 »   »  NIX.CZ propojuje český a slovenský uzel, 1Gbps přípojky budou zdarma

V současné době jsou ve slovenském uzlu výrazně nižší ceny, které zohledňují jeho velikost a s ní spojené menší datové toky. Nově mají sítě připojené do NIX.SK možnost navýšit si cenu jako za připojení do pražského NIX.CZ a dostanou přístup do druhé VLAN, ve které budou mít k dispozici obsah uzlu v Praze. Jakmile se síť připojí v Bratislavě a zaplatí pražskou cenu, bude dostupná v Praze a nemusí nic víc řešit, vysvětluje Golecký.

Myšlenka oba uzly propojit zazněla během prvního komunitního setkání CSNOG , kde zástupci některých sítí projevili o podobnou aktivitu zájem. Po menším průzkumu mezi členy jsme pak udělali další pracovní skupinu, která byla zaměřena právě na tento návrh, říká Adam Golecký. Ukázalo se, že všichni hlasující členové jsou pro tuto změnu. To pro nás bylo překvapení, dříve byly velké sítě proti, protože se bály vzniku konkurence. Ukázalo se ale, že dnes propojují nejčastěji koncové sítě do velkých datacenter, propojení sítí mezi sebou pro ně není tolik zajímavé, vysvětluje Golecký.

Pražský (NIX.CZ) i bratislavský (NIX.SK) uzel byly provozovány jednou organizací a obsluhovány lidmi z Prahy. Oba byly také doposud oddělené a data se v nich vyměňovala lokálně. To se nyní mění a sítě v Bratislavě dostanou možnost se připojit také přímo do Prahy.

Opačná možnost připojit pražské sítě do bratislavské VLAN v plánu není, podle Adama Goleckého je cíl konvergovat sítě do společné VLAN. Pro část sítí bude stále zajímavé se připojit samostatně do obou uzlů, protože tím získají záložní trasy a například Facebook je do Bratislavy připojen z jiného směru než do Prahy. Zahustí se tím síť a vzniknou výhodné záložní spoje. Přesto to neznamená, že se budou slovenská data vyměňovat až v Praze, sítě si pakety předají v nejbližším možném uzlu.

Nový ceník vychází vstříc nejmenším sítím

NIX.CZ dlouhodobě snižuje ceny s tím, jak se daří lépe využívat linky a jak zlevňují použité technologie. Naposledy došlo ke snížení cen na začátku roku 2018, kdy cena 1GE portu klesla na 2000 Kč, 10GE portu na 14 000 Kč, 40GE portu na 40 000 Kč a konečně 100GE portu na 50 000 Kč. Nyní dochází k další úpravě ceníku, který bude platný od 1. července 2019.

Cena za 10 a 100GE porty se snižuje o 1500 Kč, za 40GE o 2500 Kč. Cena za první 1GE port klesá na symbolickou jednu korunu, pro další linky s nejnižší rychlostí zůstává cena 2000 Kč. Mělo by to snížit vstupní bariéru pro nejmenší firmy, pro které tak chceme udělat maximum, říká Adam Golecký. Zároveň dodává, že firmy v tomto režimu budou mít podporu omezenou na pracovní dny. Odpovídá to tomu, že za připojení vlastně nic nezaplatí. Nemůžeme se jim věnovat 24 hodin denně jako ostatním členům.

Služba bude dostupná jen v aktivních bodech, čistě z ekonomických důvodů. V pasivních bodech by nám to spotřebovávalo vlákna mezi datacentry, za která bychom vůbec nic nedostávali, popisuje Golecký. Nový ceník vlastně nahrazuje původní partnerský program, který nabízel možnost malým sítím se připojit do NIX.CZ přes většího partnera. Týká se to jednotek sítí, které se nyní budou moci připojit přímo a vyrůst. Cenu připojení pak bude tvořit jen cena za transport do Prahy, port samotný bude k dispozici zadarmo.

Nová možnost levného připojení do peeringového uzlu by mohla přilákat větší množství malých sítí, které by obsadily nové porty v přepínačích. Používáme stejné porty pro 1GE a 10GE linky, přičemž do jedné karty se jich vejde 48. Očekáváme zájem řádově z deseti patnácti sítí, což bez problémů zvládneme, říká Golecký. Dodává, že pokud by byl zájem enormní, je organizace připravena koupit oddělený přepínač jen pro přístup těchto nejmenších sítí.

Marian Rychtecký je novým technickým ředitelem

Novým technickým ředitelem českého neutrálního propojovacího uzlu NIX.CZ se stal Marian Rychtecký. Ve sdružení bude zodpovědný za provoz, dohled, rozvoj, bezpečnost a výstavbu uzlů NIX.CZ a NIX.SK. Do kompetencí Mariana Rychteckého budou patřit také testování nových technologií a spolupráce se zahraničními partnery.



Marian Rychtecký, technický ředitel NIX.CZ

Marian Rychtecký začal svoji profesionální kariéru ve společnosti CL-Net (později Rio Media), v níž působil jako vedoucí páteřních sítí. Jeho dalším pracovním zastavením byla mezinárodní farmaceutická organizace, v níž měl na starosti evropskou síť WAN a platformu VoIP pokrývající více než 30 poboček ve 20 zemích.

V roce 2017 přesídlil do irského Dublinu, kde pracoval také pro cybersecurity tým svého tehdejšího zaměstnavatele, spoluvytvářel bezpečnostní infrastrukturu a provozoval globální síť MPLS a SD-WAN. Má také zkušenosti s návrhy a provozem firemních datacenter."