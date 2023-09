Mageia 9 je po všech stránkách lepší a stále i s 32bitovou verzí

Nová verze a varianty kernelu

Mageia 9 vyšla před 5 dny a podporována bude do 31. března 2025 – takový je plán, ale pokud by se zpozdila Mageia 10, může se doba podpory devítky změnit. Stávající Mageia 8, která je tu s námi od února 2021, bude podporována do 30. listopadu 2023, tedy na aktualizaci jsou ještě tři měsíce času.

Jinak toto vydání ani v tuto chvíli nemá na distribučním blogu oznámení této verze, pouze RC1. Na homepage je ale již devítka odkazována a vše potřebné lze vyčíst z Wiki záznamu.

Nijak se nemění instalátor systému, takže kdo si na Mandrivácký přístup zvykl, bude nadále spokojen. Distribuce stále také nabízí jak Grub2, tak rEFInd. Jádrem systému je Linux 6.4, který doprovází Mesa 23.1, X.Org 21.1.8 + XWayland 22.1.9, již zmíněný Grub2 v novější verzi 2.0.6 + rEFInd. Kernelů je zde vícero, vedle standardního (balíček kernel-desktop ) nabízí Mageia také Linusovu variantu bez jakýchkoli přídavných patchů ( kernel-linus ). Dále pak serverová verze jádra ( kernel-server ), která je na 32bit též optimalizována pro i686 a obhospodaří až 64 Gbitů operační paměti – instalátor sám zvolí tento kernel, je-li instalována 32bit verze na stroji s 4GB RAM a více, případně jde-li o serverový hardware. No a v neposlední řadě Mageia ještě nabízí jádro pro velmi staré stroje typu i586 / Pentium I s podporou až 4 Gbitů RAM ( kernel-desktop586 ).





Jinak Mageia 9 nadále nabízí klasické instalační DVD se všemi balíčky (32 i 64bit), 64bit Live obrazy s KDE a GNOME, dále Live s Xfce v 32 i 64bit verzi a také malý instalační obraz tahající potřebná data ze sítě (32 i 64bit; neumí nabootovat na 32bit UEFI). Obrazy stačí dd-čknout na USB flasku, případně vypálit na CD/DVD.

Proces instalace a nastavení

Instalace běží naprosto shodně se všemi předchozími vydáními Mageiy. Výběr lze nechat na instalátoru, nebo se povrtat ve výběru na úrovni jednotlivých balíčků. RPM databáze je postavena na SQLite + RPM 4.18. Spousta oprav a vylepšení je v nástroji pro diskové oddíly. Stage1 obraz komprimovaný Zstd místo gzip, přibyla nová systémová implementace NFS (vlastní Mageiácký kód sahal to éry Mandrivy a byl už příliš starý a nedostačující).





Přibyl také nový nástroj remove-old-kernels hodící se zejména po aktualizaci z předchozí verze. Podporována je aktualizace z osmičky, Mageiu 7 je třeba nejprve povýšit na ni a pak až na devítku.

Z desktopových prostředí je zde KDE Plasma 5.27 (plus alternativní liquidshell), GNOME 44.2, Xfce 4.18, LXQt 1.3.0 (a stále i LXDE), MATE 1.26, Cinnamon 5.6, Enlightenment E25.4. Dále je k dispozici LibreOffice 7.5, prohlížeč Chromium byl z patentových důvodů přesunut do tainted repozitáře. GCC povýšilo na verzi 12.3. Nástroj draksound umí přepínat mezi PulseAudio a PipeWire. A jen tak mimochodem: minimální instalace je hodně malá, dokonce menší než u Mageia 4.

Pro balíčkování lez vedle standardního urpmi už od Mageiy 6 využívat i DNF, zde v novější verzi 4.14.0.

Aplikace uvítací obrazovky byla překopána, aby uživatele intuitivněji prováděla sekvencí jednotlivých úkonů po instalaci.

KDE Plasma standardně běží přes X.Org, kdo ji chce provozovat na Waylandu, musí doinstalovat balíček plasma-workspace-wayland . Jednou z novinek je konec nástroje Ksysguard, je nyní nahrazen pomocí plasma-systemmonitor .

GNOME nově běží ve výchozím nastavení na Waylandu, k dispozici je ale i nadále sezení GNOME na X.Org, které je používáno automaticky tam, kde stroj běží s GPU Nvidia a uzavřeným ovladačem.

Staré dobré LXDE je zde v novější verzi, u Mageiy vůbec poprvé běží na GTK3 a tvůrci distribuce připomínají, že neumí PipeWire, je potřeba se držet PulseAudio. Z dalších menších desktopů pak Mageia nadále nabízí afterstep, awesome, dwm, fluxbox, fvwm2, fvwm-crystal, fvwm3, i3, icewm, jwm, matchbox, openbox, pekwm, sugar, swm a windowmaker. IceWM se instaluje automaticky jako záložní desktop s KDE i GNOME.

Se svými novinkami přichází i LibreOffice 7.5. Už pár dní existuje také LibreOffice 7.6, ale tento velký kancelářský balík je jednou z věcí, kde si obvykle dává Mageia trochu na čas, než zabalíčkuje nejnovější verzi, která není jen drobnou setinkovou aktualizací.

Známé chyby

Pokud by vás Mageia 9 zaujala, určitě před instalací stojí za projití seznam existujících nahlášených problémů, který se může týkat vaší kombinace železa. Nedávno jsme třeba v novinkách o KDE psali, jak Discover preferuje instalováí Flatpaků před standardními balíčky, toto se u Mageiy 9 týká jak Discoveru, tak GNOME Software. Znovu otevřená je třeba i chybka, kdy mgaapplet neukazuje všechny dostupné aktualizace v repozitáři Core Updates, když je současně zapnutý Core Backports. Jsou zde zkrátka jisté povětšinou drobnosti, které ale je dobré si projít před instalací, pokud Mageiu běžně neprovozujete a nejste si jisti, že vaše kombinace hardwaru jí nečiní problémy.

Osobní zkušenost

Mageia 9 vyšla před pár dny, já ji používám už přes půl roku, od nějakého raného stádia někdy kolem příchodu beta verze, zhruba v únoru. Kolem první bety ještě uměla zazlobit nějakými nestabilitami či chybami po aktualizaci – jednou mi dokonce aktualizace „zlikvidovala“ síťové rozhraní a pomohl jen reinstall – ale kolem Beta2 už vše fungovalo ok.

Musím zde i vyzdvihnout poslední asi dva a půl měsíce, kdy kadence aktualizací byla neuvěřitelná a vše přitom běželo stabilně. A to se přitom často měnil i kernel, vždy bez problémů. Nevidím do hlubin vývoje této distribuce, ale přijde mi, jako kdyby po problémech s šestkou a sedmičkou, kdy distribuce uměla „zlobit“ i po vydání ostré verze, začali vývojáři věnovat kontrole kvality více péče, už osmička byla viditelně lepší a devítka nyní vysloveně na pochvalu.

Nutno však dodat také parametry strojů, na kterých jsem devítku provozoval: Core i7–3770 + Q77, Core i3–12100 + H610, Core i5–10400F + B460 → Z490. Čili pokaždé Intel a buď Intel iGPU, nebo postarší Radeon běžící přes AMDGPU či radeon. Další výbava strojů také nezlobivá, generické Realteky apod.

Podstatné novinky jdou zejména na bedra nových verzí desktopových prostředí. Ať už používáte KDE Plasmu, nebo GNOME, tak si s Mageia 9 polepšíte. Věřím, že až vyjde Plasma 6.0, dostane se i do Mageiy 9, stejné lze doufejme očekávat u GNOME. Ostatní desktopová prostředí prodělávají spíše ospalejší tempo vývoje (třeba Xfce), či prakticky skoro žádné (LXDE a všechna ta menší grafická rozhraní). Mageia je tradičně distribucí konzervativní, takže pokud bude něco zásadního vidět, tak to bude případný přechod ze součsané verze 6.4 na budoucí LTS Linux, případně příchod každé příští ESR verze Firefoxu (pokud se člověk nedrží Flatpakové).

Článek o osmém vydání distribuce Mageia jsem nazval „Mageia 8 je vyzrálá konzervativní distribuce“. Stejně by se mohl jmenovat dnešní článek, jen s výměnou čísla za o jednu vyšší.