Jak funguje předplatné k Red Hat Enterprise Linuxu zdarma

Před několika týdny Red Hat oznámil, že umožní provozovat až 16 instancí Red Hat Enterprise Linuxu na jeden zákaznický účet zdarma. Od 1. února je tato nabídka k dispozici, tak jsem se podíval, jak to funguje a co nabízí navíc oproti CentOSu.

Nová nabídka vychází z původního Red Hat Developer programu, který umožňoval provozovat Red Hat Enteprise Linux na jednom vývojářském stroji. Podmínky programu se rozšířily tak, že Individual Developer Subscription lze nyní provozovat až na 16 instancích Red Hat Enterprise Linuxu a to nejen pro testovací účely, ale také v produkci.

Stále ale platí, že se jedná o program pro osoby. Nemůže se do něj přihlásit přímo organizace, která by pak měla zastřešující účet pro víc zaměstnanců. To i nadále zůstává výsadou placených předplatných. Nicméně v organizacích lze Red Hat Enterprise Linux s tímto předplatným produkčně provozovat, jen je účet veden na konkrétní osobu, ne na organizaci. Více se o podmínkách můžete dozvědět v Podmínkách užití, které byste si tak jako tak museli přečíst, protože je musíte odsouhlasit.

Jelikož se jedná o rozšíření programu Red Hat Developer, musíte zamířit na developers.redhat.com, chcete-li si takové předplatné vytvořit. K úspěšné aktivaci budete potřebovat zákaznický účet, proto klikněte vpravo nahoře na Log In a účet si buď vytvořte nebo použijte přihlášení skrze jinou službu (Google, Twitter, Facebook, LinkedIn, Github…). V oznámení autoři ujišťují, že se nestane, že by vás na základě zadaných dat začalo nahánět obchodní oddělení Red Hatu.

Když máte vytvořený účet, můžete zamířit k samotnému stažení Red Hat Enterprise Linuxu. Myslím, že lze pořadí těchto kroků i přehodit, protože zákaznický účet budete potřebovat až k registraci nainstalovaného systému. Pro stažení obrazu klikněte na položku Linux v horní nabídce a poté na tlačítko Download RHEL. Máte možnost stáhnout nejnovější verzi Red Hat Enterprise Linuxu buď v DVD variantě nebo ve variantě pro síťovou instalaci. S předplatným přes Red Hat Developer program ale máte možnost používat jakoukoliv podporovanou verzi. Více možností ke stažení naleznete na Red Hat Customer Portalu, ke kterému se ještě dostaneme.

Chcete-li používat Red Hat Enterprise Linux ve virtuálním stroji, třeba na Fedoře, můžete použít GNOME Boxes, kde máme Red Hat Enterprise Linux jako přednastavenou možnost. Boxes se postarají o stažení a taky o expresní instalaci.

Zaregistrovat systém můžete už během instalace v Anacondě, ale můžete to provést i po instalaci příkazy:

subscription-manager register --username=jmenouzivatele --password=heslo subscription-manager attach --auto

Teď byste měli mít systém registrovaný a přihlášený k vašemu předplatnému a měl by mít přístup k repozitářům a aktualizacím včetně těch bezpečnostních.

Nyní se pojďme podívat na již zmíněný Red Hat Customer Portal. Jak jsem psal, naleznete na něm další možnosti ke stažení. Stačí kliknout v nabídce úplně nahoře na Downloads a vybrat Red Hat Enterprise Linux. Kromě libovolné starší verze tu máte k dispozici i další varianty nebo média (třeba obraz pro KVM).

Vězte, že nejste omezení tím, co můžete stáhnout ze stránek Red Hatu. Předplatné zdarma vám umožňuje používat Red Hat Enterprise Linux v různých podobách, třeba jako virtuální stroj nebo kontejner v cloudu, kde už jsou obrazy většinou připravené. Prostě jen přihlásíte danou instanci ke svému zákaznickému účtu.

Vraťme se ale k Red Hat Customer Portalu. Ten totiž především umožňuje spravovat předplatné a přihlášené instance. Když v nabídce úplně nahoře kliknete na Subscriptions, zobrazí se vám váš profil, kde uvidíte už aktivované Red Hat Developer Subscription for Individuals. Když na něj kliknete, zobrazí se vám podrobnější informace. Např. přehled o tom, kolik z 16 instancí už máte obsazených. Pod položkou Systems pak najdete informace o jednotlivých instancích. Přímo v tabulce máte přehled o tom, jestli jsou všechny vaše instance Red Hat Enterprise Linuxu aktualizované. V jejich profilech pak najdete další podrobnosti a také možnost je odstranit, pokud už máte kvótu 16 instancí plnou a chcete uvolnit místo pro jinou.

Předplatné zdarma má povahu „self-support“. V případě problémů si musíte poradit sami. Má platnost po dobu jednoho roku s automatickým obnovováním. Stejně tak není zpřístupněný veškerý obsah a nástroje na Customer Portalu. Jednu zajímavou vlastnost ale má: dostupnou Extended Update Support (EUS). Ta umožňuje zůstat na konkrétním desetinkovém vydání po dobu dvou roků a pořád dostávat kritické a bezpečnostní opravy. Docela mě překvapilo, že je to nakonec součástí tohoto předplatného, protože to je něco, co CentOS nikdy neměl a co bylo vždycky bráno jako velká přidaná hodnota pro platící zákazníky.

Pokud chcete zůstat na konkrétním desetinkovém vydání déle než do vydání dalšího, musíte ho na dané verzi zamknout následujícím příkazem (8.3 nahraďte verzí, kterou potřebujete):

subscription-manager release --set=8.3

Poté je potřeba v souboru /etc/yum.repos.d/redhat.repo zakázat standardní repozitáře a zapnout jejich EUS obdoby.

Možnost přepnout na EUS dává tomuto předplatnému potenciál cílit na dosavadní uživatele CentOSu, pro které je největší prioritou stabilita. Jak už jsem psal v článku na Rootu, zásadní rozdíl mezi klasickým CentOSem a CentOS Stream je v kadenci aktualizací. V prvním případě přicházejí dávkově, v druhém průběžně. V obou případech se ale jedná v rámci jednoho velkého vydání de facto o rolling release. Právě EUS do toho přináší vyšší míru stability, kdy můžete na jednom neměnném desetinkovém vydání zůstat výrazně delší dobu.

Pokud vám toto předplatné vyhovuje a chtěli byste na něj přejít u již existujících instalací CentOSu, můžete využít nástroj na konverzi ze CentOS na RHEL.

Autor pracuje pro společnost Red Hat, text původně vyšel na jeho blogu.