Mobilní čtečka článků: od obyčejného HTML k robustní nativní aplikaci

Novinky.cz před rokem 2020

Ačkoliv se jedná o mobilní aplikaci, je třeba hned na úvod říct, že články v ní tak úplně nativní v této době nebyly. Detail článku v aplikaci byl hybrid, kde se nativní komponenty míchaly dohromady s různými html šablonami a obsahem zobrazovaným přes WebView. Pokud to mírně zjednodušíme, tak to vypadalo tak, že v horní části layoutu bylo ImageView (popřípadě video přehrávač) a pod ním WebView. Datově byly články relativně jednoduché, obsahovaly zejména titulek, perex, obsah, url titulní fotky atd. Nejzajímavější je právě onen obsah.

Nejednalo se vlastně o nic jiného, než html, které samozřejmě mohlo obsahovat obrázky, odkazy, videa a další prvky, které byly součástí článku. Nicméně z hlediska aplikace nebylo chtěné a dost dobře ani smysluplně možné jakkoliv tento obsah upravovat, rozdělit na jednotlivé části atd. Pro potřeby mobilní aplikace vznikla šablona, kam se dosazoval titulek, perex, datum aktualizace a potom celý obsah článku.

Nejspíš jediná výhoda tohoto přístupu byla vcelku rychlá implementace, protože stačilo vzít html obsah, který aplikace dostala z backendu, dosadit do jednoduché šablony a vložit do WebView. Co se vizuálních úprav týče, byly řešené pomocí několika CSS stylů natvrdo vložených v aplikaci, z nichž se dalo vybrat. Pár dalších maličkých úprav jako handling prokliknutých odkazů a je hotovo, uživatel může číst článek. Celý layout pro obrazovku s článkem se tedy dal sestavit z počtu UI komponent, které by se daly spočítat na prstech jedné ruky.

Tento přístup je z dnešního pohledu nevýhodný hned z několika důvodů. Html je z nativního hlediska aplikace velice nepříjemný a na zpracování obtížný formát, tudíž není jednoduché např. řešit změny velikosti obrázků, prokliky jednotlivých částí textu, převod textu na řeč, implementovat uživatelsky přívětivé přehrávání videa atd.

Další nevýhodou je to, že článek je závislý např. na aktuální verzi WebView v aplikaci, jednotlivé části článku se nerecyklují, některé části článku pro mobilní aplikaci musely být vynechávány, protože nefungovaly úplně správně a stávalo se, že u delších článků načítání trvalo neúměrně dlouhou dobu. Samostatnou kapitolou je prakticky nemožnost injektovat na různá místa v článku další dynamický obsah (např. reklamu). Celkově práce s obsahem článku tady je velmi nepříjemná a klade na programátora nutnost znalosti webových technologií jako html a css, což nemusí být u mobilního vývojáře samozřejmost.

Novinky.cz v roce 2020

V současné verzi aplikace už je článek řešen zcela jiným způsobem a to (téměř) úplně nativně. To by samozřejmě nebylo možné bez změny datové struktury. V současné době už obsah není jedno velké html, ale článek je rozdělen do samostatných částí (tzv. molekul), se kterými se dá pracovat jednotlivě. Příklady těchto molekul jsou obrázek, video, odstavec, odkaz, galerie, mapa atd.

Nezávislé molekuly už nejsou reprezentovány jako html, ale aplikace je dostává ve formě mnohem lépe parsovatelného JSONu. Díky tomu je možné článek vykreslovat místo ve WebView pomocí RecyclerView, přičemž každá z molekul reprezentuje samostatnou, přizpůsobitelnou a plně recyklovatelnou (i když ne vždy chceme vše recyklovat) položku.

Na první pohled zřejmá výhoda tohoto přístupu je rychlost vykreslování, protože se reálně naplňují jen ty buňky, které jsou právě vidět. Nejvýraznější posun v performance je zejména u komplexnějších článků. Také je možné jednoduše upravovat formát jakéhokoliv obrázku, přímo v textu přehrávat videa, měnit velikost písma či barevné schéma, nebo libovolně reagovat na proklik jakékoli komponenty článku.

U jednotlivých částí, už také přesně víme, co je text a nemáme tam již různé řídicí html znaky jako dříve. To umožňuje aplikovat převod textu na řeč (Text-to-Speech) a současná verze aplikace tedy umožňuje uživatelům nechat si článek přečíst. Každá z molekul je reprezentována vlastní modelovou třídou, má přiřazený vlastní layout a vlastní ViewHolder, přičemž bind metoda tohoto ViewHolderu bere jako parametr právě modelovou třídu dané molekuly.

Aby bylo možné zajistit správnou implementaci pokročilejších funkcí aplikace, každý z modelů molekul je implementací rozličného počtu rozhraní. Velmi častým příkladem, který se vyskytuje u většiny molekul je rozhraní umožňující funkci Text-to-Speech, které nutí danou molekulu specifikovat, které její části se budou převádět na řeč a jakým způsobem.