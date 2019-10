 »   »  Notebook Tuxedo InfinitiyBook 14 v2: hliníkový elegán s Linuxem

Na začátku procesu výběru nového notebooku může stát otázka, jak moc svobodné má takové zařízení být. Na jedné straně spektra by šlo o stroj „stallmanovsky kompletní“ čili takový, který by dovoloval vlastníkovi maximální kontrolu nad svou činností, a to nejen na úrovni operačního systému, ale i firmwaru. V tom případě by mělo jít o nějaký model dle seznamu od FSF. Kdyby naopak zmíněnou svobodu člověk vůbec neřešil, sáhne například po produktech od Apple. No a někde mezi tím je velká skupina lidí, kteří ocení svobodný software a systém, ale pro každodenní práci chtějí nebo potřebují novější a výkonnější počítač s větší pamětí či rozlišením, moderními periferiemi a tak dále.

Jak vybrat notebook pro Linux

Potud dobré, ale který notebook ony požadavky splní a bude možné jej přemluvit na svobodný systém? Což značí, že bude mít odemčený boot a dočkáme se podpory pro specializovaný hardware? Variant je dnes kupodivu docela hodně. Můžeme upřednostnit nějakou svou oblíbenou značku výrobce a buď „riskneme“ instalaci na kterýkoli námi vybraný model (s tím, že můžeme narazit třeba na secure boot), anebo se soustředíme pouze na ty modely, které už někdo označil jako vhodné pro Linux (například konkrétně pro Fedoru nebo Ubuntu).

Případně výběr zúžíme na skupinu, u které sám výrobce tvrdí, že je kompatibilní s Linuxem, ideálně pokud ji přímo prodává včetně nějaké distribuce (jako například tyto modely Dell). Kdo má rád klasiku, může si upravit vhodný model ThinkPadu a přidat do něj nový displej, novou paměť, procesor a mnoho dalšího (více informací najdete v přednášce z LinuxDays).

Pro nadšence něčeho nekonvenčního mohou být zase lákadlem zařízení od Purism, Pine64 nebo Star Labs. Což jsou kusy vyráběné tak říkajíc na míru. Mimo tyto „speciály“ pak stojí zařízení například od americké System76, španělské firmy SLIMBOOK nebo německé TUXEDO Computers. Jejich portfolio tvoří výhradně barebone opatřený vlastním logem a modelovým názvem s nějakou přidanou hodnotou. Asi by nebylo fér prohlásit, že pouze slepí vhodné komponenty dohromady tak, že na nich běží bezproblémově Linux. Ve skutečnosti se můžeme dočkat zajímavé podpory ať už ve formě FAQ, informačních videí, nebo třeba přímo odpovědí na konkrétní dotaz.

V praxi taková „malá“ přidaná hodnota může být i v upraveném BIOSu, nebo v kompletní záměně proprietárního firmwaru za Coreboot. V každém případě jsou to moderní a výkonné produkty určené pro práci na linuxovém desktopu. Níže recenzovaný model notebooku je právě od TUXEDO Computers. Na jejich produkty je dvouletá záruka s možností rozšíření na pět let a celoživotní podpora zahrnující opravu/výměnu vadných komponent. Co se obsaženého operačního systému týče, lze volit variantu zcela bez systému, jen s Linuxem, jen s Windows nebo kombinaci obou.

Jak objednat

Proces objednání na stránkách e-shopu TUXEDO Computers je vcelku přímočarý. Firma sídlí v Německu, ale webové stránky jsou i v angličtině a objednávka do ČR je možná. Po výběru modelu následuje konfigurace komponent. Lze volit velikost RAM a jazyk klávesnice, velikost disku, typ operačního systému, dobu záruky, případně doplňující moduly (jako například LTE kartu). Prodejce nenabízí českou variantu klávesnice, ale u americké může potěšit obrázek tučňáka na meta klávese, kde běžně bývá znak Windows.

Platba je možná převodem, Paypalem nebo kartou. Následný dovoz do ČR je zdarma při objednání nad 160 euro. Pokud má TUXEDO vámi vybrané komponenty skladem, je sestava hotová do pěti dnů a následný dovoz realizován do pěti až sedmi dnů. V mém případě vše proběhlo do týdne. Pokud budete z e-shopu objednávat kromě notebooku i další zboží, je možné, že bude zabaleno a odesláno nezávisle jako druhý balík (nejspíše kvůli snížení rizika poškození lithium-ion baterie při přepravě). Může se pak stát (jako se to stalo mně), že vám na email dorazí jen jeden sledovací kód zásilky místo dvou. V takovém případě pošlete raději dotaz na prodejce, aby se nestalo, že se minete s kurýrem (několikrát), protože na balíku chyběl telefonní kontakt.

Obsah balení asi není nijak překvapivý, ale působí vkusně. Kromě notebooku a napájecího adaptéru je v balení ještě USB Flash disk s instalací WebFAI (o něm trochu více později). Podložka pod myš s obrázkem tučňáka, propisky s logem a nějaký bonus (v mém případě německé vydání Linux Magazínu). Víko notebooku nese slušivé logo TUXEDO Computers podobně jako USB disk.

Model Tuxedo InfinitiyBook 14 v2

Jde v zásadě o 14palcový ultrabook o tloušťce 17mm v plně hliníkovém šasi s matným IPS Full-HD displejem. Tak jako jiné ultrabooky se vyznačuje nízkou hmotností (1,45 kg včetně baterie), nízkou spotřebou, poměrně lehkým napájecím zdrojem a chybějícím ethernetovým konektorem. Naopak málo běžné u jakéhokoli notebooku je pasivní chlazení, zde ještě zvýrazněné chybějícími průduchy. Výhodou je nulová hlučnost a žádné nebo jen minimální usazování prachu v útrobách. Daní za to je nižší výkon procesoru Intel Core i5–8200Y 3,9 GHz Dual-core.

Základní varianta je nabízena s 8GB DDR3 pamětí s možností objednat 16GB, úložištěm M.2 SSD o velikosti 250 GB, konfigurovatelné až do 2 TB, dále s duální Wi-Fi kartou podporující až 2×2 802.11ac a s Bluetooth 5. Volitelný je LTE/4G modul. Klávesnice je podsvícená pomocí LED a varianta rozložení kláves je volitelná (českou firma nenabízí). Touchpad umístěný pod klávesnicí uprostřed je multidotykový. Z levé a pravé strany je notebook osazen konektory USB 3.1 typ C, USB 3.0 typ A, dvě USB 2.0 typ A, micro HDMI, jack konektorem na sluchátka kombinovaný s mikrofonem a čtečkou na SD karty. Nad displejem najdeme jednomegapixelovou web kameru s mikrofonem a na spodku po stranách dva reproduktory každý po dvou wattech výkonu.