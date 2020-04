 »   »  Nové verze Qt možná jen pro platící zákazníky. KDE řeší, co s tím

Olaf to shrnul před časem v jedno ze svých textů . Stručně řečeno je pro samotnou The Qt Company výhodné spolupracovat, jelikož díky tomu má k dispozici velkou základnu vývojářů, který do projektu Qt značně přispívají.

Pokud by The Qt Company na rok „zařízla“ bezplatný přístup ke Qt, pak by KDE v nasazení nových verzí přinejhorším jen nabralo roční zpoždění, jelikož smlouva vývojářů KDE s The Qt Company vyžaduje, aby Qt bylo stále dostupné jako open-source.

Olaf ale připomíná rok a půl stará jednání s The Qt Company týkající se aktualizací kontraktů, které byly ze strany The Qt Company náhle smeteny ze stolu a namísto toho se začalo trvat na LTS vydáních Qt.

Jinými slovy, Olaf a ostatní doufají, že si tento krok The Qt Company rozmyslí. Nicméně Qt a KDE komunity se musí připravit na variantu, že zpoplatnění vstoupí v platnost. The Qt Company říká, že si věc může rozmyslet, pokud jí KDE komunita nabídne konsensus v jiných oblastech.

Olaf Schmidt-Wischhöfer k věci sepsal dlouhé povídání , z nějž si nyní probereme to podstatné. Olafovy úvahy stojí na jeho dřívějším textu, shrnujícím to, že spolupráce The Qt Company, nadace KDE Free QT Foundation a projektu KDE jako takového je výhodná pro všechny zúčastněné a tudíž toto nové oznámení a jeho případné realizace by rozbily tyto trojité misky vah.

Před několika dny však byla rada projektu KDE a také KDE Free QT Foundation seznámena s tím, že v důsledku ekonomických dopadů COVID-19 je The Qt Company pod tlakem z hlediska krátkodobých příjmů, v důsledku čehož zvažuje, že zpoplatní všechna vydání Qt po dobu 12 měsíců. Jsou si však vědomi, že to může způsobit konec příspěvků od vnějších vývojářů skrze Open Governance.

Ač zatím není jasné, jak toto bude řešit příspěvky do kódu od různých stran (jak samotné The Qt Company, tak dalších Qt vývojářů, komunity kolem KDE a linuxových distribucí), v březnu proběhnuvší setkání lidí z The Qt Company a vývojáři KDE položilo nějaké základy, jak fungovat dál.

Pro samotný projekt Qt je to jasné: má kolem sebe jak firmu zastupující komerční zájmy (tudíž přinášející peníze), tak velkou komunitu vývojářů, sdružených zejména kolem desktopového prostředí KDE. Zkrátka symbióza, ze které benefituje každý.

A jen tak mimochodem, kdyby se The Qt Company přeci jen pokusila zcela uzavřít projekt Qt, pak je nadace KDE Free Qt Foundation oprávněna celý projekt Qt vydat pro BSD licencí, jelikož jakoukoli část Qt, která už není součástí open-source Qt jako takového, je oprávněna vydat pod BSD licencí. Podrobnosti Olaf shrnul v příslušném dokumentu.

KDE Free Qt Foundation jako propojovací článek

Vývojáři tedy přispívají do projektu Qt, který The Qt Company prodává řadě subjektů. Oni sami toto právo nemají. Ale díky existenci KDE Free Qt Foundation a smlouvy s The Qt Company mají jistotu, že jejich práce bude vždy open-source.

V radě KDE Free Qt Foundation sedí několik lidí, kteří na tuto rovnováhu sil dohlížejí a dva z nich jsou z projektu KDE. Vedle Olafa Schmidt-Wischhöfera je to Martin Konold.

Proč to (zčásti) vzniklo

Poslední dva roky probíhají jednání mezi The Qt Company a KDE Free Qt Foundation o úpravách smlouvy s vývojáři. Cílem vývojářů je, aby si The Qt Company polepšila v příjmech, ale bez dopadu na projekt Qt a komunitu KDE. Dále také posílení ochrany projektu Qt a komunity kolem KDE a v neposlední řadě vyhnutí se rozkolu, který by The Qt Company a a Qt/KDE komunity poslal na oddělené cesty vývoje.

Kroky, které by k tomuto měly vést, jsou následující: předně je to oprava nekompatibility mezi placenou licencí na Qt a používáním/přispíváním do open-source Qt (viz sekce Prohibited Combination v Terms & Conditions Qt. Dále je to posílení smlouvy vývojářů s The Qt Company, která bude vyžadovat, aby vydání novinek v Qt probíhalo ihned – nyní smlouva umožňuje právě onen odklad až 12 měsíců.

Dále by vývojáři chtěli, aby kontrakt zahrnul i podporu Waylandu. A nakonec také to, aby zde byl mechanismus evaluace změn ve smlouvě navržených ze strany The Qt Company k tomu, aby byznys s Qt byl více ziskový, například prodávání bundlů Qt s dalším softwarem či možnost integrování uzavřeného softwaru třetích stran.