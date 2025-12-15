Root.cz  »  Linux  »  KaOS testuje zavaděč Limine, změny v telemetrii Ubuntu

KaOS testuje zavaděč Limine, změny v telemetrii Ubuntu

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Zavaděč Limine v distribuci KaOS
Autor: KaOS
Linuxová distribuce KaOS testuje zavaděč Limine. Canonical chystá úpravy dobrovolné telemetrie v Ubuntu. Distribuce Pop!_OS 24.04 LTS přináší první stabilní verzi nového desktopového prostředí COSMIC.

KaOS testuje zavaděč Limine

Vývojáři na Arch Linuxu založené distribuce KaOS začali distribuovat systémový zavaděč Limine, ale zatím pouze pro testovací účely. Zájemci si mohou Limine vybrat v instalačním programu Calamares. Aby Limine nahradil systemd-boot, bude zapotřebí mnoho testování. Nejdůležitějšími novinkami v KaOS 2025.11 jsou pravidelné aktualizace softwarových balíčků.

K dispozici je například novější jádro Linux 6.17.9, knihovna Mesa 25.2.7 a balíčky pro systemd 257.10, OpenZFS 2.3.5, OpenSSH 10.2 a Bash 5.3. Dále byla přidána opravná aktualizace pro desktopové prostředí KDE Plasma 6.5.3, spolu se sbírkou aplikací KDE Gear 25.08.3 a balíčkem softwarových komponent KDE Frameworks 6.20. V repozitářích pak najdete i nové softwarové balíčky pro Niri, Quickshell a Noctalia Shell.

KaOS instalátorKaOS instalátor

Změny v telemetrii Ubuntu

Canonical chystá úpravy dobrovolné telemetrie v Ubuntu. Cílem je větší transparentnost a jednodušší správa souhlasu. Ubuntu Insights se má stát hlavním nástrojem pro sběr hardwarových statistik (nahradí dosavadní Ubuntu Report). Sběr zůstává anonymní a týká se technických údajů o systému, nikoli osobních dat. Nově se report odesílá jednou měsíčně.

Každý report je uložen lokálně, uživatel ho vidí před odesláním a může souhlas kdykoli odvolat. Platí týdenní odklad před odesláním, aby byl čas na kontrolu. Serverový backend je open-source, takže je možné ověřit, co se s daty děje po odeslání. Při přechodu na Ubuntu 26.04 LTS se souhlas znovu potvrdí a přibudou přepínače v Nastavení.

Ubuntu 25.10Ubuntu 25.10

Pop!_OS se stabilním prostředím COSMIC 1.0

Distribuce Pop!_OS 24.04 LTS, postavená na Ubuntu 24.04 LTS a jádře Linux 6.17, přináší první stabilní verzi nového desktopového prostředí COSMIC, vyvíjeného firmou System76. COSMIC je celý napsaný v Rustu, nabízí rychlejší odezvu, pokročilé dlaždicové uspořádání oken, flexibilní pracovní plochy a rozsáhlé možnosti přizpůsobení – vše přímo v základu, bez nutnosti rozšíření.

Novinkou je také oficiální podpora architektury ARM, automatická správa hybridní grafiky a jednodušší instalace s výchozím šifrováním disku. Součástí jsou i nové aplikace (Files, Store, Terminal aj.) optimalizované pro COSMIC. Aktualizace z Pop!_OS 22.04 LTS se začne nabízet v lednu 2026. COSMIC se brzy objeví i v dalších distribucích.

Pop!_OS 24.04 LTSPop!_OS 24.04 LTS

Haiku portuje programovací jazyk Go

Haiku získalo port Go 1.18 do svého open-source operačního systému. Go 1.18 zaostává za Go 1.25 upstream a bylo vydáno již v roce 2022. Tento port Go do Haiku je však mnohem novější než původní port Go 1.4, který je již deset let starý. V rámci přenesení novějšího Go došlo v Haiku k některým vylepšením v oblasti kompatibility se standardem POSIX a k různým opravám.

Terminál Haiku nyní synchronizuje svou interní schránku se systémovou schránkou pouze při spuštění, aplikace Mail zaznamenala několik oprav a v uplynulém měsíci došlo k různým dalším úpravám aplikací.

V listopadu došlo v Haiku také ke zlepšení kompatibility ovladače SDHCI, opravám podpory touchpadu a dalším vylepšením.

Haiku R1/beta5Haiku R1/beta5

Nově vydáno

Tým Alpine Linux oznámil vydání nové verze své odlehčené distribuce s číslem 3.23.0. Vyšel GLF OS 26.05 s kódovým názvem „Phoenix“, důležitá aktualizace linuxové distribuce založené na NixOS se zaměřením na stolní počítače a hry. Tým CuerdOS vydal verzi 2.0 svého operačního systému založeného na Debianu 13 „Trixie“. Gursewak Sokhi oznámil vydání Oracle Linux 10.1, aktualizované verze podnikové distribuce založené na Red Hat Enterprise Linux.

GLF OS 26.05GLF OS 26.05
