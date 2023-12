Next-gen ovladač Intel Xe možná už v Linuxu 6.8, u KDE stále cesta k Plasmě 6.0

Dynamic Triple Buffering pro GNOME je připraven

Po letech vývoje by možná už GNOME 46 mohlo přinést podporu dynamického tripple-bufferingu, který se právě dostal do kódu kompozitoru Mutter, informuje Daniel van Vugt z Canonicalu. Současné testy říkají, že i na integrovaném grafickém jádru Intel bude díky tomu možné renderovat GNOME desktop ne při 30 fps, ale rovnou při 60 fps (což je stále typická hodnota obnovovací frekvence obrazu na LCD) a benefitovat z nového kódu budou třeba i minipočítače Raspberry Pi.

Daniel informuje, že byl dokončen redesign kódu pro Mutter 46 s cílem umožnit začleněné dříve než s unifikovaným buffer managementem, na který by se jinak muselo čekat.

Next-gen ovladač Intel Xe možná už v Linuxu 6.8

Dle informací lidí z Intelu se blíží významný pull request, žádost o začlenění nového DRM ovladače Intel Xe do vývojové větve DRM-Next. Pokud by celý proces šel dle předpokladů a hladce, může se nový ovladač objevit už v Linuxu 6.8. Ovladač by pak měl výhledově nahradit stávající i915, a to pro aktuální generace GPU Intel, včetně velkých karet typu Arc.





Informace pochází z aktuálního pull requestu s novinkami právě pro současný ovladač i915. Ten přináší třeba opravy pro DisplayPort Multi-Stream Transport (DP MST), Panel Self Refresh (PSR) i specifické opravy pro GPU v procesorech generace Alder Lake a novější. Vývojáři ale vše doprovází informací o tom, že by si rádi uvolnili ruce od této práce a měli čisto v pracích na drm-xe-next nad rámec drm-next .

Dodejme, že s ovladačem Xe budou GPU Gen12/Xe a vyšší zase o něco lepší a schopnější. Od uvedení je stále trápí mnohé problémy, které Intel postupně řeší a dnes už jde třeba v případě karet Arc o slušně použitelné řešení (dobové recenze rozhodně ignorujte, jsou dnes již zcela nepravdivé), ale stále je to vylepšovat. Na naší oblíbené platformě GNU/Linux je to pak právě ovladač Xe, na který se čeká doslova jak na smilování boží. V období po jeho začlenění do hlavní větve jádra ale samozřejmě počítejme s tím, že typické výchozí nastavení distribucí bude stále běh s i915 a postupné ladění Xe. Uvidíme během pár týdnů.





Wine 9.0-rc1 aktualizuje podporu Waylandu i VKD3D

První kandidát na příští vývojovou verzi balíku Wine 9.0 je na světě. Ostré vydání je v plánu někdy na přelom ledna a února. Mezi novinkami, které stihly začlenění do budoucího vydání najdeme další vylepšení podpory API Vulkan a běhu na Waylandu, počáteční podporu pro mouselook či změny v uspořádání kláves.

Tato verze staví na VKD3D 1.10 pro běh Direct3D 12 aplikací nad Vulkanem. Opraveno je 42 chyb, kdy nejstarší si počkala více než 15 let, nejrychleji uzavřená pak jeden týden.

Týden v KDE: zase Plasma 6.0

Týdny do vydání Plasmy 6.0 budou vlastně tak trochu nuda. Tvůrci prostě pracují na šestkové Plasmě, tu a tam upraví ještě něco v pětkové řadě, ale jinak se nic zásadního neděje. Jak Nate Graham konstatuje, v posledním týdnu přišla lavina nových hlášení chyb a oni mezitím balík chyb opravili. Naštěstí ale většina hlášení jsou malé chybičky, nic, co by plánům na vydání šestky házelo zásadnější klacky pod nohy.

Tento týden tak nemůžeme sloužit nějakými novinkami, řešena je jen jedna drobná věc v mechanismu nahlašování chyb a pak už jen spousty a spousty oprav, konkrétně 175. Přetrvává pět chyb s vysokou prioritou a 41 takových těch otravných, na které uživatel narazí během první čtvrt hodinky. Zlepšuje se výkon KDE v některých situacích, například přechod do nočního reežimu s některými GPU AMD, efekt Overview u KWin či běh Plasmy na Waylandu s GPU Intelu.

Úprava ethernet kódu u Intelu

Vývojáři Intelu udržují v jádru hned několik různých ethernet ovladačů pro širokou škálu firemních řešení, od běžné spotřebky po hi-endové stroje běžící kdesi v datových centrech, od kterých se vyžaduje zcela jiná kvalita služby. A udržování podpory takové flotily je náročné, neb zatím tyto ovladače zrovna moc kódu nesdílejí, takže v Intelu pracují na jisté unifikaci ethernet ovladačů. Do jádra nyní míří už šestá sada úprav, kterou vývojáři nazvali „The Great Code Dedup“.

Alexander Lobakin z Intelu to komentuje několika slovy. Konstatuje, že není tajemstvím, že hromada kódu se duplikuje mezi více ethernetovými moduly pro Intel. Předtím, než jsou změny uvedeny, musí se rozkopírovat do jiných částí znovu a znovu. Intel by se tohoto rád zbvail a tato první série patchů je jen počátkem a do budoucna máme počítat s tím, že když se objeví další kus, půjde i o refactoring kódu a daleko více řádků zmizí, než bude přidáno (aktuální sada přidává zhruba tisíc řádků a dva tisíce odstraňuje).

Ultimátním cílem vývojářů Intelu je mít jeden unifikovaný ovladač minimálně pro i40e, ice, iavf a idpf se struct ops pro každou generaci. Alexander netvrdí, že se to povede, ale chtějí se o to pokusit.