírku forenzních a bezpečnostních nástrojů. V nové verzi 2020.3 je hlavní změnou přechod ze shellu bash na zsh. Mezi další novinky patří nové nástroje, nová sada ikon a vylepšená podpora HiDPI. Více detailů o verzi distribuce vydané ve 3. čtvrtletí roku 2020 najdete v oznámení o vydání.

Kali Linux 2020.3

Linuxfx

Rafael Rachid oznámil vydání Linuxfx 10.5. Tato distribuce založená na Ubuntu se snaží svým vzhledem a chováním co nejvíce napodobit Windows 10 a ulehčit tím uživatelům přechod na Linux. Tato poslední stabilní verze je založená na Ubuntu 20.04 a přináší přepracované rozhraní Cinamon s názvem „WX Desktop“. Mezi novinky patří podpora starších počítačů, přepracovaná práce s Wine s lepší podporou her a hlavně s možností dvojklikem přímo spouštět soubory s příponou exe a msi.

Linuxfx 10.5

Nově vydáno

Na Arch Linuxu založená distribuce RebornOS vyšla ve verzi 2020.08.19. Živá distribuce postavená na Xubuntu Voyager Live oznámila vydání verze 20.04.1 LTS. Lorenzo Faletra oznámil vydání Parrot 4.10, linuxové distribuce založené na Debian „Testing“. Jednoúčelová distribuce sloužící jako telefonní platforma PBXware je k dispozici ve verzi 6.1.0.