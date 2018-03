 »   »  Google: zveřejnění TLS certifikátů bude za rok povinné

Vývojářský tým prohlížeče Chrome oznámil, že od října 2017 začne v prohlížeči vynucovat podporu Certificate Transparency (CT). Certifikáty vydané po tomto datu musí být zveřejněny v databázi CT a musí být opatřeny potvrzovacím razítkem Signed Certificate Timestamp (SCT). Pokud tomu tak nebude, odmítne Chrome certifikátu důvěřovat.

Chrome tým věří, že ekosystém Certificate Transparency se vyvinul dostatečně na to, že pro tento požadavek je říjen 2017 realistické a dosažitelné datum, píše se v oznámení. Pokud má někdo proti tomuto datu výhrady, měl by se obrátit na pracovní skupinu Public Notary Transparency při IETF. Protože ke změně dojde už za rok, vyzývají vývojáři k rychlému připomínkování během následujících tří měsíců. Poté proběhne veřejná diskuse, která by měla připomínky vypořádat.

Vývojáři chtějí zároveň na IETF představit novou HTTP hlavičku, která umožní webům deklarovat povinné použití CT ještě před tímto datem. Certifikační autority se mohou také přihlásit a nechat v prohlížeči pro své certifikáty povinnou podporu CT zapnout dříve. Takový krok umožní autoritě lépe ochránit uživatele, detekovat zneužití a potvrdit jeho rozsah. Umožní to prohlížečům přijmout cílenější kroky k vyřešení problému a zároveň minimalizovat dopad na uživatele.

Jak to bude fungovat?

Podrobnému rozboru Certificate Transparency se před rokem věnoval ve svém článku Ondrej Mikle. Jde o vybudování distribuované databáze certifikátů, do které mohou autority přidávat vystavené certifikáty. Ty jsou napevno vloženy do Merklova stromu a provázány pomocí hešů a kořen je podepsán známým certifikátem. Kdokoliv tak má možnost ověřit, že daný certifikát byl v CT zveřejněn.

Můžete tak například vyhledávat v seznamu certifikátů vydaných Let's Encrypt. Najdete tam například současný certifikát Root.cz.

Certifikát může být do databáze CT vložen kýmkoliv, ale obvykle to dělá autorita při jeho vystavení. Odesílatel o tom dostane podepsané potvrzení v podobě Signed Certificate Timestamp (SCT). To obsahuje informace identifikující certifikát, čas jeho vložení a ID konkrétního serveru, který potvrzení vydal.

Za rok bude tedy prohlížeč Chrome (a později snad i další) vyžadovat, aby kromě samotného certifikátu viděl i SCT jako nezvratný důkaz o zveřejnění certifikátu v logu. U podpisu SCT také ověří jeho pravost a pokud bude vše v pořádku, bude pokračovat v navazování TLS spojení. Klienti tak vlastně tímto způsobem vynutí zveřejňování všech vydávaných certifikátů ve veřejných CT databázích.

V tuto chvíli už některé autority vystavované certifikáty do logu vkládají, ale většina z nich (včetně Let's Encrypt) musí ještě implementovat doručování potvrzení SCT k uživatelům. To je možné udělat jedním ze tří způsobů – jako X.509v3 rozšíření přímo v certifikátu, jako součást odpovědi OCSP nebo jako rozšíření TLS protokolu během navazování spojení (handshake). Poslední zmíněná možnost samozřejmě vyžaduje podporu na straně serveru. V každém případě jsou razítka velmi malá a mají méně než 100 bytů, takže komunikaci nijak razantně nenafukují.

Už nyní Chrome tyto informace ověřuje a je schopen je zobrazit. Postup je následující: kliknete na zámeček u HTTPS a vyberete Podrobnosti. Otevře se konzole a na ní karta Security. Poté musíte znovu načíst stránku – teprve poté se v levé části konzole objeví jednotlivé zdroje. Po výběru zdroje je pak v pravé části sekce Certificate Transparency.

Co to řeší?

Především se z Certificate Transparency stane do roka nástroj, který dovoluje komukoliv sledovat certifikáty vystavené libovolnou důvěryhodnou autoritou. Už teď existují nástroje, které vám umožňují hlídat certifikáty pro vaše domény a pokud dojde k vystavení nového, automaticky vás upozorní. Jedním z nich je například Cert Spotter.

Cílem je předejít nejrůznějším excesům, zejména neoprávněně vydaným certifikátům. Mnoho autorit s tím má své zkušenosti: WoSign, Comodo, DigiNotar, Symantec a mnohé další. Pokud budou skutečně všechny certifikáty takto zveřejněné, zabrání to cílené manipulaci a chyby budou odhaleny velmi rychle.