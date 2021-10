Nová verze Apache OpenOffice, Microsoft a právo na opravu

Wine 6.19 opravuje 22 chyb

S novou vývojovou verzí Wine jsou další knihovny převedeny do formátu PE (Portable Executable), konkrétně jde o IPHlpApi, NsiProxy, WineDbg a pár dalších modulů. Dále tvůrci zas o něco vylepšili podporu HID joysticků, kernelové části GDI byly přesunuty do Win32u a pracuje se na podpoře Dwarf 3/4 debuggingu. Opraveno je 22 chyb, přičemž nejstarší si počkala více než 9 let, nejmladší pak 4 dny.

Apache OpenOffice 4.1.11 bez podstatných novinek

Apache Software Foundation ohlásila novou verzi kancelářského balíku Apache OpenOffice 4.1.11. Jde o v pořadí 14. vydání pod křídly Apache poté, co projekt převzala. Nová verze přináší řadu vylepšení a oprav. Tolik říká teorie. Praxe je samozřejmě taková, jak jsme probírali již mnohokrát v minulosti: oproti LibreOffice je Apache OpenOffice v obrovském skluzu a vlastně dělá spíše ostudu. Přesto balík nadále existuje a je nějak udržován. Zájemci o přehled novinek mohou nahlédnout do zprávy o vydání této verze, nic zásadního však neobsahuje.

Chrome 96 nabídne lepší podporu WebRTC a sdílení obrazovky na Waylandu

Pro linuxové uživatele bude vydání Chrome 96 příjemnou novinkou, díky práci Jana Grulicha z Red Hatu, který se věnuje nové implementaci DMA-BUF v kódu WebRTC. Ten bude nyní výrazně svižnější, a to díky použití OpenGL. Jan dále stojí za vylepšeními podpory screensharingu na Waylandu (ubírá množství operací na snímek obrazu, což by mělo vést ke snížení zátěže CPU; další novinky pak ještě přijdou). Podrobnosti v blogpostu autora.

Canonical představil Ubuntu Frame

Nová specifická odnož Ubuntu vzniká v Canonicalu. Jmenuje se Ubuntu Frame a jde o celoobrazovkové hotové řešení postavené nad Mirem, určené pochopitelně pro embedded systémy, IoT a další podobné scénáře použití. Pohánět může i různé interaktivní kiosky, jde přitom o další dlouhodobě podporované řešení (podpora bude udržována 10 let) vycházející ze světa Ubuntu, které v případě úspěchu může zlepšit finanční bilanci Canonicalu. Funguje jak již zaznělo na Miru (což je nyní Wayland kompozitor) a podporuje jak GTK, tak Qt a SDL, případně dále Electron a Flutter. Kód je k dispozici pod licencí GPLv3. Podrobnosti v oznámení (plus stručný přehled).

KDE přechází na GitLab

Dosud projekt KDE využíval continuous integration systém na bázi Jenkins, nově ale přechází na systém využívající GitLab. Stručně řečeno slovy Nata Grahama: nový systém běhá lépe a automaticky při každém merge requestu, což snižuje pravděpodobnost začlenění chybného kódu vědoucí k problémům při kompilaci či unit testech. Systém je ale v počátcích procesu nasazení, takže od něj můžeme čekat ještě mnohé, už dnes prý šetří spoustu času a vede k vyšší kvalitě KDE.

Z dalších novinek pak počítejme s tím, že KDE Plasma 5.23 dostane přízvisko 25th anniversary edition, jelikož KDE slaví čtvrt století existence.

Dílčí novinky dostává třeba projekt hudebního přehrávače Elisa. Při scrollování nad zobrazením kalendáře v Plasmě (kolečkem myši či touchpadem) je možné posouvat se po měsících. Opraveny jsou některé chyby v prohlížeči dokumentů Okular, pracovalo se opět i na podpoře Waylandu v rámci KWin, stránka formátů v systémovém nastavení byla přepsána do QtQuick, což vyřešilo mnoho UI chyb. Vylepšení se dočkal i Discover. Kompletní přehled je k dispozici v Natově textu.

Microsoft bude zkoumat možnosti práva na opravu u svých výrobků

Podobně jako Apple, i Mirosoft vyrábí povětšinou monolitická hardwarová zařízení, případně zařízení částečně rozebratelná, kde se však nepočítá s možnostmi opravy či výměny většiny komponent. Například stroje řady Surface a herní konzole Xbox. V USA však sílí snahy o zavedení práva na opravu (letos proběhla první slyšení v kongresu v této věci a do věci se s podněty vložila i FTC, federální obchodní komise), a tak se nyní Microsoft podvoluje tlaku veřejnosti, včetně vlastních akcionářů a bude zkoumat, jestli/jak právo na opravu lze nabídnout u jeho produktů.

Microsoft tak nově nechá zpracovat třetí stranou studii hodnotící environmentální a sociální dopady v souvislosti s rostoucím přístupem zákazníků k opravám a navrhne nové mechanismy, které dostupnost oprav zvýší, a to právě včetně zařízení rodin Surface a Xbox. Dále zvýší dostupnost některých součástek a potřebné opravářské dokumentace mimo vlastní síť autorizovaných servisů Microsoft a v neposlední řadě iniciuje nové mechanismy pro možný vznik lokálních opraven pro své zákazníky.

Krátce

Dnes velikost fotografických snímačů porovnáváme vůči nepsanému standardu full frame. Ten stojí na velikosti kinofilmového políčka 35mm filmu, jak jej poprvé použil Oskar Barnack, zakladatel společnosti Leica. KosmoFoto v těchto dnech vzpomíná na první fotografii pořízenou v německém Wetzlaru na tento formát negativu, a to roku 1914.

Paul Shillito (Curious Droid) zveřejnil video shrnující historii technologie MOSFET.