 »   »  Librem 5 dostane tři hardwarové vypínače, vydán GameMode 1.3

Standard CFexpress 2.0 s rychlostí až 4 GB/s

Do světa paměťových karet definitivně vstoupilo rozhraní PCI Express. CompactFlash Association před pár týdny ohlásila nejnovější verzi standardu CFexpress 2.0, která navazuje na první verzi z roku 2016. Dvojka staví na PCI Express 3.0 v kombinaci s komunikačním protokolem NVM Express 1.3, přičemž zavádí celkem tři form factory paměťových karet.

Nejmenší CFexpress 2.0 Type A o velikosti 20×28×2,8 mm je o něco menší než standardní karta typu SD. Využívá PCI Express ×1, což reálně znamená rychlost až 1 GB/s. Větší Type B má rozměry shodné s kartami typu XQD (připomeňme, že jejich podporu přinesl Nikon v zrcadlovce D4) a dvojnásobnou rychlost díky použití dvou PCI Express linek. Největší karta typu C už má rozměry 54×74×4,8 mm, což ji víceméně vyřazuje z možnosti býti použita ve spotřebitelských fotoaparátech, zato díky čtveřici PCI Express 3.0 linek nabídne rychlosti až do 4000 MB/s.

Wine 4.4 přidává další Media Foundation API

Kromě výše uvedeného přináší pravidelná nová verze Wine také nástroj MSIDB pro manipulaci s MSI databázemi, podporu vykreslování specifických tlačítek a obvyklou várku opravených chyb. Pro hráče tak celkem nic moc zajímavého, snad jedině v případě titulů jako Fallout 3, Fallout: New Vegas, Skyrim (všechny tři padaly při stisknutí „play“), FEAR 2 či obecně Epic Games Launcheru, stahovače z GOG.com či třeba opravy pro ochranu StarForce v3 či Skype 4 a Rhapsody 4.0.

Právě StarForce 3 se týká oprava chyby, která je nahlášena nejdéle, a to od listopadu 2007. Připomeňme, že s touto problematickou ochranou proti kopírování byly obecně dlouhodobé problémy a dokonce na Windows 10 některé z jí chráněných her vůbec nešlo provozovat (ochrana si instalovala vlastní ovladač, což s ohledem na jejich povahu vyhodnocovaly Windows 10 jako rizikové).

Nejkratší život z opravených chyb měla ta, co se týkala vkd3d 1.0 a nahlášena byla pouhých pár hodin před vydáním Wine 4.4.

Librem 5 dostane tři hardwarové vypínače

Podobně jako to firma Purism realizuje u svých notebooků, i chystaný otevřený smartphone Librem 5 dostane hardwarové vypínače pro klíčové prvky. Hardwarově zcela odpojovat od systému bude možné kamery a mikrofony (jeden vypínač), Wi-Fi a Bluetooth (druhý vypínač) a mobilní sítě (třetí vypínač).

Navíc ve chvíli, kdy budou tyto tři prvky ve stavu vypnuto současně, aktivuje se v telefonu uzamykací mód, který odpojí i další prvky telefonu: GNSS/GPS, IMU a senzory přiblížení a světla. Tento uzamykací režim by pak měl být rozšiřitelný softwarově o další funkce. Podrobnosti shrnuje zápisek na webu Purism.

Každopádně lze předpokládat, že uživateli Librem 5 se nebudou stávat takové veselé věci jako androidistům, kteří v menu vypnou Wi-Fi, aby následně zjistily, že Google si pod „vypnutím Wi-Fi“ představuje věc zcela opačnou.

Vydán GameMode 1.3

Feral Interactive představují novou verzi GameMode 1.3. Tento linuxový démon dynamicky optimalizuje běh CPU, GPU a celkově systému tak, aby daná hra běžela co nejlépe a po jejím ukončení vše vrátí do normálu. Na projektu pracují primárně vývojáři Feral Interactive, jeden z nich, Marc Di Luzio, pak mezitím přesídlil do Valve, kde na GameMode pracuje nadále.