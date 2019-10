 »   »  Fedora 31 se zpozdí, 10nm grafiky Intel Xe v polovině 2020

Vyšel antiX 19

Na světě je nová verze linuxové liveCD distribuce antiX, která staví na Debianu pro x86 stroje. Verze 19 vychází z aktuálního Debianu 10 a jako init systém používá SysV, místo systemd-udev pak využívá eudev (aktuálně verzi 3.2.8).

Jádro zde najdeme upravenou verzi Linux 4.9.193, z aplikací pak třeba LibreOffice 6.1.5–3, Firefox 60.9.0esr-1, Claws-mail 3.17.3–2, CUPS, XMMS, Gnome-MPV, SMtube a mps-tube (pro přehrávání YouTube videí bez prohlížeče), lehký nástroj pro streamování videa streamlight-antix, Qpdfview, formatusb a mnoho dalšího. Nechybí ani desktopy IceWM (1.5.5), herbstluftwm (0.7.2–1) či možnost snadno přejít na novější jádra (4.19.73, resp. 5.2.15).

Vylepšena je podpora instalace na NTFS disky, start bez X a systém je tradičně dostupný ve více edicích (~1,1GB Full – ta obsahuje výše zmíněné velké aplikace, lehčí 700MB Base a 350MB Core a minimalistická 200MB Net).

Armáda USA nahradila 8palcové diskety v systému jaderných raket

Od 70. let používaly USA v systému pro odpalování jaderných raket SACCS (Strategic Automated Command and Control System) staré počítače IBM Series/1 a 8palcové diskety pro přenos dat a řízení. Ač jde o řešení spolehlivé, prověřené desítkami let provozu, informují příslušní důstojníci, že systém je nyní nahrazen modernějším řešením využívajícím vysoce zabezpečená SSD úložiště. Kdy přesně došlo k nahrazení systému samozřejmě vojáci neuvádějí, ani žádné další podrobnosti.

Wine 4.18 opravuje chyby

Nic moc zásadního nepřináší nová verze Wine 4.18. Přibylo pouze mnoho nových VBScript funkcí, tvůrci čistili kód v Quartzu a opravovaly některé chyby. Nejstraší z 38 opravených byla nahlášena v listopadu 2007, nejmladší čekala na opravu pouze 1 týden.

Dopad oprav na Spectre u 10nm procesoru třídy Intel Ice Lake

Phoronix přeměřil, jaký mají výkonnostní dopad opravy chyb typu Spectre na nejnovější procesorovou třídu Intelu, rodinu 10nm CPU Ice Lake a konkrétně měřený model Core i7–1065G7, což je mobilní čtyřjádro s HT, konfigurovatelným TDP (12–15–25W) a výkonnější grafikou třídy Iris Plus. Dle očekávání je zde dopad viditelný (jakkoli v řadě testů relativně zanedbatelný), více viz přednáška Vojtěcha Pavlíka o současných CPU problémech na konferenci LinuxDays 2019:

Beta verze ovladače Nvidia 440.26 přináší nejen podporu HDMI 2.1 VRR

První vývojová verze ovladače (nejen) pro karty GeForce v rámci řady 440 stojí za pozornost. Nvidia zde přináší podporu variabilní snímkové frekvence VRR v rámci HDMI 2.1, a to pro G-Sync kompatibilní zobrazovadla. Dále došlo na hardwarové dekódování VP9 videa skrze VDPAU, nějaká vylepšení pro OpenGL a GLSL, zprovoznění Vulkan API na SLI (i když jen s během na 1. GPU), EGL pro PRIME render offloading či svižnější snižování frekvence GPU po ukončení zátěže. A samozřejmě čekejme řadu opravených chyb.

Intel by mohl uvést první 10nm grafiky v polovině roku 2020

Dle zdrojů blízkých redakci DigiTimes (ta se obvykle neplete), nejspíš Intel uvede své po mnoha letech první nové grafiky (a první samostatná GPU vůbec) někdy kolem poloviny roku 2020 (předpokládejme tedy ±Computex 2020).

Karty rodiny Intel Xe mají stavět na 10nm výrobě (hovořilo se v minulosti i o tom, že tuhle výrobu si Intel objedná u Samsungu). Xe se má objevit jak pro datová centra či AI aplikace, tak pro běžné spotřebitele v podobě standardních grafických karet. Doufejme, že tentokrát po Larrabee fiasku vše půjde hladce a na trhu velkých grafik přibude třetí firma.