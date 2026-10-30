Linuxové jádro 7.4 přijde s podporu Steam Frame a zrychlením FAT32

Až 256× zrychlení pro FAT32
Patch sotva o pr řádcích a dílčí zrychlení na 256násobek, to je práce vývojáře Matheuse Alvese de Almeidy na souborovém systému FAT32, tedy souborovém systému známém například z Windows 95/98 či karet SDHC.
Matheus upravil kód pro alokaci vytvářeného souboru s příznakem
FALLOC_FL_KEEP_SIZE, kde dosud implementace v linuxovém jádru prováděla hromady navazujících alokací o velikosti jednoho clusteru, nyní tedy s Matheusovým kódem bude ovladač alokovat mnoho clusterů během jediného volání. Patche již míří do jádra a lze předpokládat, že jejich objevní se ve verzi 7.4 nic nezabrání.
Patche pro NTFS3 chránící proti záměrně vadným NTFS volume
Vývojář Konstantin Komarov ze společnosti Paragon Software – to je ta, co před časem poskytla do jádra ovladač NTFS3 – právě v tomto ovladači opravuje některé další věci. Jde zejména o lepší zabezpečení ovladače proti podvržení záměrně či nezáměrně narušených NTFS oddílů. Cílem je mimo jiné ochrana proti budoucímu dosud třeba nepředstavitelnému způsobu zneužití připojení takového oddílu pro nějakou formu útoku.
Šlo o opravy v C kódu projektu, plus řešení reportů z Kernel Address Sanitizer. Tedy pravděpodobný 64k leak z kernelu do user-space, problém yv rámci page cache, přetečení haldy atd. Vylepšuje se i podpora pro nový Windows Subsystem for Linux 3. Doplňme, že v jádru je vyvíjen též nástupnický ovladač jménem „NTFS“, který je k dispozici od verze Linux 7.1.
Novinky v HW monitoringu: nejen podpora dalších senzorů desek Asus a MSI
Další produkty značek Asus a MSI dostávají podporu čtení dat ze senzorů. Jde konkrétně o Asus ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI a ROG STRIX Z490-A GAMING, díky ověření podpory ze strany uživatelů, plus do ovladače
asus_rog_ryujin přibývá podpora pro data vodního chlazení ROG Ryujin III 360. Podpora dalších desek pak přibývá v ovladači
nct6683, konkrétně jde o MSI MAG B550M MORTAR MAX WIFI, MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI, MSI MAG B650M MORTAR WIFI (MS-7D76) a MSI MAG B850M MORTAR WIFI.
V ovladači
yogafan přibude podpora dalších strojů Lenovo řady Yoga, konkrétně modelů Yoga Pro 9 16IMH9, Yoga 14cACN 2021, IdeaPad 3 15ALC6 Ub a Yoga 740–15IML. Pro Dell je zde SMM ovladači zase podpora Dell 16 DC16250, Dell OptiPlex 7090, Dell Precision 3650 Tower a Latitude 5420. Konkrétně třeba Dell OptiPlex 7090 jsou poměrně často dostupné repasované stroje, pročež každé vylepšení podpory na Linuxu jest vítáno.
U AMD najdeme v ovladači
k10temp podporu nových zařízení, nečekejme nic jiného než nadcházející Ryzeny generace Zen6, která už se nějakou dobu zabydluje v serverech.
Podpora pro VR headset Steam Frame
Nová virtuální realita od Valve dostává podporu v jádru Linux, konkrétně tedy verze 7.4 bude tou, jež přinese upstream podporu pro Steam Frame. Podpora tak přesáhne samotný SteamOS a budou ji moci využívat všechny distribuce. Patche do jádra posouvá Neil Armstrong ze společnosti Linaro, Steam Frame bude standardně využívat Device Tree, což je u ARMových zařízení v Linuxu běžné.
Neil doplňuje, že patche v podstat aktivují danou identifikaci ARM SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650) pro tento VR headset. Počáteční podpora zahrnuje mimo jiné rezervovanou systémovou paměˇ, gpio klíče, funkce PMIC (ADC kanály, UFS Storage, USB Gadget, WCN7850 Wifi7 + Bluetooth či I2C + a základní periferie plus podporu slotu pro SD karty). Prozatím nejpokročilejší podporu pro Steam Frame má pochopitelně v tuto chvíli již zmíněný SteamOS s downstream kódem.
Podpora Intel IPU8 pro hladký start notebooků s Nova Lake
S Alder Lake a IPU6 to před lety Intel nezvládl a poučil se. IPU8 tak bude jiná písnička, podpora této generace webových kamerek v noteboocích platformy Intel Nova Lake bude připravena pro jádro Linux 7.4. Produkty generace Nova Lake bude Intel vydávat postupně průběhu příštího roku a ač se mu nepodaří splnit všechny sliby a Zen 6 od AMD mu zase udělá vrásky na čele, bude to zajímavá a výkonná produktová řada.
Jinak vedle IPU8 míří do jádra i podpora IPU7 a IPU7.5 (tedy současné platformy Panther Lake) v jednotném ovladači IPU6 (IPU7 má zatím samostatný ovladač). Z dalších věcí, které daný subsystém jádra ve verzi 7.4 dostane, je to dále třeba Rockchip RK3576 MIPI, podpora senzorů Sony IMX576 a OmniVision OS02G10, OV05C10 a OG0VA1B či Samsung S5KJN5 a Himax HM1246, plus mnoho dalších dílčích vylepšení.