 »   »  LibreOffice 6.4 nejen s vylepšenými tabulkami, vzhledem i rychlostí

Writer

Tak kupříkladu Writer dostal podporu označení komentářů v souborech jako vyřešených. Komentáře lze navíc nově přidávat i k obrázkům a grafům. Dále je tu oprava chybně fungujícího navazování odrážek, resp. číslování ovlivněného sledováním změn. Writer dále podporuje směr textu btLr, tedy zleva nahoru. Přibyla také podpora vypnutí překryvu objektů (tvarů) a je zažádáno o přidání podpory překryvu ukotvených objektů v OASIS ODF. Writer je viditelně rychlejší při importu souborů s mnoha záložkami.

Tabulky ve Writeru

S tabulkami byla až dosud kupříkladu ta potíž, kdy vyjmout a kopírovat tabulku jinam znamenalo, že překopírován a smazán bude z původní tabulky pouze obsah, ona sama však zůstane na svém místě. Nově je dále podporováno vkládání vnořených tabulek do již existujících tabulek. Pro vložení do tabulky pak nově přibyly volby „vložit řádky nad“ a „vložit sloupce před“.

Vylepšena je podpora přetahování obsahu v tabulce myší. Vybranou tabulku lze přetažením přesunout, místo dosavadního vytvoření její kopie. Také lze přesouvat celé řádky či sloupce a dokonce celé tabulky, tak že jsou tyto připojeny k již existujícím tabulkám (před/nad), zatímco dosud přepsaly obsah buněk cílové tabulky.

Calc

V tabulkovém procesoru doznal zlepšení výběr buněk obsahujících hyperlinky. U buněk s nastaveným formátem času je nově zadání textu typu “12:34” akceptováno nikoli jako hodiny:minuty:00, ale jako minuty:sekundy. Pro předchozí chování je tak nutno zadávat něco ve stylu „12:34:00“.

Při výpočtu mnoha vzorců na vícejádrových CPU se nyní Calc snaží vše rozdělit na více výpočetních vláken, do nichž vhodně výpočty seřadí. Implementována je paralelizovaná verze algoritmu třídění Super Scalar Sample Sort, která si počíná rychleji. Zmizelo pak stínování hlaviček sloupců / řádků.

Pro import zaheslovaných xlsx dokumentů byl odstraněn limit na délku hesla 15 znaků. Noel Grandin z Collabory pak stojí za několika změnami vedoucími ke zrychlení běhu Calcu, jmenovitě jde o rychlejší načítání xlsx dokumentů s mnoha komentáři, načítání Calc dokumentů s mnohonásobným použitím funkce COUNTIF(), ukládání xlsx s mnoha styly, sledování změn v ods dokumentech či zrychlení operace kopírování při mnoha komentářích.

Kdo kdy exportoval do PDF v Calcu, ví, jak nešťastně bývají tabulky, grafy a věci související rozsekány na jednotlivé stránky v PDFku. Muhammet Kara z Collabory byl zjevně také nešťastný, a tak implementoval podporu exportu všeho do jedné stránky v PDFu. Výsledkem je tak pro uživatele podstatně přívětivější a přehlednější forma. Aktivovat ji lze v dialogu nastavení PDF exportu pomocí příslušného zaškrtávátka. Tato možnost byla také přidána do Online REST API.

Impress

Do kontextové nabídky prezentačního nástroje Impress přibyla volba „odstranit hypertextový odkaz“. Dále je možné „konsolidovat text“, tedy sjednotit více textových polí do jednoho (na což jsme mnozí čekali dlouho a toužebně v souvislosti s vrtáním se v importovaných PDF).

Interakční prvky prezentací nyní fungují jen v prezentačním režimu, pro jejich použití v editaci je potřeba vybrat novou položkou spuštění interakcí z menu. Uživatelé mohou pozorovat zrychlení programu při načítání některých ppt souborů.