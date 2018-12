 »   »  Doménovým gigantem je ostrov Tokelau. Jak si vedou další domény?

Největší národní doména na světě? Překvapivě je to .tk, která patří tichomořskému ostrovu Tokelau. Přestože jde o nesamosprávné území Nového Zélandu, na kterém žije asi 1500 obyvatel, jde s více než 21 miliony záznamů o doménovou velmoc. Zejména proto, že umožňuje registrovat domény zcela zdarma. Cílem této ccTLD je totiž především ostrovy propagovat. Najdete tu například domovský web programovacího jazyka Tcl/Tk.

Žebříček deseti nejpoužívanějších národních domén doplňují: Čína (.cn) s 20 miliony, Německo (.de) s 16 miliony, Velká Británie (.uk) s 11,9 miliony, Nizozemsko (.nl) s 5,8 miliony, Ruská federace (.ru) s 5 miliony, Brazílie (.br) se 4 miliony, Evropská unie (.eu) se 3,7 miliony, Francie (.fr) s 3,2 miliony a Austrálie (.au) se 3 miliony. Vyplývá to z dat, která zveřejnil britský registr Nominet [PDF].



Nominet Svět národních domén v roce 2018

V národních doménách nalezneme celkem 153,2 milionů registrovaných doménových jmen druhého řádu, před rokem to bylo 143,6 milionů. Rozložení ovšem není rozhodně rovnoměrné podle počtu obyvatel, například doména .us má méně než 2 miliony subdomén a meziročně tento počet klesl o 17 %. Je to dáno zejména oblibou generických domén v této části světa.

Nejrychleji rostoucí doménou je Kuvajtská .kw, která meziročně vyletěla o více než 16 000 %. V absolutních číslech to už taková sláva není: letos přibylo 4020 subdomén. Tato národní doména má totiž velmi přísnou registrační politiku.

Naopak nejméně používanou doménou je severokorejská .kp, ve které je registrováno jen 29 domén – v uplynulém roce přibylo pět nových. Je to dáno přísnou cenzurou a velmi omezeným přístupem k internetu. Naopak velký nárůst zaznamenala Afrika, ve které hodně roste například doména států jako Zimbabwe (.zw) nebo Rovníková Guinea (.gq).

Česká doména .cz si s 1,3 miliony domén druhého řádu také nevede špatně. V rámci Evropy jsme na 12. místě a těsně před námi je například Dánsko, Belgie či Švédsko. Ani ve světovém měřítku to není zlé, před naší doménou je jen 24 jiných ccTLD.

Nesmíme zapomínat na to, že tu nemáme jen národní domény, ale také mnoho dalších. Velkou roli stále hrají generické domény, kde samozřejmě jednoznačně vede .com se 136 miliony registrací. Významný je také .net se 13,8 miliony a .org s 10,3 miliony. Nesmíme také zapomínat na nové domény jako lokální .london nebo .berlin, stejně jako nové firemní domény (.bbc) nebo nové generické jako .marketing, .photography nebo .app.

(Zdroj: ZDNet)