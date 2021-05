Letmý pohled na úskalí open-source s názvem Glimpse

Jak skončil Glimpse a co bude dál

Dovolte mi v tomto článku hovořit o grafickém editoru Glimpse v minulém času. Rád bych dal panu Murphymu možnost mě historicky znemožnit a projektu Glimpse tak příležitost ke znovuzrození někdy v budoucnu.

Předně tedy vycházejme z několik dnů starého oznámení na webu projektu Glimpse, který není podepsán konkrétním vývojářem, hovoří za všechny vývojáře a sepsal jej Bobby Moss, který projekt opustil již v únoru. V textu jsme informováni, že předně tvůrci děkují všem, kteří projekt podporovali poslední dva roky.

Projekt se poslední dobou potýkal zejména s důsledky pandemie viru SARS-Cov2. Pandemie (a s ní související lockdowny) dopadla nějakým způsobem i na hendikepované lidi, kteří se na projektu podíleli na všech úrovních. Nejde přitom jen o ekonomickou recesi, ale i zdravotní obtíže, vše na členy týmu s nějakým hendikepem dopadlo výrazně a často nemohli pokračovat v zasílání commitů. Od druhé poloviny loňského roku (2020) tak v podstatě na Glimpse pracoval jen Bobby Moss a pár externích přispěvatelů, kteří pracovali na forku. Ostatní měli na starosti snahu o přepsání uživatelského rozhraní, což byl dílčí projekt s názvem Glimpse NX.



Autor: David Ježek Glimpse 0.1.2 v Kubuntu 20.04

Problémem nebyly ani tak finanční příspěvky od uživatelů, těch bylo dost a projekt finančně stále rostl. Problémem se staly věci mimo vlastní programování. Nebylo dost lidí, kteří by se chopili nekodérské práce, například moderování kanálů, třídění nahlášených chyb, opravování chyb v balíčcích, řešení spolupráce s vývojáři GIMPu, sledování projektových sociálních sítí, obstarávání běhu serverů, testování a tvorba dokumentace pro nová vydání či zodpovídání dotazů uživatelů. Projekt tak nedokázal růst v těchto potřebných oblastech.

Bobby Moss skončil v únoru 2021, což projekt srazilo ještě níž. Mezi důvody na svém Twitteru uvádí, že tak učinil na žádost svého zaměstnavatele (Oracle). Na Glimpse postupem doby pracoval víc a víc, až to vlastně vydávalo za plnohodnotný vedlejšák a drtivou většinu doby přitom řešil věci kolem podpory projektu, nikoli samotnou práci na forku. Původně přitom očekával, že tento náročný režim bude muset zvládat jen krátkou dobu, ale nakonec se to protáhlo na půl roku. A bohužel pro Glimpse se ukázalo, že pokud ve vysokém nasazení nebude pokračovat, projekt bude stagnovat.

Jeho zaměstnavatel přitom bedlivě sledoval jeho práce na Glimpse od počátku a postupně začal vyjadřovat obavy, že by rostoucí zapojení Bobbyho mohlo mít dopad na jeho výkon v práci. Došlo také ke změnám firemní politiky, kdy by bylo nutné, aby získal právní potvrzení, které formálně stvrdí, že nikdy nebyl v žádném konfliktu zájmů [v souvislosti s projektem Glimpse]. Na doporučení zaměstnavatele tak dočasně z Glimpse odešel, aby vyřešil ony právní závazky. Než se tak ale stalo (okno cca 10 týdnů), vývoj Glimpse se zcela zastavil a Bobby už neměl síly, aby projekt znovu uprostřed pandemie oživoval.

Přesto ale projekt Glimpse dostával finanční příspěvky od uživatelů, navzdory v podstatě nulovému vývoji. Proto vznikl výše odkazovaný nejnovější zápisek na webu projektu, po poradě s dalšími vývojáři. Nově tak Glimpse pozastavuje příjem dotací. V tuto chvíli má na účtu Open Collective něco přes 800 dolarů. Tyto peníze budou využity právě Open Collective pro další potřebné projekty, Glimpse samo nemá už žádné náklady.

Glimpse samo o sobě zadotovalo vývoj GIMPu celkově částkou 750 dolarů, naposledy to bylo 250 dolarů v únoru v souvislosti s připravovaným vydáním Glimpse Image Editor 0.2.2, na které ale už nedošlo. Bobby ve svém textu vyzývá všechny, kdo chtějí na vývoj stále přispívat, ať přispívají přímo GIMPu, neb pokud Glimpse bude jednoho dne pokračovat, bude z dalších prací na GIMPu benefitovat.

Kód projektu Glimpse bude nadále dostupný na GitHubu, v souladu s GPLv3. Nejsou už přijímány žádné nové pull requesty. Repozitáře na GitHubu byly archivovány a nadále si kdokoli může vytvořit klon / fork / atd.

Různé instalace Glimpse by neměly být novým vývojem dotčeny a Bobby dodává, že pokud máte Glimpse přes Flatpak či Snap, běží si ve svém sandboxu a můžete jej nadále používat. Jen samozřejmě nelze očekávat, že by se v něm objevily nějaké novinky z GIMPu. Uživatelům z Windows, či jiných Linux a BSD instalací se doporučuje přechod na GIMP.

Budoucnost

Těžko nyní předpovídat, kdy se Gimpse vrátí, či zdali vůbec. Ve hře je příliš mnoho proměnných a Bobby by nerad dával falešnou naději. Dodává, že ať už nastane cokoli, mohou být hrdí na to, co dokázali. Ukázali totiž, že je zde poptávka po forku GIMPu, úspěšně překlenuli fázi trolů z roku 2019, kdy byli po 4 měsíce terčem ostré kritiky ještě před vydáním první verze. Vybudovali si dobré vztahy s vývojáři GIMPu a splnili klíčové položky toho, proč Glimpse zakládali.

Končí své povídání tím, že ač bude jejich projekt pravděpodobně považován za selhání, bude to hlasy těch nejhlasitějších. Věří, že ti, kdo projekt zastřešovali ale cítí, že jejich naděje, kterou do projektu vložili, byla odměněna. A těm, kdož Glimpse používají, Bobby za všechny účastníky projektu děkuje, že tu cestu prošli s nimi a vyjadřuje víru v to, že jednoho dne se opět shledají.

Tak trochu osobní komentář

Existenci projektu Glimpse v širších souvislostech jsem zde na Rootu shrnul v článku z dubna 2020. Končil jsem tímto odstavcem:

„Já bych tvůrcům přál, aby svůj záměr dotáhli do úspěšného konce. Myšleno zejména v těch dvou bodech, které se týkají uživatelské zkušenosti s programem a zahrnutí určitých pluginů do vlastního programu. Protože nezávisle na tom, v jaké post #metoo době žijeme dnes, nezávisle na době vzniku GIMPu, stále platí, že to, co činí každou civilizaci slušnou, je vzájemný respekt k bližnímu a tolerance odlišností, pokud tyto odlišnosti nezasahují do mé osobní a společenské integrity. Glimpse má – dle mého skromného názoru – v tomto ohledu svědomí čisté. Jen ještě musí dozrát.“

I dnes si za těmito slovy stojím a mohu pouze vyjádřit smutek nad tím, že poslední věta se stala tak prorockou, jak jsem ji záměrně před více než rokem psal.

I dnes pod zprávičkami o konci Glimpse najdeme na různých místech internetu rádoby chlapácké řeči a různé vtípky. Za jedny si dovolím citovat: „Slyšíte to ticho? To pláčou všichni, komu ten editor bude chybět.“. Subjektivně nemohu tomuto komentáři nic vytknout. Ani já nebudu plakat, jen mi přijde škoda, že končí projekt, který si mimo jiné kladl za cíl úpravu uživatelského rozhraní GIMPu a zahrnutí některých dodatečných pluginů. To jsou přesně ty bolístky GIMPu, které tu s námi budou i nadále. To je ztráta pro všechny, včetně uživatelů GIMPu i různých vtipálků v diskusích.

Ostatně to, že Glimpse nevyvíjeli podivní lidé, jimž název původního editoru, tedy GIMP, působí psychická traumata, dokazuje i ten poslední zápisek Bobbyho, schválený dalšími vývojáři Glimpse. Doporučují přechod na GIMP a doporučují i pokračovat ve finančních příspěvcích na adresu GIMPu. Ona změna názvu je opravdu menší část toho, o co lidem kolem Glimpse šlo, ale neustále připomínání tohoto faktoru jej zveličovalo.

Radovat se z konce forku, který se snažil napravit funkční problémy původního programu, nedává ve světe open-source smysl. Právě onen princip forkování projektů a následné „vzájemné soutěže“ je tím, co open-source posouvá významně dopředu. Kdyby Mark Shuttleworth nestvořil Ubuntu, Debian by dnes byl horší. Kdyby Lennart Poettering nestvořil PulseAudio a systemd, neměli bychom dnes PipeWire a rychlý init systém. Kdyby nevzniklo duo Mir a Wayland, možná i ten Wayland by byl dnes chudší. Kdyby se pořád nepřetahovalo KDE s GNOME o ideje, neměli bychom dnes dvě velká desktopová prostředí, před které můžete posadit svojí babičku. Kdybychom neměli k Intelu ještě AMD, bylo by to dnes také podstatně bídnější. A tak bych mohl pokračovat.

Takto to bude zase jen a pouze GIMP a nikdo jiný. Občas se najde nějaký mimozemšťan, co zmíní Kritu, ale to bude stále spíše výjimka. Není dobře, že synonymem pro otevřený grafický editor je jen jeden jediný GIMP. Není to dobře zejména proto, že mu mnohé chybí a není ani řešeno. Glimpse se o tohle pokusil, bohužel chyběli lidé. Vyslovuji přání, ať se jednoho dne zase vrátí.