KDE pracuje na Plasmě 6.9, dekodér videa v čipech Apple

Týden v KDE: výkopové práce na Plasmě 6.9
Tento týden vývojáři desktopového prostředí KDE Plasma naplno přepnuli na vývoj a závěrečné opravy budoucí verze 6.8. Novinek tak je méně, o to více ale opravených chyb. V tuto chvíli – kdy Nate a John píší přehled aktuálního týdne – tak existují pouze čtyři otevřená chybová hlášení, což buď znamená, že šest-osmička je v podstatě hotová, nebo lidé reportují málo (historická zkušenost pak samozřejmě stojí za první variantou).
Vedle toho vývojáři ale dále upravují řady 6.6 a 6.7 a nově také již přespříští verzi 6.9, takže aktuálně se pracuje na čtyřech řadách Plasmy současně.
Z novinek tak Plasma 6.7.6 dostává jen vylepšení nastavení Wi-Fi a sítí, kterážto stránka se nyní kompletně vejde do výchozí i minimální velikosti okna. Plasma 6.8 zase dostává vylepšený efekt Overview se zvýrazněním sousedních virtuálních ploch, vylepšené notifikace pro zálohovací nástroj Kup a průběh jeho činnosti (průměrná rychlost, uběhlý čas), plus pár dalších vylepšení v systému desktop portálů.
Další novinky přinese až Plasma 6.9. Konkrétně jde třeba o přejmenování souboru či složky na ploše, kde se nyní zobrazuje standardní varování a potvrzení změny (je-li to potřeba). Dále je tu úprava widgetu počasí, který varuje, když zvolený poskytovatel dat poskytuje méně dat, než je očekáváno či úprava widgetu kopírovací schránky, kde se tlačítka pro dané akce objeví jen tam, kde je akce přidružena.
Mezi opravami najdeme jednu záležitost týkající se výběru mezi více zvukovými zařízeními, která míří do PulseAudioQt 1.9.0, pětici oprav pak přináší Plasma 6.6.7, trojici pak Plasma 6.7.6 a balíček čtyř oprav čeká Plasma 6.8. Další opravy kódu projektu už tvůrci nechávají do Plasmy 6.9, konkrétně jde tento týden o věci týkající se integrace prohlížeče o Plasmy (notifikace, Firefox ve flatpaku a robustněji realizovaný export album art do widgetu přehrávače médií. Dále šest-devítka dostává řešení problémů s během Conky a editačním režimem Plasmy.
Týden v GNOME #266 – vydání verze 51
Hlavní událostí ve vývoji desktopového prostředí GNOME v končícím týdnu bylo bezpochyby vydání verze 51. Ta je na světě a přináší řadu novinek, jimž budeme věnovat samostatný článek. Z logiky věci tak toho ostatního není věru mnoho. Doplňme, že daným momentem započíná fáze vývoje, která projekt GNOME dovede k vydání verze 52 na jaře příštího roku.
Libadwaita je na světě ve verzi 1.10, o detailech a novinkách včetně screenshotů se rozepisuje na svém blogu Alice Mikhaylenko. Felipe Borges se zase rozepisuje o proběhlém Google Summer of Code v rámci GNOME. Dále shrnutí píše o některých aplikacích třetích stran či rozšířeních GNOME Shellu, ale to podstatné je vydání verze 51. Více v 266. přehledu novinek projektu GNOME.
Vývojová verze Wine 11.18
Uběhlo to správné množství času, a tak tu opět máme novou vývojovou verzi balíku Wine. Přináší dále rozšířenou podporu NTOSKRNL pro jaderné ovladače a širší škálu oprav týkajících se korektnosti kódu projektu plus opravy zlepšující kompatibilitu standardních C-čkových hlaviček.
Uzavřených hlášení o chybách je tentokrát 21 a jsou mezi opět na první pohled relativní zbytečnosti jako tiché ukončování instalátoru QuickTime 2.x pro 16bitová Windows, což bylo nahlášeno v dubnu 2009, nebo naopak opravy týkající se různě oblíbených her (Assassin's Creed Rogue, GoG verze Screamer 4×4, Star Wars: Knights of the Old Republic ad.).
Ovladač pro video dekodér Apple míří do upstreamu
Až se jednoho dne dostane do jádra, budeme mu říkat „ovladač AVD“. Dekodér videa v procesorech Apple M1 + M2 + M3 má svůj nový linuxový ovladač, který právě začíná svůj review proces. Půjde-li vše obvyklou cestou, v nepříliš vzdálené budoucnosti se podpora prvních tří generací velkých ARMů od Applu.
Jde o celkem 14 patchů, které do LKML zasílá vývojář Sofus Forstreuter a jejichž podstatou je reverzní inženýrství, výsledkem pak podpora pro hardwarový dekodér formátů H.264, H.265 a VP9 ve všech zmíněných generacích, u Apple M3 pak i podpora dekódování formátu AV1. Výhledově lze předpokládat, že ovladač do budoucna bude obohacen i o podporu M4, M5 či M6 atd. Nezbytné firmwarové soubory pro jeho běh pak hostuje projekt Asahi Linux.
Zajímavostí u AVD je, že Apple zde nevyužívá obvyklou cestu „co parametr, to registr“, ale vše prohání skrze jediný registr, takže záleží na pořadí prvků, které jsou do něj zapisovány, stejně jako nepřekročení rychlosti zápisu dat, která hardware reálně stíhá zpracovávat.