 »   »  Linuxové jádro 5.3 přinese novinky pro ARM a změny v plánovačích

ARMové záležitosti

Jedna z věcí, která míří do jádra verze 5.3, je lepší podpora 64bitové architektury ARM (AArch64/ARM64). Přibude podpora emulace systémových volání, některé drobnější optimalizace výkonu u soft IRQ pro FPSMID/SVE, zpřístupnění ARMv8.5 vlastností v user-space, podpora technologie ARM Statistical Profiling Extensions (SPE) na ACPI platformách, měření výkonu DDR na platformě iMX8QXP, ve výchozím nastavení kernelu pro ARM64 zapnutý parametr CONFIG_RANDOMIZE_BASE (kvůli KASLR – Kernel address space layout randomization). Tato oblast změn pro Linux 5.3 shrnutá na Phoronixu míří do jádra jako pull request.

Nový framework pro správu spotřeby od ARMu

Od Patricka Bellasiho z ARMu do jádra (za)míří podpora omezení zátěže, která dále rozšiřuje možnosti, které frameworku Energy Aware Scheduling. Pracovat to celé bude moci tak, že některé úlohy dostanou pro svoji práci k dispozici boost, jiné (zejména ty běžící na pozadí) naopak budou ve využití zdrojů systému omezeny.

Toto je koncept práce, který stále nabývá na síle, a to zejména u procesorových architektur jako ARM big.LITTLE, kde je často použito více typů CPU jader a plánovač musí co nejlépe určit, zdali úlohu pošle k superrychlému zpracování na velká jádra s vysokým taktem, nebo ji rozloží(předá na jádra menší. Připomeňme v tomto kontextu, že big.LITTLE koncept ARMu se nacházel a nachází v obrovské škále ARM SoC posledních let a to ive značně upravených podobách, kdy například MediaTek vyráběl SoC se třemi typy CPU jader (Helio X20 apod.).

Cílem ARMu je využití nového systému zejména k tomu, aby mohly nadstandardní prioritu dostat úlohy obsluhující grafické rozhraní (výkonnější CPU jádra, vyšší frekvence), zatímco úlohy méně kritické bude systém flexibilně přehazovat na pomalejší jádra s nižšími takty a spotřebou. Kontrolu na tím dává sysfs starající se o nastavení parametru uclamp . Pull request prošel přes Ingo Molnara.

Změny s malinovou příchutí

Ve srovnání s dřívějšími verzemi jádra nenajdeme v začleňovacím oknu pro Linux 5.3 nic zásadního kolem Intel P-stavů apod. Ale i tak dojde na novinky, mimo jiné nové CPUFreq ovladače pro škálování frekvencí CPU jader.

Nejviditelnější změnou pro 5.3 je začlenění ovladače CPUFreq pro Raspberry Pi, který pracuje tak, že komunikuje s firmwarem běžícím na dedikovaném procesoru zodpovědném za úpravy frekvencí. Tento dedikovaný procesor pak dělá finální rozhodnutí na bázi hodnot teplot či odběru čipu.

Dlužno konstatovat, že kolem ARMu, resp. architektur i podpory konkrétních čipů, se toho vždy děje daleko více. Uvidíme, co vše se nakonec objeví v jádru 5.3 v běžně použitelné formě, případně co nakonec uvidíme až v jádrech následných.

Dvoučipové Xeony generace Cascade Lake-AP

S ohledem na změny v procesorech Intel, které si vyžádal zejména razantní vzestup konkurenční AMD po řadě hubených let, míří do Linuxu 5.3 i pull request od Ingo Molnara (Phoronix), který shrnuje věci potřebné pro podporu multi-die topologie nových procesorů Intel Cascadelake-AP („Advanced Performance“). Připomeňme, že tyto hi-end Xeony jsou tvořeny slepencem dvou čipů, mají až 56 CPU jader (112× HT), to vše při TDP až 400 W.

Jednotlivé kusy křemíku (die) v procesorech této třídy jsou propojeny superrychlou sběrnicí a je potřeba naučit Linux s nimi optimálně pracovat. Jádro 5.3 toto umí/bude umět a procesory tak budou optimálně pracovat s aplikacemi (či spíše naopak). Inženýři Intelu tyto patche připravovali již řadu měsíců dopředu (jak je u Intelu zvykem).

Jelikož procesory rodiny Casade Lake-AP jsou jedněmi z těch, které umí řadu nejnovějších instrukcí AVX-512, pak by nemělo překvapit, že jádro 5.3 dále konečně dostane podporu sledování toho, kdy naposledy a jaký proces AVX-512 použil, aby mohly být tyto informace využity v user-space plánovači k lepšímu rozložení úloh.