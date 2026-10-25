HoneyKrisp pro Apple Vulkan dostává fork pro AI vývoj, systemd nasazuje Rust

Týden v KDE: sezóna lovení bugů v Plasmě 6.8 běží naplno
Uplynulý týden v projektu KDE víceméně kopíroval jiné týdny po vydání nové verze. Lidé postupně aktualizovali na Plasmu 6.8 a začali objevovat spousty chyb, které se neukázaly v rámci beta testování. Dnešek je tak do značné, opravdu značné míry ve znamení oprav mířících do Plasmy 6.8.1 a 6.8.2.
Stihlo se také několik novinek, primárně mířících do následné Plasmy 6.9. Jde například o podporu Wayland protokolu pro picture-in-picture (PiP) v kompozitoru KWin, nyní po rozsáhlém testování stabilním natolik, že se stává součástí nabídky Plasmy. Plasma si také nově pamatuje velikosti a pozice oken pro jednotlivá uspořádání obrazovek, tedy po odpojení a pozdějším opětovném připojení jedné z obrazovek vrátí Plasma okna tam, kde byla původně atp.
Dále lze nově nastavit trvalé odmítnutí použití klávesnice či myši aplikacím běžícím přes XWayland, plus v nastavení je k dispozici přehled takto odmítnutých aplikací. U Firefoxu lze skrze integraci s Plasmou v daném dialogu Plasmy pozastavovat a opět spouštět stahování souborů. Integrace v Plasmě dále nově podporuje i prohlížeč Brave.
Již Plasma 6.8.2 přinese mnohá další vylepšení UI drobnějšího charakteru, další věci pak vývojáři připravují pro Plasmu 6.9. To hlavní ale tento týden byly opravy. Plasma 6.8.1 dostává osm dalších oprav týkajících se jak pádů částí prostředí, tak řešení chyb v zobrazení či funkčnosti aplikací (například ukládání na chybné místo ve Spectacle). Pro Plasmu 6.8.2 byly řešeny téměř dvě desítky dalších hlášení o chybách. Obě šest-osmičkové aktualizace spolu s tím přinesou také dílčí výkonnostní optimalizace. Opraveno je mimochodem vodorovné scrollování za pomoci Alt+kolečka, které od Qt 6.12 bylo nefunkční.
Je toho zkrátka tento týden poměrně hodně, což dokazuje i skutečnost, že vedle Nateho a Johna se na přehledu podílel i Farid Abdelnour.
Týden v GNOME #271: novinky 16. až 23. října
Uplynulých 7 dní v projektu GNOME přineslo pár věcí v core aplikacích. Je tu dílčí vylepšení v knihovně GTK či řešení jedné vleklé chyby v prohlížeči webu. V rámci circles a knihovnách je tu nová verze Newsflash 6.0 beta s PDF exportem pomocí Typst či vylepšeným zobrazením GTK HTML. Dále byl třeba vydán Solitaire 51.1 či bankovní aplikace Saldo 0.9.0 využívající FinTS, nechybí GstPipelineStudio v0.7.1 s přepnutím profilu Big Buck Bunny na AV1+Opus a další drobnosti. Více v přehledu na domovském webu projektu.
FFmpeg 9.1 připravuje podporu kodéru APV Vulkan či Nvidia Optical Flow FRUC
Multimediální balík Fmpeg chystá verzi 9.1. V rámci ní bude implementována podpora pro formát Advanced Professional Video (APV) s API Vulkan, u které dále přibydou některé nové optimalizace pro kodér formátu H.265. Přibude také akcelerovaný filtr interpolace s Nvidia Optical Flow,
vf_fruc_vulkan (neboli Frame Rate Up-Conversion), jinak čekejme také značně vylepšený kodér zvukového formátu AAC, podporu H.264 data partitioningu, dekodér a demuxer pro někdejčí nadějný zvukový formát DVD-Audio (pochopitelně v podobě LPCM) či kódování do formátu xHE-AAC s použitím knihovny
libfdk-xhe-aac.
Borealis, fork Mesa Vulkan ovladače pro Apple Silicon od Asahi Linux
HoneyKrisp z balíku Mesa pro API Vulkan a GPU v Apple čipech má nový fork. Jeho cílem je pustit do vývoje plnou silou AI a vše tak pro generace Apple M1 až M5 a také Apple A18 Pro urychlit. Ovladač v tuto chvíli žije ve forku Mesa v rámci Asahi Linuxu a je potřeba, aby se s HoneyKrispem nepletli, takže bude řešena jeho identifikace (zatím tedy jako
VK_DRIVER_ID_MESA_HONEYKRISP). Že půjde o důraz na vývoj pomocí AI naznačuje, že fork neobsahuje jinak přítomnou Mesa dokumentaci kolem AI agentů a politik, což vše nahrazuje vlastními popisy, které AI příspěvky povolují. I tato změna vznikla ve spolupráci s AI, konkrétně Claude Opus 5.5.
systemd s podporou programů v Rustu
Rustovatění Linuxu pokračuje. Odteď je možné i do Gitu projektu systemd posílat programy napsané v Rustu, ne jen klasicky v C. Samotné jádro systemd zatím Rust nepodporuje (pár věcí to v tuto chvíli blokuje), ale „okolní prvky“ mohou být psány v Rustu. První věcí napsanou v Rustu je nová komponenta
systemd-keyring-setup pro klíče a X.509 certifikáty.
Samotní vývojáři systemd neplánují přepis projektu do Rustu, nicméně nechme se překvapit, co třeba napadne vývojáře v Canonialu. Jen tak mimochodem, komponenty v Rustu vypadají, že budou oproti témuž v C o trochu větší /modelový příklad ukazuje nárůst velikosti z 20 na 32 kB).