 »   »  Glimpse: fork editoru GIMP s cílem vylepšit prostředí

Za třetím hlavním důvodem vlastně stojí starší dění kolem GIMPu samotného, a sice zrušení registru pluginů třetích stran a interních mechanismů pro jejich použití. Osobně jsem z GIMP Registry používal vlastně jen Wavelett Sharpen, ale to byl vpravdě vynikající doostřovací plugin, za nějž jsem dodnes v samotném GIMPu neviděl ani z poloviny tak kvalitní náhradu. Nejdřív jednoho dne přestal fungovat plugin samotný (už nevím, jestli to bylo s řadou 2.8), pak byl vypnut registr jako celek. Glimpse sice nemá dostatečné prostředky na to, aby systém znovu spustil, ale plánují alespoň poskytnout nějaké dodatečné možnosti pro instalaci předpřipraveného balíku užitečných pluginů třetích stran (tedy patrně více než jen G'MIC či podobné známé volby).

I jiné důvody kromě názvu programu uvádí autoři Glimpse. Dalším hlavním je neutěšený stav uživatelského rozhraní editoru GIMP. Tým, který toto má na starosti, se dle Glimpse nesešel od roku 2012, zatímco vývoj grafického rozhraní a instalátorů nadále pokračuje. Tvůrci Glimpse by tak rádi soustředili síly právě i na celkovou uživatelskou zkušenost při práci s programem a snadnost použití programu lidmi, kteří s free software ještě ani nepřišli do styku.

The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love (1995)

Film Pulp Fiction pochází z roku 1994, připravován byl samozřejmě i v letech předchozích. Grafický editor GIMP se objevil začátkem roku 1996 a jeho cílem samozřejmě nebylo nikoho konkrétního urazit. Cílem bylo vytvoření open-source alternativy k Photoshopu. Vše se odehrálo v době, kdy například dva pozdější známé filmy s tématikou lesbických středoškolaček, které tak říkajíc „nastavovaly zrcadlo společnosti“, teprve vznikaly (prvním je americký film z roku 1995 The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love od Marie Maggenti(ové), druhým pak ve stylu Dogma 95 a seversky syrověji natočený Fucking Åmål z roku 1998 od švédského režiséra Lukase Moodyssona).

Než se podíváme blíže na to, jak Glimpse dnes vypadá (projekt existuje již necelý rok) a jaké změny oproti původnímu editoru GIMP nabízí, kousněme nejprve do onoho kyselého jablka. Připomeňme si, že ve světě otevřeného softwaru už nějakou dobu dochází ke změnám, které více reflektují vývoj společnosti a různých kategorií lidských minorit v ní.

S tím jde ruku v ruce používání slušného a atmosféru spolupráce vytvářejícího jazyka, respektování postojů a zkušeností jiných, slušné přijímání konstruktivní kritiky či empatie vůči ostatním. Vyloučeny z komunikace by tak měly být různé „chlapácké“ narážky, narážky sexuálního charakteru, trollování, urážení, osobní i politické útoky, harašení veřejné i soukromé, zveřejňování citlivých dat ostatních atd. Vše přejato z definice Contributor Covenant v1.4, kterou pro své potřeby používají v opravdu mnoha dalších projektech. A kdyby někdo tápal, proč by měly někoho urážet nějaké vtipné narážky na výše uvedené, pak lze vzpomenout kupříkladu 27 let starý film Philadelphia.

Cílem Glimpse rozhodně není nahradit GIMP. Ten nechť si žije svým vlastním životem, Glimpse jej používá jako solidní základ pro vytvoření vlastního projektu, který bude v některých ohledem lépe konvenovat některým uživatelům.

Glimpse versus GIMP konkrétně

Úvodem mi dovolte podotknout, že následující letmé a povrchní srovnání vychází z několika skutečností. Tou první je, že GIMP osobně sice používám asi tak 15 let, ale v 99,99 % situací pro úpravy fotografií či obecně obrázků. Nejsem umělecky nadaný grafik a hlubiny jeho schopností spíše ignoruji. Další je pak používání Glimpse na této základní úrovni v součtu po dobu několika desítek minut. Ostatně projekt je v raném stádiu krátce po forku GIMPu a ani nelze velké zásadní odchylky očekávat. Doporučuji ale každopádně udělat si v průběhu tohoto roku názor vlastní.

Když nahlédneme na soupis posledních změn na GitHubu projektu, najdeme tam několik dalších věcí. Tou první, kterou uvidí významná část uživatelů, je přepracovaný instalátor pro Windows, stavějící na WiX Toolsetu. V našem linuxovém světě se spíše bude hodit vylepšená podpora pro Flathub a Snapcraft. Glimpse by také měl mít výrazně lepší dokumentaci a podpůrné nástroje pro sestavování a balíčkování aplikace. A některé další věci.

Aktuální verzí je Glimpse 0.1.2, která odpovídá GIMPu 2.10.12. Já na Kubuntu 20.04 disponuji Glimpse 0.1.2 a GIMPem 2.10.18, srovnání tedy bude skrze několik velmi minoritních aktualizací na poli GIMPu.

Na tomto místě se sluší explicitně zmínit, že Glimpse je v rané fázi vývoje, a tak není podporován řadou různých projektů, které podporují jeho nasazení v jiných editorech jako GIMPu. Řeč je především o balíku G'MIC. Zde lze posloužit pouze konstatováním z webu Glimpse, že v rámci přípravy verze 0.2.0 se řeší, kterak G'MIC do Glimpse zahrnout, plně v duchu filosofie Glimpse (nabízet hotový balík obsahující věci, které holý GIMP nemá – viz výše). Dalším z podobně řešených pluginů je GIMP Resynthesizer. V době psaní těchto řádků je ale hotova necelá pětina prací na verzi 0.1.4 a na verzi 0.2.0 ještě není hotovo nic. Glimpse je projekt spravovaný relativně malou skupinou vývojářů, nic co by se mohlo poměřovat se silou světa GIMPu.

Totéž, tedy velmi raná fáze prací, platí i pro přepsání UI programu, tedy jednu z těch hlavních bolístek, kvůli kterým Glimpse vznikl. Zde jsou práce aktuálně dokončeny ze ze zhruba 5 % a proto také Glimpse nyní vypadá víceméně stejně jako GIMP 2.10.12 (2.10.18 v Kubuntu 20.04 už například smrskává některé nabídky v levé liště pod rozbalovací tlačítka).

Jinými slovy: pokud by člověk čekal, že po instalaci Glimpse jej uvítá revolučně přepracovaný GIMP, bude zatím velmi rozesmutněn. Změny jsou velmi základní (nahrazení slova GIMP všude ta GNU I.M.P.), případně nemožnost rozchodit v Glimpse některé pluginy.

Velmi stručné hodnocení

Jedna z pouček říká, že hodnotit software ve verzi 0.1.2 není dobrý nápad. Platí to i v tomto případě. O Glimpse zatím lze říci, že před několika měsíci způsobil bouři ve sklenici vody (podobně jako Devuan), ale život jde dál a GIMP i Glimpse vesele koexistují. Každopádně s Glimpse se momentálně pracuje stejně jako s GIMPem a pokud nepotřebujete něco, co zatím Glimpse neimplementuje, případně neumí zprovoznit jako GIMP pomocí pluginů, nezaznamenáte prakticky žádné podstatné rozdíly.

Já bych tvůrcům přál, aby svůj záměr dotáhli do úspěšného konce. Myšleno zejména v těch dvou bodech, které se týkají uživatelské zkušenosti s programem a zahrnutí určitých pluginů do vlastního programu. Protože nezávisle na tom, v jaké post #metoo době žijeme dnes, nezávisle na době vzniku GIMPu, stále platí, že to, co činí každou civilizaci slušnou, je vzájemný respekt k bližnímu a tolerance odlišností, pokud tyto odlišnosti nezasahují do mé osobní a společenské integrity. Glimpse má – dle mého skromného názoru – v tomto ohledu svědomí čisté.

Jen ještě musí dozrát.