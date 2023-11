nextCloud: klon ownCloudu slibující otevřenost

Projekt ownCloud vznikl v roce 2010 a ze začátku fungoval spíš nadšenecky. Zkrátka to byl software, který jste mohli nasadit na vlastní server a ten organizoval ukládání a synchronizaci souborů. Poměrně brzy se ale přišlo na to, že to možná není věc jen pro domácí kutily, ale může mít potenciál i ve firmách. Hlavní devizou ownCloudu je snadné použití a fakt, že se nemusíte vzdát kontroly nad svými daty. Takové řešení do té doby neexistovalo.

A tak se kolem ownCloudu začal rozvíjet byznys. V roce 2011 byla založena společnost ownCloud, která vývoj organizuje a která také prodává službu ownCloud Enterprise. Její součástí jsou samozřejmě servery a podpora, ale také doplňkové nástroje, které jsou proprietární a nejsou součástí komunitní edice. Přestože do ownCloudu přispívají také nezávislí vývojáři, je důležité říci, že právě firma ownCloud do vývoje investovala zdaleka nejvíce. Určitě to není tak, že by projekt komunitě nějak pomyslně ukradla.

ownCloud 9

Odchod zaměstnanců a vznik nextCloudu

Divné věci se začaly dít koncem dubna, když odchod ze společnosti ohlásil Frank Karlitschek. Původní autor softwaru a spoluzakladatel firmy, který působil na pozici technického ředitele a také se staral o vztahy s komunitou. Když ho postupně následovalo několik dalších zaměstnanců, kteří tvořili jádro původního týmu, začalo to být nápadné. Spekulace se nakonec potvrdily a na začátku června byl ohlášen fork nextCloud.





Bohužel nikdo ze zúčastněných lidí příliš nechtěl specifikovat důvody svého odchodu. Obecně to mělo být hlavně kvůli odklonu od komunity a uzavřenějšímu vývoji, nicméně nic moc konkrétního jsme se nedozvěděli. Je důležité si uvědomit, že nextCloud není žádná nezávislá entita, ale podobná firma jako ownCloud, která také bude prodávat služby a chtít vydělávat. V plánu je však také vznik nadace, která by měla držet ochrannou známku nextCloud.

Vznik nextCloudu tak může mít i mnoho dalších důvodů než pouze těch ideologických. Dost možná budou i obchodní. Přeběhlí vývojáři také budou mít v nové firmě podíl, což pro ně mohla být slušná motivace. Pokud chce Karlitschek rozjet nový byznys a dělat ho trochu jinak, není ta tom nic špatného. Ale neměli bychom se uchylovat k předčasným závěrům, že nextCloud jsou ti hodní a ownCloud ti zlí, protože o pozadí sporu víme opravdu málo.





nextCloud má být otevřený a úplně svobodný

Hlavním cílem nextCloudu je opět do vývoje víc zatáhnout komunitu a být otevřenější. Nebudeme vývoj plánovat za zavřenými dveřmi. Všechno se bude odehrávat na veřejnosti, říká Karlitschek. Další z vývojářů Jos Poortvliet zase poukazuje na to, že postupně prodloužila doba, než se příspěvky od komunity do ownCloudu dostaly, často až na šest měsíců. Právě zrychlení procesu by mohlo přilákat další vývojáře. Přispěvatelé navíc nebudou muset podepisovat dohodu pro přispívání, jak je třeba u jádra ownCloudu.

Nebudeme uměle mrzačit nextCloud jen proto, abychom si mohli zatrhnout políčka v seznamu funkcí komerční verze. Zároveň jsou tu ale další funkce, které firmy potřebují, ale domácí uživatelé ani ne. Takové funkce určitě poskytneme, včetně nástrojů pro migraci, ale tentokrát jako samostatné nástroje, popisuje Poortvliet důležitý rozdíl oproti ownCloudu. nextCloud by měl zůstat úplně svobodný. Pokud něco bude proprietární, bude to bonus fakticky stojící mimo nextCloud.

Důraz na stabilitu a integrace videohovorů

Co se týče technické stránky věci, chce se nextCloud víc zaměřit na stabilitu, kterou ownCloud zrovna neoplývá. V plánu je také refaktorizace a částečná úprava architektury. Konkrétně chtějí vývojáři zapracovat na novém systému aktualizace, který byl uveden nedávno v ownCloudu 9, ale je dost problémový. Systém by měl být méně náročný, naučit se postupně aktualizovat na pozadí atd. Asi nejzajímavější je plánovaná možnost přeskakování velkých verzí při upgradu, kterou ownCloud neumožňuje. Nemůžete verzi 7 povýšit rovnou na 9, musíte jít přes 8. A to samozřejmě vyžaduje další čas a přináší potenciální problémy.

Také nextCloud chce oficiálně podporovat základní aplikace pro kalendář a kontakty. K tomu navíc přidá jednu zajímavou novinku – aplikaci pro audio a video komunikaci. Stane se tak integrací služby Spreed.ME postavené na WebRTC. Do nextCloudu ji přinesl Niels Mache, který se také stal spoluzakladatelem a spolumajitelem firmy. ownCloud v současné době experimentuje s integrací kancelářského balíku LibreOffice Online, resp. Collabora Online. K tomuto se vývojáři nextCloudu zatím nevyjádřili.

ownCloud zakládá nadaci

Firmu ownCloud samozřejmě nextCloud moc nepotěšil. Ztratila několik důležitých vývojářů a nejen to. Podle jejího vyjádření dokonce stáhlo podporu několik investorů, takže firma musela zavřít americkou centrálu a propustit i zbytek tamních zaměstnanců. ownCloud už tedy působí pouze v Německu, stejně jako nextCloud. V ownCloudu zřejmě založení konkurenční firmy tušili, a proto ještě krátce předtím projektu přislíbili větší nezávislost.

Zajistit ji má nově založená nadace ownCloud. Přestože samotná společnost ownCloud v ní nebude mí takový vliv, stále nepůjde o nějakou komunitně řízenou organizaci. V sedmičlenné radě by měli být pouze dva nezávislí přispěvatelé. Zbytek si rozdělí členské firmy. Ochranné známky zůstanou ve vlastnictví firmy ownCloud, která nadaci pouze umožní je používat. To je rozdíl oproti nextCloudu, kde by je měla vlastnit přímo nadace. Další informace o nadaci nextCloud zatím nebyly zveřejněny.

Zatím nepřecházejte

Celá situace je zatím poměrně nečitelná a chce to čas, než se věci trochu ustálí. Jisté je, že tyto spory softwaru jako takovému moc nepomohou. Firmy chtějí jasný produkt a jasný ekosystém, ne jeho dělení vedví. Idea načrtnutá nextCloudem je hezká, snad se ji podrží naplnit. Určitě je tu ale velká část firem, které ta otevřenost až tolik netrápí a budou se držet osvědčeného ownCloudu, pokud se nic zásadního nestane.

Zatím nemá smysl dělat víc, než nextCloud jen po očku sledovat. Koneckonců ještě ani nevyšel. K vydání první verze nextCloud 9 by mělo dojít během několika týdnů. Toto vydání pravděpodobně přinese jen rebranding a možná odstranění některých nesvobodných částí. A samozřejmě se rozjedou servery, aby mohly přivítat první zákazníky komerční služby. Na větší změny si budeme muset počkat déle.

nextCloud se samozřejmě bude snažit o to, aby byl přechod z ownCloudu co nejsnazší. Proto se není třeba bát, že by vám setrváním u ownCloudu nějak ujel vlak. nextCloud dokonce slibuje bezplatnou asistenci všem zákazníkům ownCloudu, kteří se k němu rozhodnou přejít.