FreeBSD s podporou až 1024 CPU jader, rychlejší start Cyberpunku 2077 s GPU Intel

Zrychlení načítání pro Cyberpunk 2077 v linuxovém ovladači Intelu

Cyberpunk 2077 je jednou z her, na kterých se typicky posuzuje výkon grafických karet, a tak není divu, že Intel soustředí své síly i na ni a její engine. Nejnovější kód, který zamířil do linuxového ovladače pro grafiky Intel, výrazně zrychluje kompilaci shaderů v této hře (v měření to místo 88 trvá jen 33 sekund), a to díky cílené optimalizaci ve Vulkanovském ovladači Intel ANV.

Na fps během hraní hry samozřejmě tato optimalizace nemá vliv. Optimalizace pro tuto hru na Linuxu pouštěnou přes Steam Play se objevuje ve vývojové verzi Mesa 23.3-devel.

FreeBSD zvyšuje maximální počet CPU jader na 1024, pracuje na podpoře LinuxBootu

Vývojáři operačního systému FreeBSD shrnují v pravidelném hlášení novinky za poslední čtvrtletí. Přinášejí například podporu pro LinuxBoot, na variantě FreeBSD/AArch64 lze nyní bootovat FreeBSD z Linuxu v linuxovém bootovacím prostředí, práce na podpoře téhož v FreeBSD/AMD64 jsou hotovy zhruba z 80 %.





Kvůli procesorů AMD EPYC rodiny Bergamo a Genoa museli ve FreeBSD hejbnout s limitem počtu CPU jader, která systém umí současně používat. MAXCPU dosud mělo limit 256 jader, přičemž výše zmíněné EPYCy jsou 128jádrové s HT a v případě osazení dvouprocesorové desky tak dosahoval počet HT vláken na 512.

Nově je ve FreeBSD limit posunut na 1024 CPU jader (od FreeBSD 14) a uvidíme, za jak dlouho je AMD zase přivede do potíží. Vývojáři nyní ještě pracují na žabách na prameni škálování výkonu.





Dále FreeBSD pracuje na nabídnutí SIMD-vylepšených verzích libc, kde doufají, že by systém mohl nabízet optimaizované verze pro vyšší generace x86–64, tedy x86–64-v2 / x86–64-v3 / x86–64-v4, jak se ostatně podobně řeší v rámci linusových distribucí v posledních měsících též.

FreeBSD dále zlepšuje vrstvu kompatibility s Linuxem, nově podporuje zachování stavu FPU XSAVE skrze dorušování signálů na AMD64. Funguje i moderní Golang skrze tuto vrstvu.

V neposlední řadě jsou tu nové experimentální patche, s nimiž lze nastartovat jádro systému FreeBSD za pouhých 20 ms. Pracuje se též na podpoře OpenSSL 3, řeší se automatické jaily pro služby rc.d, NVMe over Fabrics, probíhá aktualizace podpory KDE 5 a příprava na přechod na Qt6 a projekt nyní slaví 30 let své existence.

Týden v KDE: opět Plasma 6

S definitivní platností se zdá, že dokud nevyjde Plasma 6.0 (plus první bugfixové týdny po jejích vydání), bude přehled novienk v projektu KDE hlavně o té Plasmě.

Tento týden tvůrci přidali třeba spoustu věcí koelm podporu zvukových témat, která se značně zlepšila. Nechybi ani tradiční aktulaizce běhu na Waylandu, plus jisté významné vylepšené ve svižnosti běhu kompozitoru KWin.

Podařilo se značně redukovat latenci pohybu kurzoru myši při běhu Plasmy na Waylandu pod velkou zátěží. V systémových nastaveních přibyla stránka právě pro nastavení zvukového tématu. V nastavení notifikací bylo začleněno konfigorační okno pro jednotlivé události (zpřehledňuje tuto část UI).

Upraven byl vzhled nastavení časové zóny u digitálních hodin, který díky bezrámečkovému pojetí lépe ladí s celou Plasmou. Widget sítí si pamatuje, na jaké poslední záložce byl otevřen, umí ji znovu otevřít či rovnou přepnout na jinou síť.

Textový editor Kate dostal podporu synchronního scrollování při rozděleném zobrazení více souborů (úprava míří do Kate 23.12). Opraveny jsou rozličné chyby, na celkových 5 se o 1 zvětšil počet chyb v Plasmě s vysokou prioritou.

Celkově tvůrci uzavřeli 94 hlášení o chybách. Detailnější popis aktuálních novinek v KDE je opět k dispozici u Nate Grahama.

GNU Assembler se připravuje na příští generace CPU Intel

Podporu ISA rozšíření procesorů Intel, které přijdou (by měly přijít) na trh v letech 2024 až 2025 chystá projekt GNU Assembler, tedy přesněji vývojáři Intelu do tohoto projektu přispívající.

Jde o instrukci PBNDKB (řešící Platform Bind Key pro Binary Large Object), která je součastí instrukční sady Total Storage Encryption (TSE) v budoucích procesorech rodiny Intel Lunar Lake, instrukce SHA512 a SM3 v blížících se procesorech Arrow Lake S a Lunar Lake (pro akceleraci SHA512).

Stejné platí pro podporu SM4 (využívá ji čínský standard WLAN WAPI) a konečně také pro tyto dvě rodiny CPU přibyla podpora AVX-VNNI-INT16. Phoronix v tomto kontextu připomíná, že postupná aktivace podpory Arrow Lake S a Lunar Lake míří i do GCC či LLVM.