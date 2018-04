 »   »  Komiks: Meltdown

Roztavit se může kde co. Přichází jaro a sníh slézá – i to je meltdown. Rozteklá zmrzlina? Také meltdown. Vytekly vám nervy? Správně – zase meltdown. Blbé je, když Meltdown zaleze do procesoru a nechce vylézt.

Doba čtení: do minuty