 »   »  Dvacet let mizejících článků a nefunkčních odkazů

Zastarávání hardwaru není nic proti tomu, jakým způsobem zastarávají informace na internetu. Logicky to souvisí především s tím, jak moc internet proniká do našich běžných životů. Dnes běžně internet používáme místo knih či novin, málokdy si přitom uvědomujeme, že vlastně stále jde o jenom trochu vylepšený telefon.

A bude hůř. Už víc než pět let můj laptop nemá žádnou mechaniku pro čtení optických disků, skoro rok už nemá ani žádný konektor USB typu A. Za dvacet let budu mít nepochybně velký problém přečíst jak archivní CD či DVD, tak i staré flash disky.

Zůstaneme-li u hardwarového zastarávání, je až děsivé, kam jsme se za posledních dvacet let posunuli. Zatímco na konci devadesátých let nás mohla trápit nedostupnost dat uložených na osmi a pět-a-čtvrt palcových disketách, případně audiokazetách či magnetofonových kotoučích, dnešní zastaralá média jsou mnohem sofistikovanější. Dokážu si představit, jak někdo pomocí Arduina a 3D tisku vytvoří repliku staré disketové mechaniky, aby přečetl data ze starých disket, nedokážu si ale moc představit, že by někdo dokázal stejným způsobem zkonstruovat čtečku ZIP kazet, disket LS-120, nebo třeba Minidisků.

Kromě vlastního problému nedostupnosti zákonných předpisů na webu, je zde v kontextu tohoto článku i nepříjemný problém nedetekovatelnosti nefunkčních odkazů. Jestliže jakýkoli dříve permanentní odkaz nyní vrací stavový kód 200 OK , není vůbec snadné automaticky detekovat, že původní informace z webu zmizela.

Prokletí bezplatných anonymních hostingů

Chcete zaručený recept na dva způsoby, jak internet obohatit o mnoho nefunkčních odkazů? Začněte použitím bezplatného anonymního hostingu multimediálních dat. Zejména v době, kdy nejrůznější fóra nebo platformy jako Twitter neuměly hostovat obrázky, bylo takových služeb mnoho. Jejich obchodní model buď neexistoval – někdo danou službu provozoval k řešení své vlastní potřeby – nebo byl založen na zobrazování reklamy vedle nahraného obsahu.

Pak se platformy v čele s Twitterem naučily obrázky hostovat nativně a poptávka po podobných službách klesla, čímž klesly i výnosy z reklam. Naopak s postupem času nepochybně rostl počet stížností na nelegální sdílení autorsky chráněného obsahu. Logickým důsledkem byl konec spousty takových služeb a ztráta dat bez náhrady. Ostatně pokud byl hosting anonymní, neměl ani jak své uživatele informovat o tom, že končí.

Druhá část receptu spočívá v použití zkracovačů URL. Opět jde o velmi jednoduchou službu, která se stala populární zejména díky mikroblogovacím službám s omezenou délkou příspěvku, ale i pro sdílení odkazů v reálném světě či prostřednictvím QR kódů. Jde svým způsobem také o bezplatný anonymní hosting, jen hostovanou komoditou je v tomto případě pouze dlouhá adresa URL. Protože naprogramovat takovou službu je velmi jednoduché, existuje podobných zkracovačů velké množství. Jen málo z nich jich však přežilo delší dobu.

Ideální recept na ztracený obsah je pak kombinace obojího, tedy odkázat na obskurní bezplatný hosting pomocí obskurního zkracovače odkazů. Tím byl před necelými devíti lety, když jsem psal své první tweety, zkracovač na adrese http://to./ . No uznejte, může existovat něco ještě kratšího než zkracovač přímo na dvojpísmenné TLD? Nemůže. A nejspíš proto už ani tento neexistuje. Prostě zmizel beze stopy.

Vůle autora nade vše

Zastarávání odkazů nemusí úplně nutně souviset s jejich stářím. Některé odkazy dokážou zastarat i během několika hodin. Například, když jsem nedávno objevil zajímavou anekdotu o iPhonech, které přestanou fungovat po styku s heliem, přiložil k ní její autor i video, na kterém zaseknutí iPhonu prakticky demonstruje. Video jsem vložil do zprávičky, hned druhý den ale přestalo být dostupné – jeho autor se ho z nějakého důvodu rozhodl smazat.

Videí zobrazujících iPhone v igelitovém sáčku vzniklo několik. To původní je ale nenávratně pryč.

Původní zprávička tím přišla o celkem podstatnou část obsahu. V tomto ohledu dává mnohem větší smysl praxe spousty mediálních domů, které pod krytím zpravodajské licence podobný obsah stahují z původních zdrojů a publikují na své vlastní video platformě, často obalené svými vlastními reklamami. Ač jde o praktiku přinejmenším neetickou, z hlediska zachování celistvosti archivu jde o jednoznačné plus.

Jetpac si na emulátoru legálně snadno nezahrajete.

Autorská práva jsou vůbec velkou překážkou při snaze o zachovávání digitálních vzpomínek. Kromě v úvodu zmíněného projektu Domesday, na kterém se podílelo přes milion lidí, od kterých je prakticky nemožné získat jakýkoli dodatečný souhlas, trápí třeba i provozovatele stránek, jako je World Of Spectrum. To je už dlouhá léta velký a přehledný archiv všeho souvisejícího s legendárními osmibitovými mikropočítači ZX Spectrum. Je zde archivována většina softwaru, včetně mnoha tisíc her, které pro tento počítač vznikly. Jeho autoři si dali práci a pokusili se kontaktovat původní držitele práv. Většina s archivováním neměla problém, najdou se však i výjimky, jako autoři velmi známých her z dílny Ultimate Play The Game, kteří s archivováním nesouhlasí. To přesto, že tato značka zanikla už před víc než třiceti lety.

Jak zachovávat pro budoucí generace

Co dělat, chceme-li svá digitální data chránit před zmizením v nenávratnu? Především je třeba vzít v potaz pomíjivost všeho, včetně našich vlastních životů. Vlastní server v datacentru hostující náš vlastní obsah na naší vlastní doméně je z mnoha ohledů skvělá věc, ale je třeba si položit otázku: co se stane, až tu nebudeme? Bude někdo platit datacentrum a prodlužovat platnost domény? Nejspíš ne. A máme-li navíc všechno poctivě zašifrováno, jak nám často radí, může to skončit i velkým průšihem, jaký se třeba nedávno stal kanadské kryptoměnové burze QuadrigaX.

Tou jednodušší a levnější možností je publikovat na nějaké ideálně bezplatné službě. Vybereme-li službu od někoho opravdu velkého, stačí už jen trochu štěstí a náš obsah nás bez problému přežije. Například blog Výzkumného Ústavu Čar a Kouzel na platformě Wordpress.com bez větších problémů přežívá už víc než sedm let po smrti Eduarda Ecka, jeho jediného autora.

Jak ale můžeme sledovat při právě probíhajícím vypínání sítě Google Plus, i velké služby čas od času skončí a smažou všechna data. V případě Google však ani toto nemusí být fatální díky službě zvané Správce neaktivních účtů. Ta umožňuje každému vyplnit jakousi digitální závěť a určit správce, který bude oprávněn nakládat jménem původního majitele účtu.

Klíčem je správná licence

Zachování obsahu můžeme také výrazně pomoci použitím správné licence. Publikujeme-li svá díla pod licencí umožňující bezplatné šíření, stačí, aby naše dílo bylo opravdu zajímavé; o zbytek se postará internet sám. Příkladem může být třeba osud děl Marka Pilgrima. Ten se v roce 2011 rozhodl spáchat informační sebevraždu – vymazal všechny účty na sociálních sítích a všechny jeho webové projekty začaly vracet návratový kód 410 Gone . Díky licenci Creative Commons ale jeho texty žijí dál; dva z nich se dočkaly i překladu do češtiny a vydání v edici CZ.NIC. Ten druhý přitom vyšel až v roce 2014, tedy tři roky po odchodu autora z internetu.

Svět počítačů i internet se za posledních dvacet let změnil k nepoznání. I když pozorujeme jakési trendy, budoucnost nás stejně nakonec překvapí. Přesto si myslím, že i za dvacet dalších let tu stále bude něco obdobného službě World Wide Web. Snad v nadcházející době přijdeme i na způsob, jak současný on-line obsah trvale a dlouhodobě uchovávat jako poselství budoucím generacím.