 »   »  Linux používá čím dál více uživatelů, těch aktivních je ale málo

Když mě Root oslovil, abych sepsal svoje vzpomínky na používání Linuxu před 20 lety, říkal jsem si, že vlastně není o čem psát, že Linux používám dlouho, ale tak dlouho zase ne. Pak jsem si vzpomněl, že přece jenom nějakou tak starou zkušenost s Linuxem mám.

První setkání nevyšlo

Na základní škole jsme měli učitele, který byl zatvrzelý odpůrce Windows. Ve škole jsme se v informatice učili v Cybex Shellu nad DOSem a on experimentoval s Linuxem. Ač jsem tenkrát počítač používal převážně k hraní, zaujalo mě to a s kamarádem jsem si domů donesl CD se SUSE Linuxem.

Příliš jsme si s ním ale neporadili a zanedlouho šel z počítače pryč. Linux byl v té době pořád hodně nepřívětivý (minimálně pro kluka pořád školou povinného a odkojeného na Windows) a pomoc byla příliš daleko. Nikdo v mém okolí Linuxu nerozuměl a internetovou přípojku jsem dostal až za dva roky. Takže na co jsem nepřišel sám, to jsem prostě nerozlouskl. To se psal rok 1998.

Knoppix ukázal cestu

K Linuxu jsem se vrátil až o šest let později, kdy mi kamarád půjčil live CD s Knoppixem. Paradoxně kamarád, který byl zapřísáhlý windowsák a do řádky se podle něj měly sázet ředkvičky a ne příkazy. Já zjistil, že Linux už je mnohem přívětivější než před lety a že se dá dobře používat. Navíc už jsem měl čerstvě trvalé připojení k Internetu (do té doby jen vytáčené od Telekomu, kde jsem pomocí ConnectionMeteru počítal každý impulz, aby taťka nezešílel z účtů za telefon) a pomoc tak byla mnohem blíže.

Začal jsem zjišťovat více informací, jakou distribuci vůbec použít. Pamatoval jsem si recenzi z Computeru, kde za nejlepší označili Red Hat Linux. Chtěl jsem tedy zkusit ten, ale zjistil jsem, že už se přetransformoval do placeného Red Hat Enterprise Linuxu. Dočetl jsem se ale, že existuje nějaký Mandrake Linux, který z Red Hat Linuxu původně vychází a zaměřuje se na desktop. A že si k němu můžu dokonce koupit českou příručku s instalačními médii. To znělo jako ta ideální volba, tak jsem vyrazil do knihkupectví a koupil Mandrake Linux 10.1.

Už jsem zůstal

Příručka od Ivana Bíbra hrála důležitou roli v tom, že jsem u Linuxu zůstal. Ušetřila mi hodně času a vyvaroval jsem se díky ní mnoha chyb. Nějaký čas jsem provozoval na notebooku Mandrake Linux vedle Windows XP, ale pak mě přepínání mezi systémy přestalo bavit a rozhodl jsem se přejít na Linux kompletně. Tenkrát jsem byl velký propagátor prohlížeče Opera, pomáhal tvořit portál operacesky.net a překládal dokumentaci. Kdyby nebyla Opera také pro Linux, asi bych nikdy nepřešel.

Se svým oblíbeným emailovým klientem The Bat! jsem se musel rozloučit, ale našel jsem dobrou náhradu v Kontactu. Jinak mé desktopové potřeby desktop víceméně pokrýval. Naštěstí už jsem na počítači prakticky nehrál, protože s hrami to tenkrát na Linuxu opravdu žádná sláva nebyla. Obecně jsem měl ale výrazně více problémů s kompatibilitou než dnes, protože se používalo mnohem víc nativních aplikací než dnes. Přihlašování na předměty a na zkoušky šlo jen přes starou DOSovskou aplikaci, ve statistice jsme používali SAS, jehož komerční verze pro Linux byla, ta pro studijní účely ale pouze pro Windows atd.

Ivan ukazuje, co se bude dít, když autoři nesplní termíny

Nejvíc jsem se o Linuxu naučil, když jsem v druháku skončil na koleji, která vůbec neměla připojení k Internetu. To jsem ocenil, že český krabicový Mandriva Linux (nový název Mandraku po spojení s brazilskou Conectivou) měl distribuční repozitáře na DVD. Jako dárek jsem dostal „Linux: Dokumentační projekt“ a místo prokrastinace na Internetu jsem měnil v mechanice jedno DVD za druhé, zkoušel a učil se.

S komunitou jsem se dostal poprvé do kontaktu na pražských Linuxových pátcích. Jednou mi Franta Hucek říkal: Bude LinuxExpo a během něj se bude konat Mandriva Party. Dojdi, dojede Ivan Bíbr z Moravy, bude sranda. A byla. S Ivanem jsme kamarádi doteď. Samotné LinuxExpo byla zajímavá akce. Desítky stánků, návštěvnost šla do tisíců. Bohužel čas těchto akcí se chýlil ke konci. Za pár let skončilo jak LinuxExpo, tak velikáni jako Invex. Trochu déle žily v Německu. Pamatuji se, že když jsem v roce 2011 dorazil na LinuxTag do Berlína, byl jsem jak v Jiříkově vidění: počet stánků šel do stovek, návštěvníků bylo ten rok přes 12 tisíc. Ani LinuxTag už dnes neexistuje.

Ze zábavy prací

V roce 2006 jsem začal psát pro LinuxEXPRES. V té době ještě papírový. Dnes, kdy mají problém se uživit specializované webové magazíny, jde těžko uvěřit, že v té době tu existovaly dva papírové linuxové magazíny v češtině. Bohužel brzo je čekal stejný osud jako výše zmíněné veletržní akce. Přes LinuxEXPRES jsem se dostal k práci na Ivanových knížkách o Mandriva Linuxu a posléze Ubuntu. Ty byly zajímavé nejen z pohledu čtenáře, ale i autora. Nové verze distribucí vycházely co půl roku. Aby se knížky dostaly ke čtenářům v ještě relevantním čase, rozhodoval každý týden. Někdy to znamenalo pracovat nárazově i 20 hodin denně. Nakonec i knihy o Linuxu stihl podobný osud jako veletrhy a papírové časopisy. Náklady knih o počítačových technologiích klesaly a když se člověk dneska na tuto kategorii podívá, zjistí, že už vycházejí jenom ty pro co nejširší publikum. Kniha o Linuxu v češtině už nevyšla řadu let.