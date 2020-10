Ovladač NTFS3 od Paragonu bude v jádře snad příští rok

Paragon se nedávno rozhodl začlenit svůj NTFS3 ovladač do linuxového jádra a nahradit starý NTFS ovladač v jádře, který umí jen číst. Nahradit by mohl také ovladač NTFS-3G původně od Tuxery, který sice umí zápis, ale používá FUSE a to ho zpomaluje. Z počátku byl přístup vývojářů jádra k ovladači s 27 tisíci řádky spíše chladný, zdrojový kód bylo potřeba přepsat.

Minulý pátek Paragon poslal již devátou verzi svého NTFS3 ovladače. Nyní již podporuje například noatime , acl a remount . Patrně však ještě nebude zařazen do jádra 5.10, které čekáme koncem roku. Tak se pravděpodobně NTFS3 dočkáme v příštím roce.

(zdroj: phoronix)