 »   »  Firefox ukazuje spotřebu stránek a umí označit více panelů

Mozilla uvolnila novou verzi prohlížeče Firefox s pořadovým číslem 64. Ta přináší například správce úloh, kontextové doporučování doplňků, možnost práce s více panely najednou či ruší důvěryhodnost problémové certifikační autority Symantec. Jde o poslední letošní vydání, dalšího se dočkáme až koncem ledna.

Správce úloh

Užitečnou novinkou je správce úloh, kterého nalezneme v Hlavním menu → Více → Správce úloh. Dostat se do něj můžete také tak, že do adresního řádku napíšete about:performance . Umožní vám zjistit, kolik energie vás stojí běh jednotlivého panelu, rozšíření či jiné funkce. Zjistíte tak například, která stránka je příliš náročná nebo na pozadí třeba těží kryptoměnu.

Užitečné je to především při běhu na baterii mobilního zařízení, kdy takto můžete objevit energeticky nejnáročnější úlohu. Mozilla navíc slibuje, že tuto funkcionalitu v příštím roce ještě dále rozšíří.

Kontextové doporučení funkcí

Firefox se také nově snaží uživatelům napovídat, jaká rozšíření by mohli v danou chvíli používat. V adresním řádku vyskočí symbol, pod kterým se skrývá nápověda obvykle vázaná k právě otevřenému webu. Zatím si takto můžete nechat nabídnout tři rozšíření: Facebook Container, Enhancer for YouTube a To Google Translate. Další rozšíření budou časem přibývat.

Pokud se vám kontextové napovídání nelíbí, můžete jej vypnout přímo na titulní straně nastavení, kde najdete položku Doporučovat vhodná rozšíření pro navštívené stránky.

Práce s více panely

Při práci s panely můžete nově využít možnosti označit jich více najednou. Stačí podržet Ctrl a klikat na jednotlivá ouška. Takto označené panely pak můžete hromadně uložit mezi oblíbené, společně je přesunout, vypnout jim zvuk, naráz je připnout, zavřít či je odeslat do jiného zařízení.

Rychlé odstranění rozšíření

Pokud se chcete zbavit některého z rozšíření, už nemusíte vstupovat do nastavení, ale stačí na jeho ikonu v panelu kliknout pravým tlačítkem a v kontextové nabídce je možnost rozšíření odebrat.

Odebrání důvěry autoritě Symantec

Firefox 64 také definitivně odebírá důvěru problémové autoritě Symantec, stejně jako to postupně udělal Chrome 70. Při pokusu navštívit web využívající certifikát Symantec či některé z podřazených autorit ukáže Firefox varování o problému se zabezpečením. Takových webů je v doméně .cz ještě poměrně hodně. Jejich seznam najdete na webu Nezabezpeceno.cz.

Akcelerované vykreslování, zatím jen ve Windows

Nová verze zapnula v prohlížeči akcelerované vykreslování WebRender, zatím ovšem jen ve Windows a na grafických kartách Nvidia. Vykreslování stránek by tak mělo být výrazně plynulejší.