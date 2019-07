 »   »  Mageia 7 přináší lepší Wayland, MP3 či stále ještě LXDE

Linux 5.1.x

KDE Plasma 5.15, GNOME 3.32, Xfce 4.13, LXQt 0.14, MATE 1.22, Cinnamon 4.0 atd.

LibreOffice 6.2

VirtualBox 6.0

RPM 4.14

DNF 4.2.6

Docker 18.09

X.Org 1.20

GCC 8.3, GDB 8.2, Valgrind 3.15, LLVM 8.0

Python 3.7, Python 2.7.16

PHP 7.3

Základ systému a desktopová prostředí

Jak již zaznělo, srdcem vydání Mageia 7 je aktuálně Linux 5.1.x, tedy donedávna nejnovější stabilní řada kernelu (jádro 5.2 vydal Linus doslova před pár hodinami). Pro dobře fungující grafiku jej doprovází Mesa 19.1 (opět aktuální stabilní řada). Jinak linuxové jádro lze provozovat jak toto výchozí desktopové, tak jiné varianty: Linusův kernel (bez extra sad patchů) ad. Grafický server je zde stále starý dobrý X.Org, konkrétně verze 1.20.x (aktuální stabilní vydání).

Grafické ovladače jsou zde přítomny všechny, v čele s AMDGPU a Radeon (pro starší modely), ovladači Intel a samozřejmě nouveau. Mageia upozorňuje, že proprietární nadstavba AMDGPU-PRO funguje jen s X.Org 1.1.x, pročež s Mageia 7 není použitelná.

Grafické karty Nvidia mohou využívat uzavřený firemní ovladač, aktuální je řada GeForce 430.xx, v repozitářích nechybí ani CUDA 10.1.168, pro starší modely grafik Nvidia tu pak jsou udržovací ovladače řad 390 (ta pouze pro 64bit) a 340 (32 i 64bit). Majitelé strojů s Intel iGPU + Nvidia GPU mají k dispozici tři cesty jak své hybridní řešení používat. Tou první je novueau s podporou Prime GPU, tou druhou projekt Bumblebee a tou třetí pak experimentální nástroj mageia-prime sloužící ke konfigurování systému s aktuálními linuxovými jádry a X.Org servery – umí plně přepnout na Nvidia GPU bez použití Bumblebee a podporuje i použití CUDA.

Potěšující, ač víceméně pro Evropana nepodstatnou zprávou je přítomnost MP3 v základu systému, a to díky vypršení posledních patentů před několika měsíci. Pro formáty novější, např. H.264, H.265 či AAC je stále potřeba aktivovat Tainted repozitář.

KDE, GNOME a ti další

KDE Plasma je v Mageie 7 k dispozici ve verzi 5.15. Pokud chce uživatel vyzkoušet běh na Waylandu, postačí mu doinstalovat balíček plasma-workspace-wayland a přepnout na Wayland. Výchozím správcem zobrazení pro Plasmu je SDDM, který je náhradou za starší KDM. KDE Plasma je k dispozici jako 64bit LiveDVD a také na standardním instalačním DVD ISO.

GNOME je k dispozici ve verzi 3.32 (aktuální stabilní řada) a ve výchozí konfiguraci systému již běží na Waylandu. Pro návrat k běhu na X.Org lze vybrat sezení „GNOME on Xorg“ a pro fanoušky starého vzhledu GNOME 2.xx je zde k dipsozici též sezení „Gnome Classic“. GNOME je k dispozici s vlastním 64bit LiveDVD a též na klasické instalačce.

Xfce je v aktuální verzi 4.13 (vývojová využívající již GTK3 – očekává se aktualizace na Xfce 4.14 jakmile vyjde) k dispozici jak na 32bit i 64bit LiveDVD, tak na klasickém instalačním ISO obrazu.

LXDE je stále tu a dostává aktualizace z upstreamu od jednoho z lidí kolem Mageiy. Lze jej přímo instalovat z instalačního DVD. Qt desktop LXQt 0.14.1 je k dispozici pouze v online repozitáři (z důvodu místa na DVD).

Nedílnou součástí Mageiy je i desktop MATE, konkrétně v aktuální verzi 1.22. Nachází se na instalačním DVD v osekané verzi (kvůli kapacitě): například zde chybí mate-screenshot . Kdo tedy touží po MATE v jeho originální kompletní podobě, nechť raději volí instalaci prostředí za pomoci metabalíčku task-mate . Dále nechybí Cinnamon 4.0, a to na instalačním DVD.

Enlightenment zde najdeme v podobě E22.4 + Enlightenment Foundation Libraries (EFL) a Mageia pro něj připravila i vlastní téma vzhledu (prý jako výchozí, ale o pár řádků níže autoři píší, že téma aktualizované pro E22 bude k dispozici teprve v budoucnu). Tvůrci připomínají, že E samo nepoužije aplikace nastavené v /etc/xdg/autostart jako automaticky spouštěné, je potřeba to donasatvit ručně. Dále připomínají, že od E20 se přešlo z Xembed notifikací na SNI appindicator, které zatím nepodporují všechny aplikace (některé pak na to používají pluginy, třeba Pidgin, který používá Ubuntu indicator, který v balíčku v Mageia je k dispozici). Dále jsou z beta vydání Mageiy 7 tři známé chyby: Enlightenment File Manager (EFM) nepřimountuje optické disky (zatímco jiní správci ano), dále Mageia 7 používá systemd-networkd , takže v případě preference connman je potřeba toto ručně vypnout. No a do třetice témata pro E17, která jsou stále v repozitářích, s E22 nefungují (Mageia téma viz výše).

K dalším správcům oken už jen poznámka: Mageia 7 jich zahrnuje spoustu, například afterstep, awesome, dwm, fluxbox, fvwm2, fvwm-crystal, i3, icewm, jwm, matchbox, openbox, pekwm, sugar, swm, a windowmaker. Pro IceWM tvůrci dodávají, že k dispozici je na přihlašovací obrazovce jak icewm , tak icewm-session (to je nová binárka od verze IceWM 1.2.13 výše) a práve tu druhou jmenovanou je potřeba použít, aby naběhly všechny prvky IceWM (tedy icewmbg , icewm , icewmtray , startup a shutdown , a to v uvedeném pořadí). Použití volby icewm spustí pouze holého správce oken.

Další programy

Kancelářským balíkem v Mageie je samozřejmě LibreOffice, který povýšil na verzi 6.2.3.2. Mezi editory jsou k dispozici například Vim 8.1 a NeoVim 0.3.5, systém nabízí spoustu her i podporu pro DOSBox, Wine či Steam (atd.). Výukový balík GCompris je k dispozici ve starší GTK i novější Qt verzi.

Heslovitě pro „programátory a podobnou havěť“: GCC 8.3.1, GDB 8.2, Valgrind 3.15.0, LLVM 8.0.0. Dále Firebird 3.0.4, IPython 7.2, Qt 5.12.2 a GTK+ 3.24.8, Tcl/Tk 8.6.9, virtualizace libvirt 5.3 + virt-manager 2.1 + VirtualBox 6.0.8 + Xen 4.12.

Z jazyků zde najdeme Python 3 v3.7.3, Python 2 v2.7.16 (a pokud to je možné, jsou moduly poskytování pro dvojuku i trojku), dále Perl 5.28.2 (moduly instalovány v adresářích po vzoru Fedory, dále se používá 64bit integer jako výchozí na 32bit platformě). Dále došlo na Ruby 2.5.3, Rust 1.35.0 (bude průůběžně aktualizován), PHP povýšilo z 5.6 na 7.3, což mimo jiné vedlo k 50% nárůstu výkonu.

Značné úsilí bylo věnováno zjednodušení Javy, která byla v Mageia 6 obtížně udržovatelná.

Nalezené chyby

Vydání Mageia 7 se samozřejmě nevyhnuly nějaké drobnosti či větší věci zjištěné s odstupem. Jejich seznam je k dispozici na Wiki projektu: Mageia 7 Errata.

Mageia 7 v běhu

Instalace probíhá poměrně klasicky, kdo někdy instaloval Mandrivu, OpenMandrivu či Mageiu, bude doma.

Zabydlení systému co do českého prostředí je víceméně automatické, uživatel při instalaci zvolí klávesnici, časové pásmo a Mageia se o vše postará.

Mageiu nasazenou jako primární systém jsem měl v období verzí 1 až 5, šestku už spíš jen krátkodobě. Oproti letům minulým se ale nic zásadního nezměnilo. S Mageiou se pochopitelně pracuje stejně dobře jako s prakticky jakýmkoli jiným distrem s daným desktopovým prostředím (od KDE/GNOME až po LXDE či IceWM apod.). Jediné úskalí, které tak uživatele může potkat a na které oproti Ubuntu světu nemusí být zvyklý, je menší dostupnost balíčků či postupů na fórech v případě potíží a také určité zpoždění v nejnovějších verzích v repozitářích: Mageia je v tomto ohledu mírně konzervativní, což lze ale vnímat i jako kladnou vlastnost. Ve výsledku je ale rozhodnutí zdali ji používat jen o tom, že má ve své rodové linii možná první skvěle použitelnou desktopovou distribuci pro začátečníky jménem Mandrake.